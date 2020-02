Jak jsou servisy a pojišťovny připraveny na opravy elektroaut: Vtrhla k nám doba elektrická

V Česku se nikdy neprodalo tolik elektroaut jako v lednu 2020. Jak jsou na boom, který nás letos evidentně nemine, nachystaní mechanici? Co smějí a nemohou opravovat?

Čísla Svazu dovozců automobilů mluví jasně: letos v lednu si Češi zaregistrovali sedmkrát více elektrických a desetkrát více hybridních osobních aut než v lednu 2019.

Může za to samozřejmě hlavně nástup dvou nových škodovek. Ale jsou tu i nové peugeoty a fiaty. A mraky dalších modelů: třeba Hyundai zapsal do registru SDA před rokem v lednu sedm aut. Letos? Sedmdesát sedm, o 1000 % víc. Však jeden z elektrických hyundaiů slouží na rok redakci Světa motorů a stává se jeho miláčkem: dálnice zdarma, parkování v Praze zdarma…

Přezout může každý

Na nástup elektroaut samozřejmě musejí reagovat servisy. Protože vlastnit elektromobil ještě neznamená nejezdit do nich. Tedy pokud chcete na autě zachovat záruku. Většina problémů, které motoristé v praxi řeší, ale s elektrickou trakcí nikterak nesouvisí. Myslíme tím defekt či přezutí kol, dezinfekci klimatizace, prasklou žárovku, menší poškození karoserie typu výměny a lakování nárazníku či krytu zrcátka. Mohou se v případě takových závad obracet majitelé elektroaut i na ostatní dílny, které nejsou specialisty EV? „Ano, veškeré opravy nevyžadující demontáž trakční baterie mohou dělat všechny servisy,“ říká Radka Matthey z Peugeotu, jehož elektrický model iOn je v Česku deset let. „Jednoduše řečeno pokud jde například o výměnu kola, může takový úkon udělat běžný mechanik,“ doplňuje David Haidinger z BMW.

Registrace elektroaut a hybridů v ČR 01/2019 Elektrovozy Hybridy Nissan 23 - Volkswagen 16 2 Hyundai 7 - BMW 6 3 Jaguar 2 - Volvo - 7 Mini - 6 Mitsubishi - 2 Kia - 1 Land Rover - 1 Porsche - 1 Toyota - 1 Celkem 54 24

Registrace elektroaut a hybridů v ČR 01/2020 Elektrovozy Hybridy Škoda 254 174 Hyundai 77 - Renault 7 - BMW 6 17 Volkswagen 6 7 Nissan 5 - Kia 5 1 Audi 4 - Jaguar 2 - Mercedes-Benz 2 - smart 2 - DS 1 6 Volvo - 15 Mitsubishi - 7 Mini - 3 Porsche - 3 Ford - 1 Land Rover - 1 Celkem 371 235

Osoba poučená

To jsou totiž obecné servisní úkony. „Na jiné ale musí být mechanik vyškolen jakožto takzvaně osoba poučená podle vyhlášky číslo 50. Některé úkony vyžadují, aby byl vůz uveden do bezpečného stavu. V každém našem servisu takový člověk je. Když do něj elektromobil uvede, mohou na něm dělat ostatní mechanici. Pro opravy vyžadující demontáž trakční baterie pak máme specialisty,“ vysvětluje Radka Matthey.

„Nezapomínejme, že platí bloková výjimka, takže dokonce ani nesmíme zákazníkům nařizovat, kam dají svůj vůz do servisu. Je zřejmé, že jakékoliv práce na vozidle s vysokonapěťovou baterií mají svá specifika. Stejné je to ovšem s vysokotlakými nádržemi na CNG a podobně. Je třeba se předem informovat, jakou záruku na svou práci a použité díly dává i neautorizovaný servis. V případě návštěvy autorizovaných platí, že všechny jsou proškoleny pro práce na elektrovozech,“ doplňuje Jiří Rozkošný z Audi.

Škodovka školí ve velkém

Na největší nápor se připravuje logicky Škoda: 254 v lednu registrovaných elektroaut a 174 hybridů je jen začátkem. Letos hodlá v tempu pokračovat, chce prodat 3000 elektrovozů. A dopředu na to připravila své servisy.

