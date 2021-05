Jak na renovaci motorky (4. díl): Tlumiče koupit, nebo zrepasovat?

Pokud jste v poslední době sháněli tlumiče pérování na nějakou starou jawu, možná jste taky žasli nad šíří nabídky českého/tchajwanského/čínského původu. Jenže jak se v tom vyznat?

Původní československé výrobky ze Zbrojovky Březnice už nejsou ani mezi sběrateli. Naštěstí nedávno ve společnosti Zoko obnovili výrobu většiny typů na původních strojích. Za pár těchto staronových českých tlumičů sice dáte zhruba 3200 Kč, ale pro amatérské renovátory je to nejsnadnější cesta k dobrému výsledku. „Troufám si říct, že jsou dokonce i kvalitnější než původní z Březnice, protože každý tlumič prochází testováním. A když neodpovídá, jde zpátky do výroby. Přesto si většina zákazníků nakonec vybere o mnoho lacinější čínské nebo tchajwanské zboží. Dodáváme i do zahraničí a třeba v Rusku sahají jednoznačně po co nejnižší ceně,“ krčí rameny Milan Mareš ze společnosti Partdeck, která prodává jak nové, tak použité motodíly Jawa.

Současně dodává, že se jen málokdy podaří demontovat ze staré motorky originální dobové tlumiče, které by ještě stály za zrepasování. „Navíc si spočítejte cenu chromování, laku – a jste na ceně nových!“ končí Milan Mareš.

Ovšem profesionální renovátor a náš průvodce seriálem záchrany Jawy 350/634 Martin Pavlus z Mates Motoservisu Lošánky u Kolína má jiný názor na věc: „Replikové tlumiče mají vážně slušnou kvalitu, ale pokud to jen trochu jde a nejsou originální ohnuté ani jinak zdeformované, snažím se je vždy repasovat.“ vzápětí nám ukazuje, co to obnáší. Znamená to kompletní rozborku a výměnu opotřebených těsnicích a stíracích kroužků. Příčina postupného zhoršení tlumicích schopností je totiž pokaždé totožná: únik oleje. Radíme dělat demontáž ještě předtím, než se vypravíte do chromovny – ze zadních tlumičů se pokovují spodní kryty, u předních celé spodní kluzáky.

Pokud byste se nechali zlákat koupí laciných čínských replik, dobře je prohlédněte. I pro kvalitnější tchajwanské výrobky platí, že je nelze jednoduše otevřít a opravit jako originál. Vzhledem k nízké ceně jde o zboží na jedno použití. Na takové to „domácí jezdění po poli“ ale obstojí i čínské. S tchajwanskými objel Pavel Suchý svět. Na sraz mezi veteránisty s nimi ale nejezděte, protože tam se repliky zrovna nenosí…

Víte, že…

… dobové návody uváděly jako náplň tlumičů směs řídkého oleje a petroleje? Jenže motorky se používaly celoročně včetně chladného podnebí, a proto dnes Martin Pavlus radí aplikovat hustší motorový olej.