Jak je financovaná formule 1? Drahý kolotoč

Jistá saúdskoarabská investiční skupina chtěla za 20 miliard dolarů odkoupit televizní a komerční práva F1. Jejich současný majitel, americká společnost Liberty Media, nabídku odmítla. Proti kšeftování s formulí 1 se ohradil také prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) Ibrahim bin Sulayem.

Jak se dělí peníze

Částky, o kterých bude řeč, jsou orientační. Skutečné sumy zná možná tolik lidí, kolik je prstů na jedné ruce. A kdoví, zda vědí všechno. „Když Liberty Media nechce svůj produkt prodat, znamená to, že vydělává hodně. Potvrzuje to skvělé zdraví současné formule 1, což je dobrá zpráva pro budoucnost,“ myslí si Josef Král. Úspěšný český automobilový závodník komentuje dění ve formuli 1 pro Svět motorů, televizní kanály Sport1, Sport2 a také pro youtuberský kanál Eisking TV. Liberty Media převzala formuli 1 od podzimu 2016 do jara 2017 za 8,5 miliardy dolarů.

Ve světě formule 1 to funguje tak, že FIA vlastní ochrannou známku šampionátu, vypisuje sportovní i technická pravidla, její komisaři řídí každý závod a dohlížejí na jeho průběh i dodržování všech pravidel. Liberty Media má na starosti veškeré komerční aktivity Se všemi deseti týmy má uzavřenou smlouvu s názvem Concordská dohoda. Ten je odvozen od pařížského sídla FIA na náměstí Place de la Concorde. Současná dohoda platí do konce roku 2026. Šampionát generuje příjmy ze čtyř zdrojů: