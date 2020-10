Jak se kontrolují modré zóny: Bezchybnost není stoprocentní!

Sraz se zástupci společnosti Eltodo, jež má v Praze za úkol kontrolu modrých zón, si dáváme v ulici U Nemocnice. Po desítkách kolemjdoucích v bílých pláštích konečně přicupitává speciální auto osazené kamerami, jež v hlavním městě hlídá dodržování zón placeného stání. „Systém v kufru si v žádném případě fotit nemůžete,“ vítá nás Dana Jurášková, mající v Eltodu v gesci úsek parkování. To i v íránském jaderném programu by nám toho ukázali víc, prohazuje na svérázný úvod náš fotograf Jiří Pekárek.

Nebezpečné prohnutí

Na to (obrovské) tajemství v zavazadelníku můžeme po chvíli alespoň nahlédnout. V podstatě se jedná o výkonný počítač se spoustou kabelů, který primárně zajišťuje dozorování neposlušných motoristů. Za sofistikovaný označit lze, s bezchybností to ovšem tak dokonalé není: „Úspěšnost se pohybuje někde mezi devadesáti dvěma až devadesáti sedmi procenty. Dost závisí na počasí a světelnosti,“ popisuje Václav Táborský, řidič speciálního vozidla a aktuálně především muž, který se o systémy stará. Za neméně důležité u „zrentgenování“ tabulek prý platí, v jaké kondici se RZ nachází. „Pokud se setkám se špinavou registrační značkou, můžu si přisvítit, což takový problém není. Náročnější to bývá, když jsou značky zdeformované a zvlášť prohnuté. Tam je to s načítáním daleko horší,“ přiznává Táborský.

Svět motorů 40/2020

Mění se trasy?

S tím, že nám je zapovězená cesta s objektivem do kufru, se s kolegou nějak smiřujeme. Další trabl nastává, když bychom se rádi podívali do interiéru. Bohužel tam můžeme pouze nahlédnout (zaplaťpánbůh smíme fotit), podobně jak to bývá při expozicích na hradech a zámcích. Jenže tady žádný poklad není. V interiéru hybridní Toyoty Yaris disponují navíc pouze displejem s navigací, který šoférům přesně předepisuje, jakými uličkami se vydají. „Trasy se mění. V součtu se bavíme zhruba o padesátce. Každý měsíc pak řidič obdrží úplně nový plán,“ reaguje Táborský na dotaz, že obyvatelé městských částí dokážou již docela umně vytipovat, kdy k nim bílé auto dorazí.

Faleš a švindly

Přestože řidič Velkého bratra za jednu osmihodinnou směnu obslouží jen od 150 do 200 kilometrů, na „ryzí bruselskou ekologii“ to není. „Zkoušeli jsme čisté elektromobily, ale ty se neosvědčily,“ popisuje Jurášková. Důvod je jednoduchý: „Jezdíme s jedním autem zpravidla dvě směny. A šestnáct hodin v kuse s elektromobilem prostě časově nezvládneme,“ dodává Táborský. Když jsme naťukli elektromobilitu, před časem hojně kolovala médii informace o tom, jak lze registrační značky na přání našvindlovat tak, že je yaris načte coby e-vozy. Čili se vyhnou poplatkům a parkování mají za nulu. Systém sice má mouchy, nicméně šlo o falešnou bublinu, která i díky Světu motorů rychle splaskla. Což teď potvrzují i zástupci Eltoda: „Elektromobil má sedm znaků a značka na přání osm. Takže zde bylo liché věřit tomu, že to těmto lidem snadno projde,“ říká rezolutně Jurášková.

Až k policii

Počítat s tím, že nám řidič ochotně ukáže fungování vozu v terénu, je přitažené za vlasy, stejně jako myslet si, že v KLDR panuje demokratický režim. Kýveme proto alespoň na teoretickou přednášku a i z té je patrné, jak Dana Jurášková důkladně přemýšlí, co vypustí do éteru: „Při jízdě posíláme všechny registrační značky s místem a časem do Centrálního informačního systému (CIS). Načež systém monitorovacího vozidla obdrží zprávu o tom, jestli má daný dopravní prostředek uhrazené parkování. U těch, které nemají, uloží fotky do serveru auta a ty se přesouvají znovu do CIS, odkud putují až k městské policii.“ A vzápětí Jurášková poněkolikáté zopakuje, aby motoristé řidiče Eltoda nezastavovali a na nic se jich neptali.

Modrá pachuť

Upravený yaris, jehož cena se pohybuje v milionových hodnotách, za jeden den prolustruje přibližně 20.000 automobilů. „Ano, samotné vozidlo je z toho balíčku nejlevnější,“ kýve hlavou Jurášková s tím, že gró auta leží ve zmíněném kufru a na střeše v podobě kamer. „Dohromady má auto šestici kamer. Čtyři jsou rozpoznávací a dvě přehledové, ty fotí obecně danou situaci,“ poznamenává nervózně přešlapující Václav Táborský, který už patrně potřebuje zmizet. Startuje, rychle se loučí a v mžiku se ztrácí. Žalovat na další motoristy.

Víte, že…

… nynější systém parkovacích zón, který v principu rozlišuje platbu parkovného a jeho cenu pro rezidenty a návštěvníky, začal fungovat 29. dubna 1996? Nejdříve v pravobřežní části Prahy 1.

… regulace parkování v historickém jádru metropole sahá až do roku 1979? To se objevil první systém, který v celé Praze 1, rozdělené na několik zón, umožnil parkování jen místním obyvatelům nebo vozům zdejších podniků.