Toyota na rok 2026 slibuje baterie s dojezdem až 1100 km. A to není konec

Zpráv, že Toyota usilovně pracuje na revolučních bateriích umožňujících dlouhý dojezd a ultrarychlé dobíjení, jsme za poslední roky četli mnoho. Naposled relativně nedávno. Něco podobného chystají i další výrobci, jmenovitě například BMW. Jenže reálného velkosériového nasazení tzv. solid-state akumulátorů se v téhle dekádě zřejmě nedočkáme. Budeme si muset počkat do následujícího desetiletí.

Toyota ovšem tuhle mezeru bude chtít zaplnit uvedením vysokovýkonných bipolárních lithium-iontových článků s niklovou katodou. Ani ty nejsou žádná žhavá novinka, v souvislosti s Toyotou se o nich také mluví delší dobu. Teď ovšem Japonci zveřejnili bližší čísla.

Podle nich takový akumulátor na jedno nabití zvládne až 1100 kilometrů, přičemž dobití z deseti na 80 procent kapacity by se díky podpoře velmi rychlého dobíjení mohlo vejít do 20 minut. To už představuje skutečně zajímavou alternativu k automobilům se spalovacími motory. Tohle řešení přitom není hudbou daleké budoucnosti, Toyota předpokládá jejich nasazení už po roce 2026.

Baterie s pevným elektrolytem se v toyotách poprvé začnou v malé míře objevovat v letech 2027 a 2028. Ve srovnání s bipolárními články by se dojezd neměl dramaticky zvýšit (asi na 1200 kilometrů), doba potřebná k dobití by se však měla zkrátit na polovinu, tudíž deset minut.

Toyota navíc v rámci strategie Battery 3R chce trakční akumulátory z elektromobilů co nejefektivněji využívat během celého jejich životního cyklu, snižovat množství odpadu a zvyšovat podíl recyklovaných materiálů. Automobilka se rovněž snaží recyklovat vyřazené baterie udržitelným způsobem, který předpokládá snížení množství vypouštěného oxidu uhličitého, přičemž získaný materiál bude sloužit k výrobě nových baterií.

Společně s energetickou společností JERA například vybudovala první víceúčelové úložiště energie Sweep Energy Storage – zařízení vytvořené z použitých baterií pocházejících z elektricky poháněných automobilů. Tento systém umožňuje využít celou dostupnou kapacitu každé baterie bez ohledu na její výkon, spotřebu či míru opotřebení.

S Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) zase automobilka vyvíjí stacionární úložiště energie o kapacitě 3 MWh, tvořené bateriemi získanými z hybridních a elektrických vozů Toyota, pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů, přeměnu stejnosměrného proudu na střídavý a jeho dlouhodobé využití.