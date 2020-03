Jak se žije extraligovému rolbaři: Jágr led ode mě pozná!

Josefu Poláčkovi je dnes 63 let. Podstatnou část života spojil s hokejovým semeništěm českých hvězd – Kladnem. „Dokonce jsem bydlel několik let přímo tady na zimáku,“ zdraví nás muž v útrobách arény, jenž sem nastoupil na jaře 1976 coby vrchní strojník chladicího zařízení. „Takhle se ta funkce oficiálně jmenuje. Staral jsem se tedy o celkově všechny chladicí trubky. Nicméně jízda s rolbou byla nejvíc. Když k tomu ještě přišel „plný dům“. Prostě nádhera!“ svěřuje se Poláček.

Desítky stylů

Dnes Josef působí jako ředitel celého zimního stadionu, stroje na „učesávání“ ledu se však nezbavil. „Někdo jde relaxovat do sauny, já usednu za volant rolby,“ přiznává usměvavý šedesátník a navazuje: „Trenéři to občas sami vyžadují, že chtějí úpravu ode mě.“ Led často konzultuje i s majitelem kladenských Rytířů Jaromírem Jágrem. „Jarda si zatím ani jednou nestěžoval. Tvrdí, že moji práci pozná,“ vypráví na tribunách tradiční hokejové adresy Poláček. Jak je to možné? Za čtyři dekády dlouhou kariéru mu pod rukama prošly desítky rolbařů – každý prý upravoval plochu s osobitým rukopisem. A též on má svůj styl. Právě na něj teď nahlédneme. Na um, na nějž nedá dopustit slavná 68. „Tak už sakra pojďte, svrbí mě ruce,“ velí vitální senior.

Plyn nahradil naftu

S Poláčkem nasedáme do tři a půl tuny vážící francouzské rolby Okay 3500 a on vzápětí otáčí klíčkem. „Jedná se o automat s jedním pedálem, u něhož se brzdí v podstatě sundáváním nohy z plynu,“ komentuje zkušený harcovník, zatímco vplouváme na kluziště. „Startuju pokaždé od mantinelů a postupně přecházím ke středu. Na tom se za tu historii nic nezměnilo, jen místo nafty používáme LPG,“ pokračuje Kladeňák jak Brno. Hbitě seřezáváme sníh s ledem, jenž putuje dopravníkem do zásobovací korby, a současně pouštíme vodu: tu následně roztírá hadr za rolbou.

Tři kubíky sněhu

S modrobílou krabicí s pohonem 4x4 a nazutými hřebíky jsme bílý povrch dopiplali k dokonalosti do deseti minut. „Při tom jsme spotřebovali zhruba osm set padesát litrů vody a seřízli dva metry širokým hoblovacím nožem až na tři kubíky sněhu,“ pouští se do numerického okénka Poláček, jenž se s podřízenými účastní jednou do roka rolbařského školení. Podobných úprav ve středočeské hokejové baště absolvují každou sezonu kolem 4000. „Předělaný benzinový motor na plynový nám umožňuje maximální tempo do dvaceti kilometrů za hodinu, což není kdovíjaká rychlost. Stejně to však zbožňuju. Kochám se, pozoruju fanoušky a chystám pro hráče ty nejlepší podmínky, co dokážu,“ končí muž s věrným rytířským srdcem.

Josef Poláček

O ostatních rolbařích: „Když nejsem na Kladně, obrážím stadiony, pozoruju kvalitu ledu a práci ostatních rolbařů. Šikovní se najdou v Litvínově a Plzni. Naopak slabší to v minulosti bylo ve Vsetíně. Doufám, že nespadneme a nebudu tam muset příští rok na kontrolu.“

O nejvtipnějším zážitku: „Kolega jel kolem střídaček, fanoušek na něj vylil pivo a za chvíli taky limonádu. Nechal rolbu na volnoběh, vystoupil a tomu pánovi dal pěknou facku. Než se muž rozkoukal, už zase naskočil za volant a jakoby nic opět upravoval plochu.“

O řidičských schopnostech Jaromíra Jágra: „Jardu znám fakt odmalička. Rolbou jsem ho ale viděl jezdit pouze párkrát. Popojel si a myslím, že v pohodě. Musím vás ovšem ujistit, že hokej hraje líp.“

O úskalích šoférování rolby: „Je tam možnost zpátečky, takže asi tušíte, co se při troše nepozornosti může stát. Před pár lety se to jednomu strojníkovi povedlo. A vzal to pořádně. Prorazil mantinel i skla.“

O první jízdě rolbou: „Nevím už přesně, s kým Kladno hrálo. Pomatuju si ale na jeden moment. Všechna doporučení, kudy mám s rolbou jet a tak podobně, jsem při vstupu na kluziště okamžitě zapomněl. Podstatné nicméně bylo, že jsme tenkrát vyhráli.“

Víte, že…

… dvoumetrový hoblovací ocelový nůž umí seřezávat plochu v záběru od 0,1 do 10 milimetrů?

… na patnáct úprav kluziště se spotřebuje deset kilogramů plynu?

... rolba s naplněnou nádrží vody a zásobníkem na sníh váží 5000 kilogramů?

... počet kilometrů chladicích trubek, jež se rozprostírají pod ledovou plochou je 21?

Okay 3500 Rok výroby 2009 Motor zážehový Volkswagen Palivo LPG Pohon 4x4 Objem nádrže na vodu 1200 l Objem nádrže na sníh 3700 l Délka 3950 mm Šířka 2160 mm Výška 1800 mm

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.