Jak? V průběhu loňska ve třech úrovních certifikací proškolila veškeré pracovníky sítě ve všech 228 servisech. Včetně personálu, který v dílně ani nepřijde s elektrickými součástkami do styku.

U nejužší specializace je ale zapotřebí speciální technické vzdělání a plnění příslušné národní vyhlášky odbornosti. Získání trvá dva až tři roky. Automobilku překvapil zájem ze strany dealerů – z původního záměru vyškolit v každém kraji aspoň jednoho vysokoproudového specialistu se nakonec číslo rozšířilo na čtyřicet. Jen takový odborník je přitom schopen repasovat třeba akumulátory nebo servisovat napájecí kabely elektropohonu.

Ač prodeje elektroaut spustila Škoda až teď, s elektrovzděláváním začala v květnu 2016. Speciální školení absolvovaly tisíce zaměstnanců. „Zavedení elektromobility s sebou přineslo změny ve všech oblastech podniku. Jen naše podniková akademie do léta 2019 proškolila 12 000 zaměstnanců. K tomu je nutno připočíst rekvalifikaci na 1500 pracovníků dodavatelských firem a stovky žáků středního odborného učiliště,“ ukazuje Bohdan Wojnar z představenstva Škody Auto, kam se ubírá servisování aut.

„Díky tomu naši obchodní partneři v regionech už letos nejsou jen autorizovanými prodejci našich vozů, ale elektromobilními centry. Od nabíjecí infrastruktury, nářadí v dílnách po koutek eMobility v showroomech,“ říká Pavel Jína, mluvčí mladoboleslavské automobilky.

Co chystají dál?

Další velcí hráči na trhu slibují plně „elektrické“ servisy letos na jaře. „Do dubna chceme mít hotovo. Dále plánujeme přechod center pro opravy baterií VN do samostatné činnosti,“ prozrazuje David Valenta ze společnosti Volkswagen osobní vozy. Podobně Hyundai chce mít všechny servisy nachystané na opravu elektroaut do poloviny roku. „Jde o materiální vybavení, kvalifikovaný personál, úpravy vozového parku, dispozici uvnitř a před showroomy,“ vysvětluje Jan Pohorský, mluvčí Hyundaie. Mnoho dalších značek už má hotovo teď, jak dokazuje naše anketa. A uvažují, co dál. „Důležitá je třeba záruka mobility včetně pomoci při vybití vysokonapěťové baterie. Pro zákazníky jezdící po celé Evropě bude jistě zajímavá naše tankovací karta, s kterou řidič získává výhodnou možnost rychlého dobíjení v síti Ionity od Gibraltaru po Nordkapp,“ odkrývá Jiří Rozkošný z Audi.

„Největší novinkou v souvislosti s elektromobilitou je pro nás dobudování sítě center e-Expert, vzdálených od sebe nyní maximálně osmdesát kilometrů. Budeme ji dále rozšiřovat. Naším cílem je také zajistit všechny elektrovozy servisními smlouvami. Pro elektromobily si je klienti pořídí za 30 až 45 % ceny standardních smluv na vozy se spalovacím motorem. Dále dokončujeme vybavování dílen dobíjecími stanicemi. Ty budou v každém našem servisu a od roku 2023 centra e-Expert vybavíme rychlonabíječkami. Novou službou bude Easy-Move, v jejímž rámci si klient elektromobilu může pronajmout za zvýhodněných podmínek vůz se spalovacím motorem třeba na dovolenou,“ uzavírá Radka Matthey z Peugeotu.

Jak často jezdí na inspekční servis nejprodávanější elektroauto vs. spalovací u jednotlivých značek?

Audi: Standardní interval je 30.000 km nebo dva roky, platí to pro elektrické i běžné auto. V ceně Audi e-tron zákazník získává servisní balíček pokrývající období pěti let a 120.000 kilometrů standardních úkonů a výměn dílů či kapalin.

BMW: V případě elektromobilu je inspekční prohlídka jednou za dva roky, u spalovacích motorů si vůz sám určuje četnost návštěvy servisu podle způsobu jeho používání. V maximální variantě může činit 30.000 km nebo dva roky.

