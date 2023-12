Jak odjistit zaseknutý nabíjecí kabel? Princip je téměř všude stejný

Co dělat, když se vám v elektromobilu či plug-in hybridu zasekne zámek nabíjecího kabelu? Podle kontaktovaných automobilek to je jednoduché – auta mají mechanickou cestu, jak zamykací kolíček odjistit.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

U konvenčních aut to je jednoduché – tankovací pistoli v hrdle nádrže nic nedrží, takže ji po tankování prostě vytáhnete a vrátíte do stojanu. Nabíjecí kabel elektromobilu však je nutno ve voze zajistit, protože na rozdíl od tankování člověk u nabíjení auta celou dobu nestojí, ať už jde o pomalé nabíjení přes noc, či „jen“ o pár desítek minut u rychlonabíječky.

Aby nemohlo dojít ke krádeži kabelu – přeci jen i kabely na pomalé nabíjení střídavým proudem stojí několik tisíc korun – zajišťují všechna auta kabely elektricky pomocí kolíčku, který se zasune do otvoru v zástrčce. Když nabíjení sami ukončíte (funkci automatického odjištění kabelu po dosažení požadované míry nabití si ve voze často musíte zvolit), kolíček se sám vysune a vy můžete kabel vytáhnout a uložit zpátky do stojanu či do kufru svého vozu.

Jenže co dělat, když má vůz či nabíjecí stanice závadu a kolíček se odmítá vysunout? Poruchy zejména na straně nabíjecích stanic nejsou ničím neobvyklým ani v dnešní době, kdy jsou stojany pořád ještě relativně zánovní. I na straně aut se musíme připravit na dobu, kdy budou běžně jezdit patnáctileté, dvacetileté elektromobily – zda to zvládnou jejich baterie svou životností, nechme nyní stranou – a budou je trápit závady, stejně jako dnešní dvacetiletá konvenční auta.

Video se připravuje ...

Zjišťoval jsem tedy, jak odjistit nabíjecí kabel z auta, pokud se to nestane samo elektronicky. Závěry jsou jednoduché – jde to mechanickou cestou a vozy to mívají uvedeno v návodech k obsluze.

Škoda Enyaq má takovou bezpečnostní pojistku v bočnici zavazadlového prostoru, stejně jako elektromobily Volkswagenu. V těch je podle informací automobilky otvor v koberci kufru zrcadlově v té samé úrovni, jako je zvenčí vozu konektor nabíjení. Po odstranění koberce člověk najde očko, za které zatáhne, čímž kabel odjistí.

Podobně na tom jsou všechny modely značky Hyundai, které se dají nabíjet ze sítě. Jedinou výjimkou jsou modely Kona Electric, které mají tuto pojistku pod přední kapotou, jelikož mají nabíjecí zásuvku v přední masce. U sesterské značky Kia to funguje obdobně – EV6 a EV9 mají nouzové odpojení kabelu schované v zavazadelníku, Niro EV pod přední kapotou.

V případě Audi Q8 e-tron k nouzovému odjištění slouží dvě plastová očka pod kapotou nad nabíjecím konektorem. Jedno odjišťuje dvířka, druhé zámek nabíjecího kabelu. Model e-tron GT má na dvířka malý háček mezi nářadím k vozidlu, který člověk použije k vypáčení dvířek, nejdou-li otevřít standardní cestou. Zámek nabíjecí zástrčky, nejde-li ta po ukončení nabíjení vytáhnout, se manuálně odjišťuje táhlem v prostoru rámu levých předních dveří na blatníku vozu, poblíž nabíjecí zásuvky.

Značka Mercedes-Benz má v nabídce několik elektromobilů, ovšem nouzové odjištění popisuje v návodu k obsluze jen u EQV. Postup je tam obdobný, jako u ostatních aut – poblíž zásuvky v prostoru pod přední kapotou je táhlo k odjištění zámku kabelu. U ostatních modelů jsou řidiči podle českého zastoupení automobilky odkázáni na asistenční službu, která ale je na telefonu nonstop.

Klíčové zjištění je nicméně to, že nouzové odjištění je možné, je i relativně snadné – a auta mívají způsob, jak to učinit, uveden v návodu k obsluze.