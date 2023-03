Jak řídí cestovatel Igor Brezovar: Svět objede i chudej člověk se srdcem na dlani

V novinářské profesi se občas stává, že dorazí na rozhovor úplně jiný člověk, než jakého znáte z televize. Pro motocestovatele slovinského původu Igora Brezovara (49) ale tohle rozhodně neplatí. Je to stejně otevřený a veselý živel jako na obrazovce. Skvěle to vystihují jeho webové stránky s fotkami z cest: „Neposedný, temperamentní, veselý, flegmatický člověk, který se raduje z každého dne, kterého se dožije. Rád tancuje, zpívá, dá si víno, pivo a občas i všechny kraviny, co se kouří. Rád je ve společnosti, kde obvykle vznikne sranda, když promluví. Když má dovolenou, tak pracuje! V normálně pracovních dnech, když jiní dřeme, tak on cestuje. Neříká tomu dovolená, ale práce. Je velký romantik a snílek, miluje problémy a stres, a kde by problém nemusel vůbec být, tak on ho najde, aby byla prča.“

Mezi cestovateli je známý i tím, že se nikdy příliš nespoléhal na sponzory, ale na všechny cesty si musel sám vydělat prací. Běžně motorku nechává na výpravách po světě a létá domů za občanskou profesí obchodníka s papírenskými stroji. Potvrzuje to motto, které necháváme v jeho roztomilé „slovinské“ češtině: „Je lepší byt na cestách mezi dobrýma, chudýma, příjemnýma, skromnýma lidma než zůstat doma obklopen penězma a čekat na smrt.“