DS: Předepsaný interval pro model DS 3 Crossback E-Tense je 25.000 km a 2 roky. Nejprodávanějším spalovacím motorem u tohoto modelu je 1.2 PureTech EAT8 s intervalem 15.000 nebo 1 rok. Všechny vozy mají pravidelné prohlídky zahrnuty v servisní smlouvě coby součást vozu, zahrnuje pětiletou záruku, práce servisu, garanční a spotřební díly.

Hyundai: Interval pro elektrický Ioniq EV 99 kW i benzinový model i30 1.4 T-GDI je stejný: 15.000 km nebo jeden rok. Prohlídka i30 vyjde na 4430 Kč, na ioniq 2363 Kč.

Kia: Oba typy mají stejné intervaly 15.000 km/1 rok. První servisní prohlídka u benzinového ceedu stojí 2722 korun, u čistě elektrického e-soulu zaplatíte 828 Kč.

Mercedes-Benz: Platí stejný servisní interval, a to jednou za rok/25.000 km. Pokud je vozidlo zakoupeno s položkou výbavy „Předplacený servis“, což je běžné, má servisní prohlídku zdarma.

Peugeot: Novinky e-208 a e-2008 mají servisní interval 25.000 km/2 roky při normálních a 1 rok při ztížených podmínkách. U nejprodávanějšího elektromodelu iOn stojí první servisní prohlídka 2345 Kč, u spalovacího vozu 2008 1.2 PureTech vyjde na 6276 Kč.

Škoda: Stejný interval, každé dva roky/30.000 km. Na citigoe přijde první servis na 2011 Kč, ten další hned po roce 2902 Kč. U spalovacího superbu vyjde první prohlídka na 4615 Kč.

Volkswagen: Servisní intervaly vozů e-Up a e-Golf jsou standardně 2 roky/30.000 km, tedy stejné jako u modelů se spalovacím motorem. Předepsaný servis modelu e-Golf stojí 1260 Kč, u běžného Golfu 1.4 TSI zaplatíte 4135 Kč.

Anketa: Kolik máte značkových servisů a kolik z nich je vybaveno či vyškoleno pro práci na elektroautech?

Jiří Rozkošný, Audi: Máme 34 autorizovaných servisních partnerů. Všichni absolvovali nejpozději v uplynulém roce potřebná školení se zkouškami a disponují minimálně jedním proškoleným servisním pracovníkem označeným jako „vysokonapěťový technik“.

David Haidinger, BMW: K únoru 2020 máme 17 autorizovaných provozoven s plným rozsahem prací a dva „fastlane“ servisy na rychlé opravy a výměny. Oněch sedmnáct je od loňska vybaveno pro práce na elektrovozech, jeden v Praze má navíc certifikaci pro opravu karbonu.

Martina Bedrnová, DS: Naše značka má dva servisy, jeden v Praze, druhý v Ostravě. Oba jsou vybavené i vyškolené pro opravu elektromobilů. Zmíněné servisy také disponují nabíječkami o výkonu 50 kW. Dál budeme vydávat zákazníkům certifikáty o stavu baterií a v rámci asistence odtah vybitého vozu.

Jan Pohorský, Hyundai: Celkem 47, v každém kraji je minimálně jedno specializované dealerství vybaveno a vyškoleno pro práci s elektromobily. K únoru 2020 jich máme celkem dvacet, do poloviny roku bude standardy splňovat celá síť.

Kateřina Vaňková Jouglíčková, Kia: Máme jich 54, přičemž všechny disponují potřebným vybavením pro servis vozů s bateriovým pohonem. Jedná se třeba o neveřejné nabíjecí stanice či sadu speciálních měřicích přístrojů.

Jan Kuhn, Mercedes-Benz: Celkem máme 19 autorizovaných dílen, 16 z nich může servisovat vozidla EQ, tedy elektromobily a hybridy. Přesné specifikace prací nejsou v našem případě důležité, protože dealeři mají vždy alespoň jedno servisní centrum EQ, kde bude vůz opraven.

Radka Matthey, Peugeot: Je jich 56. Běžné práce na elektoautech mohou dělat všechny. Nemohou ovšem demontovat trakční baterie. Pro ně musí člověk vyhledat některé z našich deseti center e-Expert ve větších městech jako Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Plzeň, Pardubice, Most, České Budějovice či Zlín.

