Jak správně používat ruční myčku: Hloupé chyby lezou do kapsy!

Boom ručních bezkontaktních myček je v poslední době neoddiskutovatelný. Proč? Člověk zde platí za svého vlastního pána, jinými slovy přesně tady pasuje text skupiny Chinaski „jaký si to uděláš, takový to máš“. Což logicky přináší „pro“ v podobě lesknoucího se auta za přijatelné peníze a „proti“ v podobě flekatého vozidla se zuřivým vhazováním mincí ve stylu zkušeného gamblera. Jak si počínat, aby zvítězila pouze žádoucí „pro“?

Zbylé sekundy? Váš problém

První, co od návštěvy ruční myčky mohlo dříve odradit, představovala platba. Na smetišti dějin ovšem jsou doby, kdy do automatů šlo vhazovat pouze mince. Náš průzkum ukázal, že řada „samomycích areálů“ dnes akceptuje platbu kartou, drtivá většina poté měniče bankovek. Novinku pak tvoří mobilní aplikace, s nimiž se dá platit víc než snadno. „Někteří zákazníci přijdou k automatu, naházejí naráz třeba sto padesát korun a rovnou vezmou tlakovací pistoli a vrhnou se do toho, což je chyba,“ poznamenává Petr Červinka, obsluha bezkontaktního mytí. Mince vkládejte vždy postupně podle potřeby, neboť za zbylé vteřiny se desetikoruny a spol. nevrací!

Číst a správně držet pistoli

Ještě než však započnete proces mytí, přečtěte si pozorně v boxu návod. „U nás v mycích boxech se pohybuje alespoň jeden člověk do osmi do večera, který nezkušeným poradí. V podstatě kdokoliv nás může požádat a my mu auto i umyjeme. Přesto doporučuji, aby lidé rovnou četli informace o jednotlivých programech. Zvlášť důležité je dodržování doporučené vzdálenosti tlakové pistole,“ uvádí Petr Červinka z automyčky na pražském Proseku. A rázem dodává, že například držet wapku při hlavním mytí metr od vozidla není eufemisticky řečeno v pořádku, neboť efektivita stahování špíny klesá jak kdysi Titanic.

Svět motorů 15/2021

Aktivní pěna nemyje!

Po obeznámení se s kánonem mytí a nachystaným oběživem či kartou nastupuje kardinální část: výběr programů. My začínáme s nánosem aktivní pěny. Přičemž vybíráme jedno místo, odkud budeme absolvovat všechny programy a znovu se tam vracet, což slouží k lepší orientaci a rovnoměrnosti mytí. Už při tomto kroku se lze dopustit mycího faulu. „Spousta přijíždějících se chybně domnívá, že aktivní pěna myje. Nicméně ona nasaje a rozmočí pouze špínu. Proto nemalý počet z nich sáhne potom pouze k oplachu vodou. Auto myté tímto postupem čisté nikdy nebude,“ varuje Červinka před frekventovaným omylem. Řídit se u aktivní pěny můžete pravidlem 20–2-40. Vhodit dvacet korun do panelu, vůz dvakrát kompletně obejít a napěnit nejlépe ze shora dolů a ze vzdálenosti kolem čtyřiceti centimetrů.

Odspoda nahoru

Klíčový part tvoří program hlavního mytí, respektive teplá voda s účinným mikropráškem. U ní je prý dvakrát žádoucí věnovat pozornost vzdálenosti. S ústím pistole se od karoserie pohybujeme na distanc pěti až deseti centimetrů. „Zatímco u aktivní pěny to mohlo být dále, až půl metru, hlavní mytí vyžaduje podstatně bližší stříkání,“ vysvětluje nám Petr. My ještě přidáme jeden tip. V případě mikroprášku myjte automobil odspodu. Důvod je jednoduchý: nebudete si tak zbytečně smývat předchozí aktivní pěnu, jež může o to déle uvolňovat nečistoty. Navíc z praktického hlediska lépe vidíte místa, která jste již navštívili. U hlavního mytí se na základě naší zkušenosti vyplatí hodit do automatu čtyřicet korun, opět vůz nejlépe dvakrát obejít, kola nevyjímaje, a konec tlakovací pistole držet s odstupem zmíněných pěti až deseti centimetrů. „Že jste učinili správně, poznáte tak, že auto musí být hlavně celé bílé,“ doplňuje Červinka s tím, že by pohyby s wapkou měly být spíše pomalejší, bez zbytečných trhanců.

