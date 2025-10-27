Nová Honda Prelude: Česká cena a konfigurátor. Tak kterou barvu?
Po dlouhých dvaceti letech se vrací ikona devadesátek – Honda Prelude. Nově má i český konfigurátor a konečně známe i cenu.
Honda zvolila přístup, který si zaslouží uznání: Prelude se prodává v jediné, plně vybavené verzi Advance. Žádné složité balíčky, žádné základní „holátko“ bez výbavy. Prostě jedno poctivé kupé s hybridním srdcem a duší sportovce. Cena začíná na 1 199 900 Kč včetně DPH. Základní výbava je bohatá.
V ceně jsou krásná devatenáctipalcová černá kola z lehké slitiny, na kterých auto není přehnaně tvrdé. Pod kapotou se ukrývá hybridní pohon e:HEV, známý z Civicu, avšak vyladěný tak, aby měl svižnější odezvu a sportovnější charakter. Technologie S+ Shift simuluje řazení převodových stupňů a doprovází jej dynamickými zvuky motoru – drobnost, která ale dává jízdě překvapivě živý charakter.
Zvuk obstarává Bose Premium Audio s osmi reproduktory, klimatizaci můžete spustit na dálku přes aplikaci My Honda+, a o bezpečí se stará systém Honda SENSING s adaptivním tempomatem, udržováním v pruhu či automatickým brzděním. Je znát, že Honda se rozhodla nabídnout maximum hned v základu – v konfigurátoru totiž nenajdete žádné zásadní příplatky.
Čtyři barvy
V nabídce jsou čtyři barvy – od nové bílé perleti Moonlit White Pearl, přes temně šedou Meteoroid Grey Metallic, až po výraznou Racing Blue Pearl. Kdo chce dodat autu ještě agresivnější výraz, může sáhnout po Black Packu. Ten přidává černý spoiler, tmavé emblémy a ozdobné prvky nárazníku v lesklé černé.
Honda myslí i na detaily. Mezi doplňky najdete osvětlené prahové lišty, projekci loga Prelude na zem při otevření dveří nebo ochrannou sadu Protection Pack s gumovými rohožemi a vanou do kufru. Za příplatek budou také dvoubarevná 19" kola, která se ale mně osobně líbí méně, než ta základní. Ceny příslušenství zatím konfigurátor neuvádí, ale nabídka už působí překvapivě široce a dotaženě.
Šetří benzin, ale s charakterem
Honda se vždy snažila, aby její hybridy nebyly jen o úsporné jízdě, ale i o emocích. Prelude není výjimkou. Kombinace benzinového motoru a elektromotoru tu funguje naprosto přirozeně – přechody mezi oběma pohony jsou plynulé, reakce na plyn okamžité. A právě S+ Shift dodává jízdě onen chybějící sportovní prvek, který většině hybridů chybí.
Přestože má Honda Prelude sportovní siluetu, zůstává praktická – s rozumným prostorem pro posádku i zavazadla. Není to sice rodinné auto, ale ani rozmar do garáže na víkend. Spíš elegantní grand tourer pro každý den, který vás ráno odveze do práce a večer si s chutí střihne pár zatáček na okresce.
Za 1,2 milionu korun dostanete poctivě navržené sportovní kupé s moderním hybridním srdcem, se silnou dávkou stylu a nadčasovosti. Není to Type R, ale bere si z něj zásadní podvozkové součásti.
Je o stovky tisíc levnější, než vycházející Civic Type-R, o který byl v Česku překvapivý zájem. Je sice podstatně dražší, než odcházející Toyota GR86/Subaru BRZ, ale také vybavenější a podstatně úspornější. Cenově srovnatelné je BMW 220i kupé v základní výbavě. Prelude je ale svým hybridním pohonem a přistupem poměrně unikátní nabídkou. Když si ho zamilujete, není co řešit.
Není nejrychlejší, ale pro nás patří mezi nejpodmanivější novinky letošního roku. A v době, kdy se většina aut snaží být vším zároveň, působí její jednoduchost jako čerstvý závan ze staré dobré minulosti – samozřejmě v moderním kabátě a s unikátním pohonem.
Zdroje a foto: Honda CZ