Zdeněk Grunt, Renault: Z 65 prodejních míst je aktuálně vyškoleno pro opravu elektrických aut 12 dealerů, letos bude tento počet zvýšen na 17 servisů. Ostatní budou v roce 2020 proškoleny na základní údržbu a zajištění bezpečnosti elektrovozů.

Pavel Jína, Škoda: Disponujeme sítí 228 autorizovaných partnerů. Každý z nich má pracovníky vyškolené tak, aby dokázali na elektrickém voze pracovat i v případě vadné baterie, kterou proškolený technik umí odpojit.

Jitka Jechová, Toyota: Máme jich 29. Školíme pouze na hybridní technologii, tato auta mohou opravovat všechny servisy. V tomto směru budeme pokračovat, tedy soustředit se na hybridní vozy a jejich kontrolu.

David Valenta, Volkswagen: Disponujeme sítí 84 autorizovaných dílen. V režimu „vysokonapěťového partnera“ máme celkem 12 servisů, čili tyto provozovny jsou vybaveny, vyškoleny a schopny servisovat vozy BEV a PHEV. Dali jsme si termín duben 2020 – od tohoto data budou všichni umět opravovat elektromobily.

Pojištění elektroaut je dražší

Nástup elektromobility musejí v tomto roce řešit i pojišťovny. Jaké sazby na elektromobily nasadily? Kterak se dobírají k cenám za opravy, když elektroaut havarovalo v Česku zatím jen pár?

„Zkušeností je opravdu zatím málo. V případě pojistek elektromobilů očekávám opravdu velký vývoj a nebudou od věci rozdílné postupy pro stanovení pojistného. Letos budou zatím odvislé od průzkumu ceny oprav a náhradních dílů. Až postupně se zkušenostmi s likvidacemi konkrétních pojistných událostí elektromobilů se dostaneme dál,“ myslí si Václav Bálek ze společnosti Allianz.

„Se zvětšujícím se podílem elektromobilů vyvstává otázka podrobnější selekce – různé výkony motorů, kombinace s klasickými pohonnými jednotkami, větší riziko totálních škod vzhledem k problémům s hašením, asistence s ohledem na dojezd vozidla. Zkušenosti teprve sbíráme,“ souhlasí Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

„I co se týká oprav elektrovozů, zatím jich je velmi málo. Ale již teď víme, že budou nákladnější než u běžných vozidel. Vidím hlavně velké riziko poškození baterií při některých haváriích, třeba nárazu zezadu. Samostatnou kapitolou jsou pak náklady asistencí, které zcela nepochybně budou výrazně vyšší než u běžných vozidel,“ přikyvuje Eva Svobodová z Uniqy. Když se podíváte na tabulku, kde nám jednotlivé pojištovny vyplnily sazby povinného ručení i havarijního pojištění pro stejného zkušeného a dosud nebourajícího řidiče z Prahy řídícího elektrické zoe a benzinovou scalu s podobným výkonem, vidíte dost značné rozdíly.

Jediná Slavia uvedla nižší povinné ručení u elektromobilu, ostatní si za něj žádají většinou více. Křiklavými příklady budiž ČPP nebo Kooperativa. „U nás je to způsobené zatím tím, že elektromobily řadíme do vyšší sazebníkové kategorie než benzinová a naftová vozidla,“ vysvětluje roční částku 3556 Kč u zoe proti pouhým 1519 Kč u scaly Renata Čapková z ČPP. „Při stanovení cen ručení vycházíme ze statistik o způsobených nehodách, jejich četnosti, a hlavně výši v daném segmentu. U havarijního pojištění je to podobné, zde je cena nejčastěji vztažena ke značce a modelu,“ doplňuje Milan Káňa z Kooperativy.

Tři pojišťovny nám poslaly cenu ručení pro obě auta stejnou. „Je to tím, že elektromobily nyní řadíme do nejnižší tarifní třídy, je u nich tedy sazba jako u spalovacího motoru s nejmenším objemem s přihlédnutím k výkonu. To je přesný příklad scaly s litrovým motorem,“ uzavírá Honza Marek z Generali České pojišťovny s jednotnou cenou 2945 Kč.

