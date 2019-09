Mercedes-Benz Actros: Průkopník

Ačkoliv sériová výroba modernizované řady Actros odstartovala letos v květnu, najdeme v ní mnoho v profesionální silniční dopravě dosud nevídaných prvků. Některé jako například kamery místo vnějších zpětných zrcátek tvoří standard vybavení, jiné včetně autonomního řízení druhého stupně na přání. Ve třiceti tahačích připravených jižně od Barcelony se samozřejmě nacházely všechny novinky modernizovaného Actrosu, abychom je v provozu vyzkoušeli. Pojďme na ně.

Stoprocentní „zrcátka“

Nahrazení vnějšího zrcátka kamerou není u Actrosu úplnou novinkou. Před lety Mercedes-Benz začal nabízet náhradu předního zrcátka kamerou s tím, že díky menšímu aerodynamickému odporu dojde k úspoře nafty. Návratnost vstupní investice se však u dálkové řady s velkým nájezdem pohybovala kolem tří let, a další výhody neměla, proto ohlas od dopravců nebyl značný. Novinka spočívající v náhradě velkých bočních zrcátek je však na tom úplně jinak.

Hlavní výhoda již standardně dodávaného prvku v dálkové dopravě s dlouhými kabinami (Classic, Stream, Big a Gigaspace) spočívá v mimořádném přínosu pro řidiče nejen během jízdy, ale i v době odpočinku. Za jízdy jsme měli skvělý výhled šikmo vlevo i vpravo, protože ani kamery uchycené nad dveřmi ani displeje umístěné do zorného úhlu předních sloupků kabiny neomezovaly výhled. Naopak, absence klasických vnějších zrcátek nás nadchla od prvního výjezdu kamionovou soupravou z parkoviště u města Sitges jižně od Barcelony. Během prudkého odbočení vlevo jsme měli o přijíždějících autech skvělý přehled a nemuseli se na sedadle předklánět, abychom zjistili, zda za obvyklými vnějšími zrcátky není schované další auto.

Ještě více

Jen co jsme se dostali do prudkého zlomu vlevo a chtěli kontrolovat kola návěsu, aby se neorvala o obrubník, opět jsme zajásali. V dolní části displeje se nabízel přehled o návěsu v celé délce a ještě kus za ním. K tomu bychom se u běžných zrcátek zase museli předklánět, tentokrát až nad volant. Po srovnání do přímého směru nám instruktor na sedadle spolujezdce doporučil, abychom zkusili tlačítkem na výplni dveří vypnout širokoúhlý pohled v dolní části displeje. Když jsme tak učinili, změnil se pohled v dolní části displeje na běžně zobrazující prostor vedle tahače. Nádhera.

Instruktor nás upozornil na další výhodu kamery a displejů. Během odpočinku a zejména v noci se mohou kolem návěsu se zbožím potloukat zloději. Pokud řidič zaslechne podezřelé zvuky a chce pohledem do vnějších zpětných zrcátek zjistit situaci kolem návěsu, musí v kabině částečně odhrnout zaclonění. Komplic zloděje většinou čeká na tento pohyb, aby lapku varoval.

S bočními kamerami a displeji uvnitř kabiny je tomu jinak. Ovládací panely u dolního i horního lůžka měly tlačítko, kterým se aktivují kamery, a odpočívající řidič vidí z postele na displeji, co se děje kolem soupravy. Navíc vně vozidla nikdo žádnou aktivitu řidiče nezaregistruje. To však ještě není všechno…

Během průjezdu tunelem jsme ocenili další výhodu kamer a displejů. Světelnost digitálního zobrazení situace vedle soupravy mnohokrát převyšovala tu skutečnou, protože se řídí na základě světelného čidla. Zapnutí kamer během nočního odpočinku tedy řidiči poskytne mnohem jasnější obrázek, než kdyby si pohledem do běžných zrcátek oči vykoukal. Vedle těchto výhod se snížený aerodynamický odpor díky kamerám nahrazujícím rozměrná vnější zpětná zrcátka jeví jako drobný doplněk. Pro dopravce je však velmi zajímavý. Kamery nahrazující běžná zpětná zrcátka lze také objednat ke stavebnímu modelu Arocs či krátkým kabinám Actrosu za příplatek cca 950 eur.

