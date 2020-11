Chcete si pustit v autě přes bluetooth hudbu z mobilu, jenže vaše rádio to neumí? Poradíme, jak na to.

Nenechte své auto zestárnout! S rozvojem přehrávání hudby z mobilů a větším pokrytím mobilními daty pomalu odzvonilo cédéčkům i diskům USB. To ale neznamená, že na novou dobu nemůžete adaptovat i starší vozidlo! Zvládnete to sami. Často se totiž obejdete bez kleští a šroubováků.

Auto bez možnosti dodělání sluchátkového vstupu: Vysílač FM

Nemá vaše vozidlo žádný zvukový vstup a pravděpodobně ani nepůjde dodělat? Nevadí! Existuje totiž řešení v podobě vysílače signálu FM, který následně naladíte jako rádio. Sami jsme s podobným zařízením měli z minulosti otřesné zkušenosti – zvuk chrastil, prskal, a ať jsme dělali cokoliv, výsledek byl zcela nepoužitelný. Dnešní transmittery jsou prý ale lepší – a na trhu jich je nepřeberné množství.

Jeden za 350 korun jsme koupili. Sliboval, že zvládne vysílat hudbu z disku USB, má připojení přes sluchátkový konektor, ale také bluetooth, dokonce s handsfree. Teoretickou výhodou proti starším modelům je, že si můžete na displeji vybrat libovolnou frekvenci. V přeplněném českém éteru ale zůstávají volné jen ty okrajové. Začínáme na 87,5 – níže nás rádio v autě nepustí. Párujeme mobil a pouštíme hudbu. Výsledek je tristní. Asi jako kdybychom hodili hrající mobil do hrnce a zavřeli jej v něm. Chvíli bez výsledků laborujeme s frekvencemi – a už už to vypadá, že zařízení dojdeme vrátit. Pak to zkoušíme z druhého konce spektra. A na frekvenci 108,0 se najednou zvuk uklidní. Nic nešumí a kvalita přehrávání je překvapivě slušná. Ano, asi to nebude nic pro audiofily, při porovnání s přehráváním rádia FM je ale zvuk zhruba podobné kvality. Pouštíme hudbu v mobilu a zároveň navigaci – ta nám pak hlásí pokyny z reproduktorů rádia.

Ještě větším překvapením je, že funguje i handsfree – i s mikrofonem utopeným ve 12V zásuvce. My slyšíme perfektně a nestěžuje si ani druhá strana. Zařízení jsme zkoušeli při jízdách po Praze celý týden a drobný šum opakovaně zaznamenali jen na jediném místě. Přístroj jsme zkusili ve čtyřech autech, a nikde nezaznamenali problém.

Cena od asi 200 Kč Plusy Nejjednodušší způsob, pokud máte rádio; nízká cena Minusy Řada výrobků neposkytuje dostatečný výkon a šumí

Auto se vstupem AUX: Přijímač bluetooth s handsfree

Pokud je váš vůz vybaven sluchátkovým vstupem, máte z poloviny vyhráno. Na internetu seženete řadu přípojek – cena za drobnou hračku asi velikosti tužky, která se vloží přímo do „jacku“, začíná na eBay.com asi na dvacetikoruně. My jsme koupili malou krabičku za 80 korun, kterou lze připojit i ke sluchátkům. Samotný přenos funguje slušně, výdrž baterie je ale podprůměrná – po sotva dvou hodinách se odmlčí. Více nás zaujal masivní set, který se magnetem přilepí na palubní desku. Stojí 350 Kč a kromě přehrávání zastane i funkci bluetooth handsfree, nechybí mu ale ani vstup na USB.

Cena od asi 20 Kč Plusy Bez kompromisů v kvalitě přehrávání, Nízká cena Minusy Viditelné kabely

Domontování vstupu AUX

Je dost pravděpodobné, že vaše vozidlo vstup pro sluchátkový konektor nemá a dobře v něm nefunguje ani transmitter FM. Žádný strach! Možností,

jak situaci řešit, je mnoho. U aut vyrobených řekněme po roce 2006 a vybavených originálním rádiem lze často sluchátkový vstup dodělat. Asi za 150 korun koupíte kabeláž, která se následně připojí do zdířky pro měnič CD. Někdy stačí skutečně jen takto jednoduchý zásah, jindy to však vyžaduje i odblokování prostřednictvím diagnostiky (typicky vozy koncernu PSA). V oficiálním servisu vám s tím většinou neporadí, informace o konkrétních vozidlech a jejich připojitelnosti proto hledejte spíše na internetových fórech jednotlivých automobilek.

Cena od asi 150 Kč Plusy Elegantní řešení Minusy Náročná montáž, Nelze domontovat na všechny modely

Rádio s bluetooth: Výměna přístroje

Další a nadmíru logickou možností, jak oživit multimediální schopnosti vozidla, je nákup nového rádia. Pokud má auto klasické rádio standardní velikosti, pořídíte moderní náhradu od renomovaných výrobců, která zvládne bluetooth či USB, asi od tisícikoruny. Nákup a zabudování bychom ale konzultovali s odborníky.

Cena od asi 950 Kč Plusy Profesionální volba, bez kompromisů v kvalitě Minusy Nutnost odborné instalace

Legálně a zdarma

Pirátství už na hudební scéně dávno odzvonilo, nyní frčí streamování! Jak to funguje? Uživatel může přehrávat vybraná alba přímo v telefonu, a to často dokonce zadarmo. Například u nejpopulárnější aplikace Spotify můžete vybírat z více než 30 milionů skladeb, mezi nimiž nechybějí špičkoví světoví, ale ani domácí interpreti.

Základní přehrávání je zdarma, občas jej ale podobně jako u konkurenčního Deezeru přeruší reklama. Za ceny kolem 150 Kč měsíčně však lze skladby stáhnout přímo do mobilu a šetřit data.

Podobně a za srovnatelné ceny nabízejí své hudební knihovny také Google Play nebo Apple Music. U všech je možné získat výrazně zvýhodněné rodinné tarify i vyzkoušet plnou verzi na několik měsíců zdarma.

Modrý královský zub

Na dnes běžném komunikačním protokolu pro bezdrátový přenos dat na krátké vzdálenosti začal pracovat švédský výrobce mobilů Ericsson v roce 1989. Bluetooth se pak systém nazývá po dánském králi Modrozubovi. Ten dokázal v desátém století udobřit rozkmotřené kmeny s tím, že společně jim bude lépe. Stejně tak se dobře daří výrobcům spotřební elektroniky, kteří pod tímto jménem dostali jednotný systém přenosu dat.