Kolik zaplatí za pojištění? Renault Zoe 80 kW: muž, 45 let, Praha, dosud bez nehody Povinné ručení Havarijní pojištění Celkem Allianz 1728 8064 9792 Axa 2464 12 926 15 390 Generali Česká pojišťovna 2945 13 571 16 516 ČPP 3556 19 244 22 800 ČSOB Pojišťovna 2874 7545 10 419 Direct 2010 19 366 21 376 Kooperativa 3250 16 100 19 350 Pillow 1776 11 352 13 128 Slavia 2685 7388 10 073 Uniqa 4735 20 825 25 560 Nízké sazby u Allianz a Pillow způsobuje pojištění při omezeném nájezdu kilometrů ročně – u Pillow třeba 5500 kilometrů

ČR: 18. místo

Česká zastoupení automobilek finišují se 100% pokrytím oprav elektroaut ve svých servisech, na trh posílají jeden nový elektromodel za druhým, pohledem zvenčí ale Česko za Evropou kulhá. Tvrdí to letošní studie EV Readiness Index, kterou pravidelně zveřejňuje LeasePlan. Ten indexem měří čtyři faktory: podíl elektromobilů a plug-in hybridů na jednotlivých trzích, dále počet nabíjecích stanic, úroveň podpory elektromobility od státu a zastoupení elektroaut ve flotilách. V žebříčku 22 zemí patří Česku 18. místo. Stojí za tím hlavně slabá podpora státu a počet veřejných nabíječek. Méně jich mají pouze v Rumunsku, na Slovensku a v Řecku. Zatímco Česku bude ještě chvíli trvat, než se dostane na počet 1000, v Nizozemsku jich dávno funguje hodně přes 40.000.

Kolik zaplatí za pojištění? Škoda Scala 1.0 TSI 85 kW Monte Carlo: muž, 45 let, Praha, dosud bez nehody Povinné ručení Havarijní pojištění Celkem Allianz 1656 6612 8268 Axa 2089 8463 10 552 Generali Česká pojišťovna 2945 9193 12 138 ČPP 1519 10 859 12 378 ČSOB Pojišťovna 2375 7003 9378 Direct 2010 9995 12 005 Kooperativa 2510 11 151 13 661 Pillow 1776 12 444 14 220 Slavia 2844 6045 8889 Uniqa 4505 13 827 18 332 Nízké sazby u Allianz a Pillow způsobuje pojištění při omezeném nájezdu kilometrů ročně – u Pillow třeba 5500 kilometrů

Rozhovor: Vyhláška číslo 50 by se měla změnit

Mezi nejzkušenější elektroznačky v Česku patří Kia. Celý prodejní i servisní personál má na elektrifikované vozy vyškolený od roku 2014, kdy u nás uvedla první generaci čistě elektrického modelu Soul EV. „Školení servisních techniků a mechaniků se každý rok rozšiřuje s ohledem na uvádění nových modelů s technologií mild-hybrid, plug-in hybrid, hybrid a nových elektromobilů,“ říká Kateřina Vaňková Jouglíčková. „A elektroauta na servis jezdí. Vždyť podle našich interních zjištění evidujeme, že třeba majitelé elektromobilu Soul najedou za rok průměrně 25.000 kilometrů, zatímco ti se spalovacím motorem jen 13.000,“ dodává.

Znamená to, že máte elektromechanika v každém servisu?

Vždy je k dispozici. Pro práce nad rámec těch, které jsou popsány v návodu k obsluze, musí být každý mechanik minimálně poučen ve smyslu paragrafu čtyři vyhlášky č. 50/1978. To znamená, že standardní údržbu bez zásahu do vysokonapěťového okruhu akumulátoru může zastat běžný proškolený mechanik. Na každé dealerství připadá minimálně jeden takový. V Česku pak funguje zhruba třetina naší sítě se servisním odborníkem, který má kvalifikaci a specializaci pro práci na okruhu vysokonapěťového akumulátoru u elektrifikovaných modelů.

Nezdá se vám čtyřicet let stará vyhláška 50 příliš přísná?

