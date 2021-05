Elektromobilita je aktuálně nezastavitelný trend. Nabídka elektřinou poháněných automobilů se postupně rozšiřuje, navíc přicházejí stále nové modely, a tak ta "první" generace elektroaut už vstupuje do druhé fáze svého života. Přestože z hlediska prodejů jsou v Česku nadále spíše marginální záležitostí, jejich tržní podíl se u nás stále pohybuje jen kolem jednoho procenta, stále častěji se objevují i v autobazarech.

Výhody elektrických ojetin

A z druhé ruky může elektromobil dávat pro mnohé zákazníky zajímavý smysl. Nedávný rozbor ČSOB Leasing prokázal, že u elektrovozů je levnější servis vozidla, a to hlavně díky nižšímu rozsahu prací. Nemusí se u nich měnit olej v motoru nebo měnit palivový filtr. Plusem při nákupu ojetého vozu pak může být i zpravidla nižší zůstatková hodnota než u vozu s konvenčním pohonem.

A co víc, aktuálně mnohé české pojišťovny nabízejí na elektromobily zvýhodněnou sazbu pojištění, aby jejich prodeje nepřímo podpořily. Stejně tak elektroauta nemusejí v Česku platit za použití dálnic, případně mají ve vybraných městech zdarma parkování. Není proto divu, že ojeté elektroauto může leckoho lákat.

Nabídka elektromobilů z druhé ruky roste také v sousedním Německu. A jelikož jde stále o mladý segment, s nímž zákazníci nemají tolik zkušeností, vydal německý autoklub ADAC několik doporučení, v nichž klientům radí, na co si dávat pozor při nákupu elektrické ojetiny.

Největší strašák baterie

ADAC zdůrazňuje, že největší potíží u elektromobilů může být baterie. ČSOB Leasing sice ve svém rozboru připomíná, že velká část automobilek poskytuje sedmiletou záruku na zachování určité kapacity vysokonapěťového akumulátoru (třeba u Tesly je dokonce osmiletá), právě pokles kapacity ale pro další majitele může být do budoucna problém. Zvlášť když kapacita baterie může klesnout opravdu výrazně, při zachování záručních podmínek.

Konkrétně na akumulátory Renaultu Zoe, dlouho nejprodávanějšího elektroauta v Evropě, se sice vztahuje osmiletá záruka (respektive na ujetí 160.000 km), zaručuje však nejméně 66 % kapacity baterie. Z původních 52 kWh tak rázem může být jen 34,3 kWh. Volkswagen u ID.3 slibuje po osmi letech (respektive ujetí 160.000 km) zachování 70 % kapacity baterie.

Proto ADAC radí být při výběru elektroauta hodně kritický co do požadovaného dojezdu. V praxi totiž elektrovozy před vybitím ujedou mnohem nižší vzdálenost, než avizují podle oficiálních norem, a tak je s tím dobré počítat. ADAC připomíná, že v nestandardních podmínkách, jako jsou nízké nebo naopak hodně vysoké teploty, může být dokonce skutečný dojezd elektroauta poloviční, než co uvádí výrobce, a tak je vhodné to započíst do potřebného denního nájezdu bez nutnosti nabíjení. Se starší baterií navíc logicky dojezd klesá, a to spolu s případným poklesem kapacity.

Před nákupem elektrické ojetiny se tak vyplatí si nechat zkontrolovat stav baterie. Bývá kontrolován při pravidelných prohlídkách, a tak se vyplatí požádat o report těchto testů, se servisní knihou. Obecně by se zájemce měl dosavadního majitele ptát na stav baterií, případně na jejich provedenou opravu.

Právě akumulátor je totiž u elektromobilu tím nejdražším komponentem, a tak jeho případná výměna (případně výměna části článků) může nákup takového automobilu značně prodražit. Zvlášť když takovou výměnu dnes zajistí leda nějaký značkový, odborný servis.

I proto ADAC radí se případně porozhlédnout po elektrovozech, u nichž byl akumulátor pronajímaný, což byly například první Renaulty Zoe nebo Nissany Leaf. Sice u nich pronájem baterií stojí poplatky navíc, zase však máte zaručenou jejich kapacitu. Pravdou ale je, že těchto nabídek je dnes už pomálu.

Jak pečovat o akumulátor?

Zvlášť u ojetin se každopádně vyplatí o baterii pečovat. Konkrétně Volkswagen na svých webových stránkách má tři doporučení:

V případě, že vozidlo využíváte pro jízdy na krátké vzdálenosti, nenabíjejte baterii v průměru na více než 80 % její kapacity.

Jestliže vozidlo bude stát více než 12 hodin, měla by jeho baterie být nabita na 30 až 80 % kapacity.

Při nabíjení baterie na plnou kapacitu (100 %) nastavte časovač ve správci nabíjení na dobu odjezdu a v tomto čase se vydejte na cestu.

Dodržování těchto pravidel umí podle Volkswagenu zajistit delší životnost baterie. Obecně se také doporučuje využívat rychlonabíjení jen v nejnutnějších případech, pravidelné využívání také nedělá životnosti akumulátoru dobře.

Některé rady jsou každopádně podle ADACu shodné jako u nákupu ojetiny s konvenčním pohonem. Servis elektroaut sice není tak náročný, i tak by měl zájemce zkontrolovat stávající servisní knihu a poptat se na případné závady. Bez toho totiž nemusí být zajištěno splnění záručních podmínek na komponenty elektrického systému.

Myslete na kabely

Vhodné je si také dávat pozor na to, zda je k vozu opravdu dodáno i související příslušenství, myšleno hlavně kabely. Elektrovozy totiž bývají dodávány s různými kabely - některé jsou určeny pro dobíjení z domácí zásuvky, jiné z wallboxu nebo veřejné nabíječky. Koncern PSA pak k aktuálním vozům dodává zajímavý adaptér, u něhož jen stačí přehodit konektor dle potřeby. Buď jak buď, nabíjecí kabel je něco, bez čeho se u elektroauta neobejdete, a tak bez něj elektrickou ojetinu rozhodně nepořizujte.

Pokud pak umíte německy, určitě mrkněte i na hodnocení vybraných elektromobilů právě ADACem. U nejprodávanějších elektrovozů (na německém trhu) německý autoklub připomíná jejich svolávací akce, případně odhaluje servisní náklady za prohlídky či ceny vybraných náhradních dílů.