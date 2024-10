Indický trh je pro automobilky z Evropy stále náročnější. Škoda tam letos ztrácí

Evropan si může představovat Indii jako nenáročný automobilový trh, kde se na nějaké ty normy nehledí. To by se ale mýlil. Indie přebírá z Evropy nejen emisní euronormy, ale i systém pokut za nadměrné emise skleníkových plynů. Automobilky jsou tak v Indii před podobným problémem jako v Evropě. Splnit to ale musí s mnohem levnějšími aut.

Škoda ve své výroční zprávě věnuje novým nárokům indického trhu hodně prostoru. Pokud požadavky nesplní, bude muset platit výrazné pokuty. Jenže to není jediný problém. Prodeje značky tam letos klesly o třetinu a ztrácí i značka Volkswagen. Škoda, která má koncernové prodeje v Indii pod palcem, tak musí něco dělat. Prvním krokem je vstup do nižších segmentů s cílem oslovit širší klientelu.

V listopadu v Indii přestaví svůj model Kylaq, určený právě pro tamní trh. Vrhne se tím to segmentu, ve kterém se tam prodá třetina všech aut. Vůz dostane přeplňovaný motor 1.0 TSI. Pryč jsou doby, kdy pro Indii stačilo vytáhnout ze skladu starší motor.

Nová levná Škoda, kterou nikdo nečekal! Kylaq je ještě menší než fabia Marek Bednář Novinky

Automobilky mají co dělat, aby indické klimatické cíle zvládly. V podstatě musí během tří let snížit průměrné emise prodávaných aut o třetinu. Jinak jim hrozí pokuty v řádech stovek milionů korun.

Stávající nároky část automobilek nejspíše splní a to i s minimem elektromobilů. Budoucí požadavky už ale budou výrazně větší výzva. „Bude to extrémně náročné, možná nemožné, splnit to bez elektromobilů v prodejích,“ vyjádřil se například Shailesh Chandra, šéf sekce osobních aut Tata Motors. Podle něj to může vést k výrazným pokutám i k poškození image značky, která nesplnila požadavky.

Tata se snaží uvádět na trh elektromobily. Maruti a Toyota to stále ještě zkouší splnit s hybridy. Nyní je požadavek na 113 gramů oxidu uhličitého na kilometr jízdy (u benzínových aut jde o zhruba 4,9 litru na sto kilometrů), nově má jít o 91,7 gramu ( 4 litry) a do budoucna se počítá se 70 gramy (3 litry).

Krávy, troubení a přednost drzejšího. Řízení v Indii je šoférská maturita pro odvážné Stanislav Kolman Novinky

„Automobilky mohou emise snížit se stávající technologií jako jsou hybridy, ale nové požadavky jsou daleko za tím, co hybridy dokáží. (Indická) vláda skutečně všechny tlačí k elektromobilům, bez nich nemůžete požadavky splnit a žádné CNG, nafta ani hybrid nemůže,“ uvedl pro Financial Express Petr Janeba ze Škoda Auto India. Z koncernu Volkswagen nabízí elektromobily v Indii zatím pouze Audi, Volkswagen teprve chystá prodeje modelu ID.4. Škoda uvedení Enyaqu ani Elroqu ještě neavizovala.

Snaha snižovat spotřebu vede k dalšímu zdražování aut v Indii. Ta podle tamních médií zdražila o 30 procent už kvůli zavedení ekvivalentu euro 6 před čtyřmi lety.

I v Indii se proto automobilky snaží prosazovat elektrické modely, čím více jich prodají, tím méně musí tlačit na spotřebu benzínových aut. Daří se jim to lépe než třeba v Česku, podíl elektromobilů je v Indii vyšší, ale na západní Evropu stále nestačí. Indie se navíc zavázala ukončit prodej vozů se spalovacími motory do roku 2040, tamní vláda ale ráda vše stihla ještě do roku 2034, tedy rok dříve než to chce udělat Evropská unie.

Hybridní Škodovky budou už i v Indii. A to je teprve začátek... ČTK Novinky

Indický automobilový trh se od toho evropského výrazně liší. Větší roli hrají menší a obyčejnější auta. Historicky je velmi silná pozice tamních značek Suzuki Maruti, Mahidra a Tata, kterým se zahraniční značky v důsledku snaží přizpůsobovat. Trojice má dohromady dvě třetiny indického trhu, samotná Suzuki Maruti pak přes 40 procent. Větší zářez se povedl Hyundai, který má letos sedminu indického trhu a značkám Toyota (7 procent) a Kia (6 procent). U Toyoty je ale třeba zmínit, že jí k růstu pomáhá partnerství s Maruti, nově totiž část jejich modelů prodává pod svou značkou a naopak Maruti převzala několik modelů Toyoty.

Nejprodávanější značky v Indii Pořadí Značka Prodeje (1-9/2024) Meziroční změna 1. Maruti Suzuki 1.324.406 2 % 2. Hyundai 459.411 1 % 3. Tata 423.056 2 % 4. Mahidra 386.310 23 % 5. Toyota 221.951 37 % 6. Kia 192.690 -1 % 7. Honda 52.496 -10 % 8. MG 40.634 -6 % 9. Renault 32.167 -20 % 10. Volkswagen 29.775 -5 % 11. Škoda 23.638 -34 %

Další automobilky mají mizivé podíly, celý koncern Volkswagen nemá ani dvě procenta. Škoda je letos až jedenáctá s 0,7 procenty trhu. Její pozice rychle klesá, meziročně ztratila třetinu prodejů, padají prodeje Kushaqu i Slavie. Zajímavostí je čínské MG, které se jako jediná čínská značka v Indii zabydlela, v elektromobilech je pak dokonce dvojkou. Jeden z nabízených elektromobilů MG Windsor EV vyjde v přepočtu na 200 tisíc korun.

Z pohledu modelů je Indie až na pár z Evropy známých výjimek jiný svět. Dominují hlavně malá auta a malá SUV, u větších aut zase spíše jednodušší verze, které by na náročnějších trzích složitě hledaly zákazníkem. Bestsellerem je Tata Punch, malé SUV s délkou mírně nad 3,8 metru, tedy v segmentu, do kterého se chystá Škoda Kylaq.

Nejprodávanější modely (chybí údaje za některé automobilky včetně Audi) Pozice Model Prodeje (1-9/2024) 1. Tata Punch 155.783 2. Maruti Suzuki Wagon R 145.648 3. Hyundai Creta 141.362 ... 44. VW Virtus 15.145 46. VW Taigun 13.790 51. Škoda Kushaq 11.365 52. Škoda Slavia 10.955 71. Škoda Kodiaq 1279 74. VW Tiguan 840 83. Škoda Superb 81 Zdroj: bestsellingcarsblog.com

O pohon Taty Punch se stará benzínová dvanáctistovka a cena začíná v přepočtu na 168 tisících korunách, k té se ale pravděpodobně pojí další daně. Pokud si zájemce auto vyšperkuje o automatizovanou převodovku, terénní paket, navigaci, střešní okno, bezdrátové nabíjení mobilů a spousta dalších drobností cena se dostane téměř k 300 tisícům korun. Právě to je částka, na které nyní začínají nejlevnější škodovky v Indii, tedy jak Slavia tak Kushaq. Zajímavostí je, že nejlevnější Superb stojí v Indii v přepočtu 1,5 milionu korun.

Škoda Slavia se představuje na oficiálním videu • Škoda

V Indii je také znát, že značka Volkswagen táhne více než značka Škoda. Volkswagen Taigun se prodává lépe než sesterský Kushaq, Volkswagen Virtus má pak náskok před totožnou Slavií.