Zdá. A budeme se snažit o to, aby byla pravidla pro kvalifikaci odborného personálu pro opravy elektroaut změněna. Máte pravdu – aby mohl mechanik dělat veškeré práce na vozidlech EV, musí mít kvalifikaci pracovníka v elektrotechnice podle paragrafu 6 této vyhlášky, jehož aktuální znění je z roku 1982. Pro jeho získání se vyžaduje elektrotechnické vzdělání, praxe a znalosti, které mechanik potvrdí úspěšně složenou zkouškou. Ta obsahuje mimo jiné instalaci domovních elektrických rozvodů, hromosvodů a podobně. Pracovník se bohužel v rámci výše zmíněného elektrotechnického vzdělání nedozví nic o elektrických vozidlech. Běžnému mechanikovi navíc zabere získání tohoto oprávnění minimálně dva roky.

Je to za hranicemi jinak?

Ano, v Německu stačí absolvovat zhruba čtyřdenní kurz, který je ale plně zaměřen na problematiku elektromobilů. Pracovník je tam tedy připraven lépe a za podstatně kratší dobu. Něco podobného by mělo být co nejrychleji umožněno i v Česku.

Anketa: Jak přistupujete k pojištění elektromobilů?

Václav Bálek, Allianz: Předmětem našich posledních diskusí jsou třeba schopnosti asistenčních služeb poskytnout zásah současně většímu množství nepojízdných elektrovozidel z důvodu kalamitních stavů, kdy zůstanou bez proudu.

Jiří Cívka, Axa: Pro elektromobily máme nastaven výpočet s tím, že není nutné vyplnit objem motoru, pojistné se počítá z dalších parametrů vozidla. U havarijního nevycházíme z průzkumu cen, vyplývají z kvalifikovaného odhadu. Aktuálně mají elektromobily zvýhodnění ve formě slevy například vůči dieselům.

Honza Marek, Generali Česká pojišťovna: Řešíme specifické technologie oprav u elektroaut, ale také třeba škodní průběh. Tady vycházíme ze zkušeností a postřehů ze zahraničí, kde je elektromobilita výrazně rozvinutější. Například tak víme, že některé servisní postupy u raritních značek elektromobilů vyžadují výměnu větších částí celků než u běžných aut.

Renata Čapková, ČPP: Elektromobilů je u nás stále málo, a proto vycházíme z analogických vozidel se spalovacími motory s přihlédnutím ke specifikům elektromobilů, jako jsou zejména baterie. Zatím elektromobily řadíme do vyšší sazebníkové kategorie než benzinová a naftová vozidla.

Petr Milata, ČSOB Pojišťovna: Na povinné ručení nemají ceny náhradních dílů vliv – hradí se škody třetím osobám, ne pojištěnému vozidlu. V havarijním pojištění samozřejmě ano. Sledujeme vývoj náhradních dílů, cenu prací v servisech.

Nela Maťašeje, Direct: Vzhledem k malému množství provozovaných elektromobilů v Česku vycházíme u havarijního pojištění z odhadovaných cen a dosavadních zkušeností s náklady na opravy u daných modelů a značek. Vzorek rozhodně není dostatečný. V případě ručení jde o škody způsobené třetí osobě, která může a nemusí mít elektromobil.

Milan Káňa, Kooperativa: Cenu povinného ručení ovlivňuje mnoho faktorů. Nyní sazby počítáme zhruba z dvaceti parametrů. I když se může zdát, že zdvihový objem vozidla je výchozím, určitě není tím s největší váhou na konečnou výši pojistného pro jednotlivé řidiče.

Martin Podávka, Pillow: U nás ovlivňují ceny nejvíc dva faktory: minulé škody a roční nájezd. Čím méně vůz jezdí, tím levnější má ručení i havarijní pojištění. A rozhodně není pravda, že by se řidiči s elektromobily uskrovňovali. V portfoliu máme například tesly s průměrným ročním nájezdem 15.000 i 20.000 kilometrů.

Ladislav Bělina, Slavia: U elektromobilů stejně jako u jiných vozů stanovujeme sazby podle frekvence a výše škod za minulá období. Pokud nemáme dostatek dat z historie, případně tržních informací, startuje sazba na odborném odhadu podle podobných značek a modelů.

Eva Svobodová, Uniqa: Pojištění u všech aut, tedy i elektromobilů, tarifujeme na základě 42 parametrů, ty zohledňují druh paliva. Pro elektromobily tedy neexistuje samostatná sazba, která by se obecně používala. V typu pohonu je zohledněna rizikovost specifická pro elektromobilitu.

Autor: David Šprincl

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.