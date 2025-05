Influencer obvinil automobilku ze lži. Ta reagovala živým testem

Čínské automobilky se poslední roky předhání v dosahování extrémních údajů. Vedle nezbytného výkonu jsou to i nejnižší spotřeby, největší dojezdy, nejsilnější procesory, co nejvyšší tepelná účinnost spalovacího motoru nebo také nejlepší aerodynamika. Dosáhly tak rekordních čísel, kterým se mnohdy západní automobilky ani neblíží.

Jenže většinou také jde jen o údaje, které automobilky prezentují bez větších detailů o tom, jak k nim vlastně došly. U spotřeby nebo dojezdu si to mohou majitelé ověřit sami, u jiných je to podstatně složitější. Tepelnou účinnost 44,5 % motoru Chery si doma otestuje málokdo a platí to obvykle i pro aerodynamiku.

Jeden z čínských majitelů vozu Avatr 12 se však rozhodl ověřit přesně tohle. Blogger Zurich Bei Ye Le, který má na síti Weibo přes milion sledujících, svůj vůz vzal do větrného tunelu v automobilovém výzkumném centru v severočínském městě Tianjin. Tedy žádné domácí podmínky, které by bylo snadné zpochybnit, ale špičková technologie odpovídající tomu, co mají v samotné automobilce. Test provedli zaměstnanci ústavu a drželi se přitom standardu CSAE 146-2020.

Avatr u elektrického sedanu 12 udává velmi dobrý koeficient odporu 0,21, který jej řadí mezi ty nejlepší produkční vozy na světě. Pro srovnání, Porsche Taycan má 0,22 a extrémně úsporný Volkswagen XL1 0,19. Jenže blogger na svém voze naměřil reálný koeficient 0,28, což už je ryze průměrné číslo, kterým se pochlubí kdejaké obyčejné auto. On sám jej přirovnal například ke starému Passatu generace B5.

Zástupci značky výsledky na sociálních sítích komentovali velmi rychle, a vyhlásili odměnu 5 milionů yuenů (15,2 milionu korun) tomu, kdo dokáže, že test bloggera je ve skutečnosti plánovanou kampaní s cílem automobilku poškodit. Kromě toho také Avatr slíbil, že udělá veřejný test, kde dosáhne nízké hodnoty, dříve hojně promované v marketingových materiálech. Jeden z manažerů značky zmínil, že o záměru bloggera věděli už dříve, odmítl však nabídnoutou spolupráci na pokusu.

Blogger reagoval požadavkem, ať Avatr zveřejní původní report z aerodynamického testu, kde k slibovanému údaji došli. A také požádal o provedení dalšího oficiálního testu, kde by mohl průběh sám sledovat. Automobilka mezitím z internetu smazala všechny dřívější příspěvky a materiály, kde se na nízký koeficient odkazuje.

Video v čínštině navíc na Twitteru sdílel také Elon Musk, na což firma opět zareagovala oficiálním prohlášením. V tom stojí, že „pan Elon Musk, zakladatel Tesly, sdílel falešné informace o aerodynamickém koeficientu modelu Avatr 12, publikované čínským blogerem. Vůz brzy projde testováním v tunelu a zveme pana Muska, aby se našeho testu zůčastnil."

Jen o pár dní později opravdu test v tunelu proběhl u institutu CAERI v Chongqingu a automobilka jej streamovala živě. V online příspěvku na něj pozvala Muska, zatímco blogger měl přístup explicitně zakázán. Avatr 12 v novém testu dosáhl výsledku 0,217 při rychlosti 120 km/h. Na voze byly poté vyměněny aerodynamická kola za sportovní a odpor byl znovu změřen s výsledkem 0,2326 při 120 km/h. Testovaný Avatr byl ve verzi s kamerovými zrcátky, firma ale otestovala i variantu s těmi běžnými. Zároveň při tom ale také zvedla adaptivní podvozek, takže výsledný koeficient byl 0,2509 při 120 km/h.

Celá kauza samozřejmě vedla k další diskuzi mezi čínskými uživateli, kteří teď mnohem více zpochybňují promovaná čísla ostatních automobilek, nejen aerodynamického koeficientu ale i dalších rekordních údajů. Podvody a šizení ostatně mají mezi čínskými firmami dlouhou a bohatou historii.

Avatr je prémiová značka koncernu Changan a letos plánuje vstoupit na evropský trh. Na vývoji jejich vozů se podílí i Huawei a CATL, všechny její modely mají elektrické i EREV verze a výkony i dojezdem míří do vyšších sfér trhu.

Changan Qiyuan E07 na autosalonu Šanghaj • Zdroj: auto.cz/Marek Bednář

Zdroj: Carnewschina, Zdroj foto: Avatr, Zdroj videa: Marek Bednář