Tři rozdíly

Drtivá většina modernizace se skrývá uvnitř Actrosu, ale navenek lze poznat nové provedení nejen podle kamer nad dveřmi. Z pravého boku mezinápravového spoileru vychází koncovka výfuku, k drobné změně došlo i na hlavních světlometech, i když ještě nedošlo k rozšíření technologie LED z denního svícení na hlavní zdroj světla.

Velké displeje

Všechny modernizované Actrosy s dlouhou kabinou obdržely rovněž standardně digitální přístrojovou desku se dvěma velkými displeji. Náš hlavní zájem směřoval k displeji za průhledem volantu, který zobrazoval nejdůležitější funkce, a bylo možné na něm pomocí multifunkčního volantu nastavit spoustu provozních hodnot. Ve většině zkušebních vozidel se nacházel ve dvanáctipalcové velikosti na přání, standardní velikost tvoří deset palců, což stejně v současné době působí jako velký skok do budoucnosti.

Na tomto hlavním větším displeji jsme si mohli nastavit tři způsoby zobrazení, přičemž každý z nich dával největší prostor (co řidič vnímá nejvíce) něčemu jinému (rychlost, otáčky motoru atd.).

Přídavné funkce

Desetipalcový displej vpravo od volantu nad klasickými tlačítky například pro ovládání audiosoustavy, klimatizace, nástavby, navigace atd. nás překvapil ještě více. V hlavním menu se kromě již zmíněných skutečností nacházela aktivace či vypnutí vypalování filtru pevných částic, zvukové výstrahy při couvání, zapínání systému ADA (Active Drive Assist), vyhoupání při zapadnutí, připojení až dvou telefonů přes bluetooth zároveň atd. Pod desetipalcovým displejem se nacházelo ještě jedenáct tlačítek nejčastěji používaných funkcí, aby řidič během jízdy nemusel přes dotykový displej hledat například banální zvýšení či snížení teploty v kabině či změnu směru ventilovaného vzduchu.

Kromě nabízeného pohodlí pro řidiče vytváří displej velké možnosti nástavbářům. Již nebude nutné do vozidla s různými nástavbami přidávat další vypínače a tlačítka, protože digitální palubní systém nazývaný též HMI (Human Machine Interface) umí implementovat další aplikace právě pro nástavby, takže se na desetipalcovém displeji objeví pouze další ikona bez protahování dalších kabelových svazků a přidávání dalších tlačítek na místa, kde by nejméně vadila nejen prakticky, ale rovněž vzhledově.

Autonomně a sériově

Před více než půl rokem jsme v rámci světového odhalení modernizace Actrosu vyzkoušeli (Autoprofi 10/2018) autonomní jízdu jen jako spolujezdci. Tentokrát jsme ve španělském prostředí dálnic i běžných silnic včetně obecních žasli nad automatickým otáčením volantu, přibrzďováním před zatáčkami a následnou samočinnou akcelerací i dodržováním omezení rychlostí bez nutnosti šlápnout na pedál či nastavovat rychlost tempomatu.

Mercedes-Benz jako první výrobce na světě začal běžně nabízet a sériově vyrábět vozidlo s autonomní jízdou podle druhého stupně. V Actrosu jsme nemuseli nic složitě nastavovat, stačilo jen zapnout prediktivní tempomat PPC nově rozšířený o mimodálniční silniční síť (udržuje rychlost a strategii řazení dle topografických podkladů o trase) opatřený o novou funkci Interurban. Opět světe div se. Obojí tvoří standardní součást běžných verzí modelů Actros a dokonce i Arocs.

Jen ve střehu

Když k němu přidáme funkci ADA (Active Drive Assist) za cca 2150 eur, vzniká kombinace, kterou jsme během španělských jízd zkoušeli. Již před sjetím z dálnice se na hlavním displeji objevily údaje o vzdálenosti zatáčky a naplánované rychlosti jejího projetí. Actros začal zpomalovat a zatáčku projel přesně podle předem avizované rychlosti. Po rozsvícení pruhů zobrazujících okraj vozovky a její střed na středovém displeji v modré barvě jsme věděli, že systém udržování jízdních pruhů funguje. Zároveň se modře rozsvítila ikona PPC na stejném displeji. Souprava nabrala rychlost a upravovala ji dál dle topografických podkladů o trase. Nejdříve se nám jevilo, že souprava na suché kvalitní vozovce se středně naloženým plachtovým návěsem projíždí zatáčky příliš pomalu.

