Jaguar Land Rover sice stále nevyrábí, dodavatelům ale zaplatí. Musí je udržet naživu
Odstávka kvůli hackerskému útoku na měsíc vyřadí výrobu skupiny Jaguar Land Rover. Omezení se dotklo i dodavatelů, někteří z nich dokonce bojují o přežití. Automobilka jim naštěstí přichází na pomoc. Navíc se diskutuje i o vládní podpoře.
O tom, že Jaguar Land Rover (JLR), výrobce stejnojmenných aut, de facto již od 1. září čelí následkům hackerského útoku, jsem psal nedávno. Scattered Lapsus$ Hunters podle všeho odcizila či znepřístupnila důležitá data, bez kterých všechny fabriky musely zavřít. Produkce se podle aktuálních plánů obnoví až ve středu 1. října.
Vyřazení IT systémů a databází se ovšem logicky dotklo také dodavatelů. Někteří z nich museli část svých zaměstnanců poslat na nucenou dovolenou, samozřejmě za sníženou mzdu. Zejména ti menší, případně ty firmy, které jsou na dodávkách JLR závislé, ovšem po odstávce trvající téměř měsíc bojují o přežití. Situace už je dokonce tak kritická, že sama britská vláda jedná o možné finanční pomoci postiženým společnostem.
Aktuálně to ale vypadá, že se začíná blýskat na lepší časy. Jaguar Land Rover musel své systémy zcela vypnout, aby předešel případným dalším útokům. To však vyřadilo také databáze komunikující se zmíněnými dodavateli, kteří od začátku září nedostali od automobilky zaplaceno. Obnova IT kapacit a nové zabezpečí ovšem JLR nově dovoluje vyřešit ekonomické záležitosti, které teď byly několik týdnů u ledu.
Jaguar Land Rover navíc plně zprovoznil globální logistické centrum pro náhradní díly, takže může součástkami opět zásobovat autorizované servisy i další partnery. Britové též obnovili digitální prodej a registr nových vozidel a interní finanční systémy.
Měsíční odstávka letošní výrobní plány Jaguar Land Roveru nezpochybnitelně sníží o několik desítek tisíc aut. Jen pro srovnání: loni automobilka od července do konce září vyrobila přes 80.000 vozů, přičemž v letních měsících bývá produkce z důvodů dovolených omezená. Reálný skluz proto může klidně dosáhnout i více než 30 tisíc automobilů, což s ohledem na vysokou průměrnou prodejní cenu britských modelů představuje obrovskou finanční ztrátu. Nemluvě o dalších nákladech (například na nové IT zabezpečení).
Zdroj: Jaguar Land Rover a Autocar, video: Jaguar Land Rover, foto: Jaguar Land Rover a auto.cz