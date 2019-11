Jak na řízení s brýlemi? Před koupí si je zkuste v autě!

O tom, že Češi podceňují kvalitu zraku za volantem, svědčí následující čísla. Jen 28 % řidičů má oči zcela v pořádku nebo správnou korekci. Přes polovinu šoférů si mylně myslí, že vidí perfektně. Osm procent držitelů řidičáku (téměř půl milionu) by kvůli špatnému zraku nemělo vjet do provozu vůbec! „Lidé se spolehnou jen na sebe, zakoupí brýle bez konzultace s odborníkem, a uškodí si ještě víc,“ varuje prezidentka Mezinárodního sdružení optiků a optometristů Ivana Urválková. Přitom věcí, které je nutné brát v úvahu při výběru brýlí, existuje celá řada. Jakých?

Povinné dotazy

Pro odpovědi se vydáváme do optiky v pražských Horních Počernicích, kde se zaměřují speciálně na motoristy. „Jako první se vždy ptám, zda zákazníci hodlají s brýlemi řídit. Potom následuje dotaz, jestli spíše v noci, nebo za denního světla,“ poznamenává devětadvacetiletá optometristka Petra Ustohalová a pokračuje: „Ta třetí se zdá být trochu překvapivá. Tážu se, zda přijeli autem. Jak si totiž ve vašem voze za zhruba čtyřicet minut ukážeme, je to jeden z nejzásadnějších bodů při pořizování.“ Předtím nás ovšem čeká ve vyšetřovně obligátní kontrola zraku, již lze označit za alfu a omegu všeho. „Měření oční vady zvládnou v tuzemsku dvě profese. Buď můžete navštívit nás coby optometristy, nebo očního lékaře,“ říká Ustohalová.

Jako gumoví medvídci

Po návštěvě vyšetřovny nastupuje hledání vhodných obrub. „Pohodlnost je zásadní. U spánků nesmí svírat, nicméně ani moc odstávat. Bohužel se však setkávám s tím, že se lidem často líbí brýle se širokými straničkami alias nožičkami. Když ale s klienty následně testuji prostorové vidění, zjistí, že jim najednou vadí při řízení,“ upozorňuje optometristka. Zjednodušeně tak můžeme konstatovat, že čím užší nožičky, tím lepší zorné pole. Další podstatnou cihlu v pomyslné stavbě obrouček tvoří jejich materiál. „Motocyklistům nabízím nerozbitné modely, šoférům automobilů zase pružnější,“ dává nám Petra do rukou obrubu, kterou ohýbáme, jako bychom spíše třímali gumové medvídky.

Na silnice plast

Od obrouček vzápětí přecházíme k samotným brýlovým sklům. „Tady je k dispozici klasické sklo, které umí odolat škrábancům. Logicky je však křehčí. Proto za volant i řídítka se jednoznačně poohlížejte po plastových čočkách. A pakliže převážíte častěji děti, i jim kupte brýle z tohoto materiálu,“ hodnotí Ustohalová a navazuje: „Potom se vždy zajímejte o antireflexní funkci, jež dnes platí za povinný základ. To je povrchová vrstva na plastových čočkách, díky níž prostupuje do oka vyšší množství světla a současně eliminuje nepříjemné odlesky.“ Poslední hledisko, jež by měl oční specialista zkoumat, představuje velikost skel. Důvod? „Neměla by zabraňovat zornému poli, což identifikuji už při výběru obrub,“ doplňuje Ustohalová.

Do mlh? Filtry!

Všechno ostatní prý spadá do nadstavby, zintenzivňující komfort vidění. „U té bych začala polarizačními brýlemi, jež si Češi v poslední době dost oblíbili. Zachycují nežádoucí paprsky, vhodné jsou také do ostrého slunce. Protože jsou však tmavé, na noc si je nikdy neberte!“ zvyšuje hlas Ustohalová a zůstává u kategorie filtrů. „Co se týče motoristů, u nich zmíním přednostně dva: proti modrému světlu, které bojují zejména se silnými světly LED. Protijedoucí auta nás tak o dost méně oslní. Druhou skupinou jsou takzvané „projasňovací“. Ty se hodí do aktuálních mlh a plískanic, neboť okolí rázem výborně rozsvítí,“ popisuje Ustohalová s tím, že je poznáte podle žlutých či oranžových skel.

Co nejostřejší pohled

Na závěr přichází podle Ustohalové klíčový přesun: s dioptrickými brýlemi směr auto. „Doporučuji zákazníkům přijet za námi vozem. Jedině tak dosáhneme ideálního výsledku,“ komentuje sympatická žena a současně si prohlíží náš posez nebo „pozorovací“ návyky. „Na základě toho primárně upravím výšku skel, aby hezky padly před zornici a pohled tak byl co nejostřejší. Jak na blízko, tak na dálku,“ konstatuje Ustohalová. Nezapomíná ani na milovníky jedné stopy. U nich dokonce pokládá za dvakrát důležité zkusit si brýle s nasazenou helmou. Teprve pak proces výběru konečně protne cílovou pásku. „Je pravda, že u nás strávíte nějaký ten čas navíc. Na druhou stranu můžu garantovat, že po naší návštěvě při řízení skutečně uvidíte,“ loučí se s námi Ustohalová.

Devět rad, které se mohou hodit

Brýle vždy vybírejte v licencované oční optice. Změřit zrak si v Česku můžete u očního lékaře nebo optometristy. Při šoférování jsou vhodnější co nejužší straničky. S polarizačními brýlemi nikdy nejezděte v noci. Za volant požadujte brýle s antireflexní funkcí. Velikost skel by neměla zabraňovat zornému poli. Nebojte se jezdit s filtry. Doporučujeme zejména ty proti modrému světlu a takzvané „projasňovací“. Na řízení se vyplatí zvolit plastové čočky před skleněnými. Nejlepší optiky poznáte podle toho, když s vámi půjdou vyzkoušet brýle přímo do auta.

Kdy na kontrolu zraku

Od 18 do 40 let jednou za dva roky.

Od 40 do 65 jednou za dva až tři roky.

Od 65 let nejlépe každých dvanáct měsíců.

