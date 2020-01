Jak se žije řidiči domíchávače betonu: Hlavně nezůstat někde viset!

Praha se vozy s točícím se bubnem jen hemží. V čem spočívají největší specifika domíchávače? A proč nosí řidičům štěstí? Zavítali jsme do libeňské betonárky.

Kalendář ukazuje 13. ledna. Třináctku řadí spousta lidí mezi smolná čísla. My se však dnes nemusíme bát. Když totiž podle jedné z pověr potkáte domíchávač alias mix a tlesknete si, budete mít údajně štěstí. „Možná proto tady už spokojeně jezdím patnáct let,“ usmívá se řidič vozidla s rotujícím bubnem Jiří Tomas v areálu betonárky v pražské Libni. Občas se dá ale i s mixem dostat do prekérní situace. Co bývá nejhorší?

Záchrana je sbíječka!

„Za základ platí dopravit betonovou směs na místo určení, než skončí doba zpracovatelnosti. Kolega jednou zůstal viset v koloně a beton mu uvnitř zhoustl. Víte, jak to řešil?“ vznáší do éteru dotaz čtyřiatřicetiletý Tomas, na nějž si vzápětí sám odpovídá: „Naklusal pěkně poklopem do bubnu se sbíječkou.“ Jiřímu se naštěstí (asi si pravidelně tleská) nic podobného neudálo. „Setsakra pozor si ale musím dát v zatáčkách, zvlášť když valím s plnou tonáží,“ zvážňuje řidič s tím, že zejména v začátcích kariéry mu přišlo, jak moc se vůz naklání. Dnes už ho prý při putováních tuzemskou metropolí nerozhodí téměř nic. „I když couvání po šikmině nebo proplétání se kopečky do pražské zoo mi dá zabrat i teď,“ hodnotí ostřílený šofér.

A přece se točí

Šichta mu začíná ráno kolem osmé zde v Libni, kde si vyzvedává Mercedes-Benz Arocs se silou 394 koní. Načež míří pod trychtýř sila, pod nímž vozidlo na čtyřech nápravách nakrmí betonovou směsí. „V ten moment už se točí buben, kterému přezdíváme šiška nebo šnek,“ komentuje úvodní krok Tomas. Současně do pětisetlitrové nádrže čerpá vodu. Proč? „Když na stavbách vypouštím materiál, násypku si následně opláchnu. Stejné to je i nyní při nakládání. Neustále myju a myju, jinak bych měl z mixu po pár směnách betonovou kouli,“ poznamenává sympatický čtyřicátník. Po několika minutách se ozývá klakson, jehož zvuk signalizuje konec betonového hltání. „Šiška pojme devět kubíků. Zpravidla pumpujeme kolem sedmi a půl, abychom nepřekročili maximální váhu, která má stopku na dvaatřiceti tunách,“ říká Jiří.

Kvartet šnečích rychlostí

Vážně nemá rotující buben vliv na jízdu? tážeme se Tomase, jenž po největším českém městě ročně nalétá kolem deseti tisíc kilometrů. „Nasedat!“ rozkazuje šofér. Na místě spolujezdce si všímáme na první pohled zvláštní páčky. „Tou právě přepínám směr a tempo otáčení šneku. Konkrétně se jedná o čtyři fáze intenzity,“ seznamuje nás se systémem ovládání Jiří, zatímco za sebou nechává bránu libeňské betonárky, jež tu před lety vznikla kvůli výstavbě tunelového komplexu Blanka. Sem tam atakujeme hranici osmdesáti kilometrů za hodinu – čili nejvyšší dovolenou rychlost dieselového dostavníku s dvanáctistupňovou automatickou skříní. Kromě asi tří ostřejších zákrut, ve kterých se nakloníme o trochu víc, než je zdrávo, nic atypického necítíme. Ba jízda je až překvapivě komfortní!

Neurvalé rozjezdy škodí

„V poslední době na nás policisté číhají a dost kontrolují váhu,“ konstatuje řidič. Protentokrát však frčíme kolem hlídky bez zastavení (autor textu přiznává, že si před výjezdem tleskl). „Přetížený nejezdím, a tak mě to tak netíží. Potíž ovšem vidím v něčem jiném. V prudkých rozjezdech do kopce s mixy vesměs s manuální převodovkou, jejichž šoféři zvolí nedostatečnou rotaci bubnu.“ Co se stane? „Po neopatrném škubnutí se může beton přelít za lopatky a vystříknout z koryta ven. Což lze někdy zahlédnout třeba v blízkosti semaforů,“ podotýká Tomas. „Pokud náhodou dojde k tomu, že směs ze šišky vyletí pryč na silnici, okamžitě posíláme na místo speciální čisticí vůz, sloužící jinak přímo v betonárce,“ dodává svědomitě Jiří.

Když selže bednění

Domíchávač se betonové směsi zbavuje na stavbách jednoduše: „Spustím jenom opačnou rotaci bubnu a šnek ji do čerpadel nebo bádií vytlačí ven. Nic se nenaklápí, klidně můžu stát v krpálu a beton vyleze v pohodě ven,“ popisuje proces Tomas. Jednu zajímavou až tragikomickou příhodu pro Svět motorů, který si vozí s sebou na palubě kabiny, v hlavě vyštrachal. „Byli jsme u pána, který si nachystal slabé bednění. Povídám mu, to nevydrží. Nedal si to vymluvit, a tak se mu směs všude rozlila,“ cedí skrz zuby Jiří, protínaje pomyslnou pásku své základny. Na závěr na něj čeká ještě obligátní výplach, aby se v lopatkách bubnu neusadily zbytky zatvrdlé směsi. A potom? „Na beton jistě si nacouvám pro další beton,“ loučí se s námi Tomas.

Víte, že…

… u přesunů po Praze dosahuje spotřeba podle řidiče Tomase v průměru kolem 70 litrů nafty na sto kilometrů?

… v domíchávači existují dvě možnosti, jak ovládat otáčení bubnu? První je páka přímo v šoférově kabině, druhou tlačítka v zadní části náklaďáku.

… běžný kubík betonové směsi váží kolem 2,3 tuny?

… betonová směs by při příjezdu na stavbu měla mít kolem patnácti stupňů Celsia?

Mercedes-Benz Arocs Typ 3240 Rok výroby 2013 Typ motoru diesel Převodovka dvanáctistupňová automatická Výkon 290 kW Zdvihový objem 10 667 cm3 Nejvyšší povolená rychlost 80 km/h Objem palivové nádrže 260 l Počet náprav 4 Počet rychlostí otáčení bubnu 4

