Jak na renovaci motorky (3. díl): Konečně máme hmatatelné výsledky!

Nenáročné vzduchem chlazené dvoutakty Jawa běží i bez servisu často celá léta. Co na tom, že mají vytahaný primární řetěz a cinkají? V amatérských renovátorech to bohužel podněcuje zlozvyk, že motorku nalakují, vymění pohledové součástky, ale do motoru se nepouštějí. Jenže když generální opravu (GO) odsunete „na potom“, bude to jenom dražší. Řádná renovace se bez GO motoru neobejde.

Dnes se dá ještě s kompletní prací i součástkami od profesionální dílny dostat do dvaceti tisíc korun za dvouválec – za jednoválec ušetříte na GO přibližně 2000 Kč. V domácích podmínkách se ušetřit dá, pokud máte šanci půjčit si od kamaráda dílenské přípravky a výbrus nebo repasi kliky objednat u odborníků s doručením poštou. Ale zvažte svůj čas a možnosti.

Profesionální servis za vás vyřeší rozborku, výměnu ložisek, gufer, spojkových lamel, výbrus válců s novými písty a zajistí repasi a centrování klikového ústrojí. Na poslední se dřív často zapomínalo a často putovalo zpátky do karterů. Za repasi dnes zaplatíte u specialistů (v našem případě vyhlášený servis Padalík na jižní Moravě) od čtyř tisíc podle náročnosti a máte jistotu, že součástky zase roky nebudete muset držet v ruce.

Svět motorů 17/2021

Pokud stejně neodoláte a pustíte se do generálky vlastníma rukama, klidně narazíte už při demontáži zatuhlého motoru. A máte na dlouho o zábavu postaráno. „Je mi vlastně jedno, jak klika vypadá, protože zůstane jen setrvačník a zbytek se vymění. Ale pokud je motor zatuhlý a nejde s ním protočit, nedá se ani rozpůlit,“ upozorňuje ze svých zkušeností náš průvodce seriálem Martin Pavlus z dílny Mates Motoservis v Lošánkách u Kolína. Když nepomáhá ani prodloužení páky ocelovou tyčí, bere do ruky vzduchovou pistoli.

Až na posledním místě je nahřívání na vysokou teplotou nebo vícedenní odmočení v naftě – všechno to jsou otravné komplikace. „Proto vždy kupujte motorky, u nichž se dá aspoň na místě protočit motorem. Pokud je zarezlý, ukazuje to na fakt, že motorka stála roky někde pod okapem. A postupně se objeví, co všechno to nepřežilo,“ důrazně radí náš průvodce Martin Pavlus. Víc ukazuje ve fotogalerii.