Pět úrovní

Tlačítky na levé straně volantu jsme se dostali do nastavení autonomní funkce Interurban a zjistili, že máme dvojku, což znamená druhá nejpomalejší. Podle našeho odhadu by se hodila na mokrou vozovku, přičemž jednička pro jízdu s cisternou či na námraze. Přidali jsme tedy rovnou na pětku a styl jízdy se rázem změnil. Odpovídal aktuálním podmínkám jízdy na kvalitním a suchém asfaltu. To nás velmi potěšilo, protože některé z asistenčních systémů osobních automobilů bývají nastavené úzkoprse tak „bezpečně“, že vozidlo je pak brzdou běžně svižného provozu. Actros na pátý stupeň meziměstské autonomní jízdy jel velmi svižně, což nás vedlo mít ruce stále na volantu připravené zasáhnout.

Mercedes-Benz spojil bezpečnost s běžně využitelným nastavením v několika úrovních dle aktuální situace. K jízdě několik desítek kilometrů stačilo opakovaně po cca dvaceti sekundách lehce pohnout volantem, aby autonomní systém věděl, že bdíme, jsme připraveni zasáhnout a neseme za vozidlo odpovědnost. Chtěli jsme však vyzkoušet, co vozidlo udělá, když na žlutou ikonu reagovat nebudeme. Po chvíli se rozsvítila červená ikona. Opět jsme ignorovali. Přidal se k ní jemný zvukový signál, který tak postupně sílil, že by probudil i „mrtvého“. Na sirénu jsme zareagovali a zároveň si vzpomněli na jízdu Actrosem Euro V, když před několika lety při objíždění polské Vratislavi nám před tahač nečekaně vjel z pravé strany cyklista. Začala troubit podobně silná siréna, palubní deska se rozsvítila do červena a nastalo automatické prudké brzdění.

Další vychytávky

Až během třetího průjezdu španělským tunelem jsme si všimli, že cirkulace vzduchu se automaticky přepnula do uzavřeného okruhu. Zpočátku jsme nevěděli, co se děje a zeptali se instruktora. Ten se usmál a řekl, že Actros si v tunelu sám zapíná vnitřní okruh, aby se do kabiny nedostal vzduch se zplodinami. Informace o tom bere z mapových podkladů. Posléze jsme již před příjezdem do dalšího tunelu zpozorněli. Proud vzduchu se uzavřel přesně při vjezdu a zase otevřel s končícím tunelem.

Další překvapení nás čekalo při zastavení na křižovatce se stopkou ve stoupání. Pro zastavení jsme sešlápli brzdový pedál a čekali, že hned budeme moci sešlápnout akcelerátor a rozjet se. Nicméně ze zatáčky vyjelo velkou rychlostí nějaké auto. Už jsme pravou rukou sahali po madlu elektrické parkovací brzdy, když nás instruktor zarazil, že souprava zůstane sama stát po delší dobu a není třeba ručně aktivovat parkovací brzdu. Poslechli jsme, ale pravou nohu raději položili na brzdový pedál. Instruktor si toho všiml, usmál se a vysvětlil, že když při zastavování šlápneme na brzdový pedál jen do poloviny síly, aktivuje se funkce Hill Holder s třísekundovým držením Actrosu na místě. Při intenzivnějším prošlápnutí brzdy však nastupuje nová funkce, která udrží v klidu soupravu po dlouhou dobu.

Na uzavřeném okruhu jsme se mohli opět přesvědčit, jak funguje aktivní brzdový asistent ABA 5. Rozjetá souprava nejen reagovala na do vozovky kráčející figurínu velikosti desetiletého dítěte, ale také automaticky zabrzdila, když na pravém boku soupravy se nacházel cyklista a řidič začal otáčet volantem vpravo. Tyto unikátní prvky koncernu Daimler měly premiéru v autobusech Setra.