Důraz na okna, dveře a kufr

Dalším dílem procedury bezkontaktní myčky je oplach obyčejnou vodou, jež zbaví vozidlo sněhově bílé mikropráškové vrstvy a dalších chemických prostředků. Tady už oplachujeme klasicky ze shora směrem dolů. Obzvlášť zevrubně se věnujeme spárám u oken, zavazadelníku a dveří nejlépe ze vzdálenosti kolem pětatřiceti centimetrů. Předposledním programem bývá voskování, čili horká změkčená voda s voskem, jež slouží k rychlejšímu dosušování a lesku. „Rovněž u vosku doporučuji jít s nánosem odshora dolů a auto okroužit dvakrát, protože tím jen znásobíme jeho funkci,“ radí Červinka s tím, že nejvhodnější je pistoli držet kolem 35 cm od auta.

Bez minerálů

Finále posléze obstarává oplach deminarelizovanou vodou. „Přestože voskování považuji za významnou součást, zastávám názor, že je můžete přeskočit, zato nikdy neopomeňte oplach takzvanou demovodou,“ zdůrazňuje Červinka. Spousta motoristů tento závěrečný bod podle něj podceňuje – buď jej vynechají úplně, nebo si na něj nechají jen desetikorunu. „Opravdu smyjte auto pořádně touhle vodou bez minerálů a nešetřete. Protože jakmile auto uschne na slunci, tato voda nezanechává bílé stopy. „Tedy nemusíte vozidlo dosoušet, aby na něm nezůstaly mapy a fleky,“ uzavírá Petr Červinka.

Správný postup

Na úvod si vyměňujeme bankovky na mince. Většina bezkontaktních myček tyto měniče nabízí. Stejně tak čím dál více přibývá i těch, které umožňují platit kartou nebo mobilem přes aplikaci.

Mince vkládáme jednotlivě, aby žádná koruna nepřišla nazmar. Výhodou námi navštívené myčky je, že jednotlivé programy jsou přehledně popsané v boxu – včetně vzdáleností tlakové pistole.

Coby první krok programů stříkáme přibližně ze 40 centimetrů aktivní pěnu ze shora dolů. Vůz obcházíme dvakrát, přičemž si vystačíme s dvaceti korunami.

Následuje klíčová část hlavního mytí – nános teplé vody s mikropráškem zespodu směrem nahoru z pěti až deseti centimetrů. Opět automobil obkroužíme dvakrát celkově za čtyřicet korun. Že máme hotovo, poznáme lehce podle kompletně pokryté karoserie a kol. Vystačíme si se 40 korunami.

Bílé mikropráškové vrstvy a zbytků aktivní pěny se následně zbavujeme oplachem obyčejnou vodou. Protentokrát už umýváme seshora dolů. Obzvlášť se zaměřujeme na štěrbiny u oken, dveří a kufru nejlépe ze vzdálenosti kolem 35 cm.

Za předposlední úkon platí voskování, které nám zajistí kvapnější dosušování. Stejně jako u oplachu vodou smýváme odshora dolů. Tento úkon nás vychází na dvacetikorunu.

Na závěr nešetříme a automobil wapkou přejíždíme demineralizovanou vodou, jež zabraňuje po zaschnutí nehezkým flekům na karoserii.

Po pár minutách máme hotovo. Suma sumárum za 120 korun včetně voskování.

Desatero správného mytí

Pečlivě si pročtěte návod konkrétní bezkontaktní myčky. Dávejte zvýšený pozor na dodržování vzdálenosti tlakové pistole. Peníze vhazujte jednotlivě. Myčky nevyužitý čas nevracejí nazpět. Zvolte si bod, od něhož začnete každý úkon mytí pro lepší orientaci. Aktivní pěna nasává a rozpouští špínu, tedy nemyje. Po aktivní pěně se pusťte do hlavního mytí s mikropráškem. Spousta bezkontaktních myček má otevřeno i v noci. Nebývají tam sice fronty, na druhou stranu vám ale nikdo v případě potřeby nepomůže. Obvykle bývá na ručních myčkách volno spíše ráno a navečer – tedy kromě nedělí. Většina mycích boxů vydrží teplotu do -18 stupňů Celsia. Odborníci však označují jako hranici -6 °C. U bezkontaktních myček s personálem se tyto pracovníky nebojte oslovit. Někteří vám dokonce auto umyjí sami. Tlaková pistole neslouží k mytí vnitřku auta. Na závěr nezapomínejte, a zejména nešetřete na oplachu demineralizovanou vodou.

TIP: Po nánosu aktivní pěny pár minut počkejte, než se vrhnete na hlavní mytí s mikropráškem. Chemie totiž bude lépe pracovat.