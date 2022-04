Jaguar Land Rover má nové využití pro staré baterie elektromobilů

Automobilka Jauar Land Rover se pochlubila novým partnerstvím se společnosti Pramac, která je jedním ze světových leaderů v energetickém sektoru. V rámci této spolupráce by měla společnost Pramac vyvinout přenosná úložiště energie, která budou využívat repasované baterie elektromobilů Jaguar I-Pace.

Technologie pojmenovaná Off Grid Battery Enegy Storage System (ESS) pracuje s lithium-iontovými články z baterií, které byly původně součástí prototypů a zkušebních automobilů Jaguar I-Pace. Pro automobilku Jaguar Land Rover je toto partnerství součásti plánu na vytvoření modelu cirkulární ekonomiky pro baterie elektrických modelů.

Prodloužením životnosti baterie, původně vyrobené pro elektromobil, navíc automobilka přispívá k dosažení svého závazku, kterým je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2039. Podobných programů přitom automobilka evidentně hodlá spustit více.

Díky konstrukci baterií dle nejvyšších standardů bude možné je využívat v nejrůznějších systémech, nevyžadujících vysoké odběry energie i poté, co jejich stav přestane odpovídat nárokům použití v elektrických automobilech. Dodávky použitých baterií pro stacionární zdroje by mohly podle automobilky dosáhnout do roku 2030 přes 200 GWh ročně, což by mělo vytvářet hodnotu přes 30 miliard dolarů.

Nejvyšší verze systému nabídne kapacitu až 125 kWh, což je víc než dost i pro nabití elektromobilu Jaguar I-Pace. Jednotka je ostatně vybavena konektory Type 2 s dynamickým řízením a dokáže nabíjet výkonem až 22 kW. Stejný zdroj navíc může třeba až týden napájet běžný rodinný dům.

Jednotka je napájena solárními panely a představuje samostatné řešení obsahující baterie propojené s obousměrným měničem a řídicími systémy. Samotné úložiště Pramac je přitom až z 85 % tvořeno automobilovými bateriemi, včetně modulů baterie a kabeláže. Další materiály jsou recyklovány a vráceny do řetězce.

V rámci demonstrace byla jednotka využita týmem Jaguar TCS Racing během testů před zahájením dalšího ročníku ABB FIA Formula E World Championship. Tým navíc jednotku využil také během testů ve Spojeném království a Španělsku pro napájení zařízení určeného pro diagnostiku vozů a pro podpůrné napájení boxu závodního týmu.

Systém Off Grid Battery ESS bude navíc nasazen v největším centru Jaguar Land Rover Experience v jihoafrickém Johannesburgu, kde bude vyrovnávat nestálé dodávky ze sítě. Společnost navíc plánuje jednotky také pronajímat.