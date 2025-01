Řídili jsme Lamborghini Aventador SVJ. Jaký je poslední ryzí dvanáctiválec?

Když se Lamborghini rozhodlo pro definitivní ukončení produkce supersportu Aventador, udělalo tím tečku ze dlouhou érou neelektrifikovaných dvanáctiválců. Nejnovější Lamborghini Revuelto přichází na svět s moderním plug-in hybridním pohonem, s nímž ztratilo trochu z kultovní hrubosti a nekompromisnosti sportovních aut od nejúspěšnějšího konkurenta Ferrari. Lamborghini mě pozvalo do Itálie, abych se s novým revueltem svezl, ale připravilo si i překvapení.

Je to nabídka, která se neodmítá. Aniž bych o tom věděl, Lamborghini si pro dnešní testování pro novináře s pojmenováním „V12 Heritage“ přichystalo nezapomenutelné zážitky. Spolu se staršími sourozenci Murciélago LP650-4 Roadster, Diablo VT 6.0 SE a Countach 25th Anniversary tu na nás čeká i zelená bestie ze Zeleného pekla. Lamborghini Aventador SVJ bylo svého času nejrychlejším produkčním autem na Nürburgringu, když jej objelo v čase 6:44.97.

Už od začátku vím, že takhle rychle s ním dnes na italských okreskách okolo města Ferrara nepojedu, ale i tak k němu kráčím s lehkým vzrušením. Aventador je hrdina, s nímž jsem se vždy chtěl zase setkat. Už před více než deseti lety byl prvním lamborghini, v němž jsem se kdy svezl. Bohužel však jen na sedadle spolujezdce. Byla to úplně standardní varianta, a dokonce jeden z prvních kusů dovezený do Česka.

Rekord Lamborghini Aventador SVJ na Nürburgring u • Lamborghini

V Itálii mám šanci řídit tu nejvíce puristickou variantu ze všech – už na první pohled ohromující verzi SVJ (Super Veloce Jota). Továrna ji představila v létě 2018 a novou vylepšenou aktivní aerodynamikou ALA (Aerodynamica Lamborghini Attiva) a oproti výchozímu Aventadoru SV jej přitlačila k asfaltu o čtyřicet procent vyšším přítlakem. Každý záhyb karoserie vznikl pro co maximální efektivitu při rychlém tempu.

Směrem k nebesům otevírám kultovní nůžkové dveře a relativně malým otvorem nastupuji do karbonového monokoku. Aventador SVJ je nekompromisním supersportem, o čemž svědčí nejen alcantarový volant a karbonová skořepinová sedadla, ale také minimální výhled za sebe skrze vnitřní zpětné zrcátko. Na větší seznamování teď však nemám čas, naše kolona dvanáctiválcových placek se chystá vyrazit.

Aventador přijel na svět koncem éry, kdy se Lamborghini inspirovalo vojenskými stíhačkami a už při startu se cítím jako v Top Gunu. Prstem zvedám červenou krytku startovacího tlačítka, inspirovanou leteckou zbraňovou spouští, a po stisku startovacího tlačítka a zabzučení startéru se atmosférický dvanáctiválec po vyštěknutí usadí v hrubším studeném volnoběhu.Vyjíždíme a během zahřívání jej nechávám ve standardním režimu Strada.

Dvanáctiválec jede v ekonomičtějším šestiválcovém režimu, a protože poprvé sedím za volantem plnohodnotného dvanáctiválcového lamborghini, začínám si uvědomovat všechny zvěsti o špatném výhledu. Okolo vysokých obrubníků jedu opatrně a nechávám si rezervu, protože ač sedím opravdu nízko, stejně na ně nevidím. Ani pořádně nevidím za sebe, protože ve zpětném zrcátku mám kryt motoru a za mnou jedoucí murciélago se mi každou chvílí schovává za širokým zadkem.

Konečně mám dvanáctiválec v provozní teplotě, a protože se přede mnou otevírá dlouhá rovinka a vedoucí urus začíná zrychlovat, dávám SVJ do ostřejšího módu Sport, probouzím i zbylých šest válců a začínám jej pobízet. I když tohle je nekompromisní supersport, v režimu Strada byl ještě docela kultivovaný. Z SVJ v barvě Verde Alceo se totiž začíná projevovat jako jedovatá bestie, co na silnicích nemám co dělat.

Během zrychlování jsem karbonovým lízátkem škrtl o vlnu na povrchu asfaltu, adaptivní podvozek jí v rychlém tempu doslova spolkl a SVJ už jede rychlostí o níž bych snad ani neměl mluvit na veřejnosti. Dvanáctiválec o 566 kW (770 koních) a 720 newtonmetrech je hladový po otáčkách, a když se ručička otáčkoměru pohybuje ve vyšších hodnotách, bez šance jej přehlušit řve do širokého okolí.

Sedmistupňová sekvenční převodovka ISR s každým dalším kvaltem hrubě kope do zad a aventador letí vstříc horizontu jako zběsilý. Jsme uprostřed italských polí a zdánlivě se nemá co stát, ale je to právě ostrá okruhová geometrie kol, co si na mě přichystá krizovou chvilku. Velká nerovnost propadlého asfaltu mi náhle chytí volant a škubne řízením na krajnici. Aventador nesmíte držet křečovitě, ale musíte jej mít pevně v rukách.

Do aventadoru jsem se bohužel dostal na silnicích, kde není tolik zatáček, ale tenhle supersport v nich umí jezdit až závratnou rychlostí. Během těch pár desítek kilometrů se snažím si jej užít na maximum, a tak si hraju s převodovkou. Sice má malou prodlevu při reakci na povely velkými pádly pod volantem, ale když podřadím ve vyšších otáčkách, dvanáctiválec vystřelí skrze titanový výfuk s aktivní klapkou, automaticky otevíranou v zátěži.

Každý zážitek však jednou končí, a tak po necelých osmdesáti kilometrech naposledy šlapu na tuhý pedál výkonných karbon-keramických brzd. Zastavuji, chvíli nechávám aventador běžet na volnoběh a pak jej rychlým stiskem tlačítka zhasínám. Není takový, jaký jsem si jej pamatoval. Zpoza volantu je výrazně lepší a dnes je posledním mohykánem – posledním čistokrevným neelektrifikovaným dvanáctiválcovým lambem.