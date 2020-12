Jak se žije řidiči u filmu: Roman Beránek - Světové hvězdy jsou z 99 % normální lidé

V jeho autě se střídají krásné modelky i charismatičtí muži, co si sáhli na filmového Oscara. Roman Beránek coby šofér hvězd stříbrného plátna je nejen vozí. Také nahlíží do jejich duší.

Jeho hlas si možná pamatujete z rozhlasových Autoimpulsů, tvář z televizní Auto Moto Revue – a pochopitelně také ze Světa motorů, kde pracoval v prvních letech tohoto desetiletí. Dnes se Roman Beránek věnuje internetu, založil web Svolávačky.cz. A při tom všem začal vozit hvězdy světového filmu.

„Začalo to nevinně. Syn mě poprosil, zda bych za něj na týden nezaskočil jako řidič dodávky na Barrandově, převážel jsem kamery. Za čas mi zavolali sami, zda bych nemohl vozit i štáb. No a pak si všimli, že umím jazyky, a já se dostal k tomu, co dělám teď – vozím světové herce a producenty točící v Česku,“ odkrývá Roman Beránek cestu, která vedla až k takovým celebritám jako Rosamund Pikeová nebo Sam Rockwell. „Poznal jsem jich za poslední roky dost a musím říct, že jde v devětadevadesáti případech ze sta o skvělé, a hlavně normální lidi. S některými jsme zůstali přáteli dodnes,“ říká Roman Beránek.

Podle něj je u téhle profese důležité takzvaně nacítit se. „Každý člověk je jiný. A navíc i jeden stejný herec je den ode dne jiný. V pondělí tak třeba jen řídím a mlčíme. V úterý naopak prokecáme cesty na natáčení i zpět a pak to ještě dokončujeme u hotelu,“ odhaluje.

Profese řidiče cizinců ho občas dostane i do kuriózních situací. „To jsme jednou točili v lomu s koňmi, reklama na Mercedes třídy X, děsně utajená akce. Režisér Dán, kameraman Francouz, hlavní představitel Španěl. Ústřední postava kovboj, dokonalé marlboro. Jenže až v Česku se zjistilo, že umí jen španělsky. Všeho nech a okamžitě na plac, bez auta! volá mi produkční, který věděl, že se španělsky domluvím. Místo abych seděl v autě a dělal si na svých webech jako obvykle, strávil jsem tak hodiny v písku a celý od prachu a sena tlumočil režisérovi. Nikdy u téhle práce zkrátka nevíte, co vám den přinese,“ směje se Roman Beránek.

Svět motorů 52+53/2020

Jak vzpomíná na své pasažéry a pasažérky

Paul Giamatti

Dnes třiapadesátiletého Američana, dvojnásobného držitele Zlatého glóbu nebo Ceny Emmy, jehož proslavily snímky jako Barneyho ženy, John Adams, Muž na Měsíci, Bokovka či Zachraňte vojína Ryana, vozil při českém natáčení životopisného válečného dramatu The Catcher Was a Spy. „Byl to můj první velký pasažér. Padli jsme si do noty přes subaru. Já je můžu a on ho měl doma. Taky jsem odkojený rádiem, takže film Soukromé neřesti s Howardem Sternem byl pro mě svého času povinnost. A on v něm hraje právě manažera rádia. Kolik my toho spolu o fenoménu zvaný rozhlas napovídali!“

Zoë Robinsová & Madeleine Maddenová

Zatím poslední pasažérky z natáčení fantasy série Kolo času (Wheel of Time), která se od loňska natáčí v Česku. „Po Novém roce jsme se znovu sešli, ale první vlna covidu natáčení v březnu přerušila. V srpnu se pak začalo úplně jinak. Už nemohlo jezdit víc lidí v autě, takže najednou už jsem nemohl Madeleine a Zoë vozit spolu, ve vozech povinné přepážky. Já byl pro Madeleine a Zoë vlastně prvním průvodcem Prahou, když se tu loni v létě objevily. V jednu chvíli to vypadalo, že mě chtějí přidělit jinému herci, ale znovu jsme jezdili spolu. Jsem takový jejich taťka. Myslím, že obě budou hodně slavné.“

Guy Pearce

Třiapadesátiletý Australan byl k vidění třeba ve filmech L. A. – Přísně tajné, Memento, Stroj času, Králova řeč, Vetřelec: Covenant nebo Warholka. „Tam ztvárnil roli Andyho Warhola. Já ho vnímám jako herce, ale i velkého muzikanta. V autě mi vždycky říkal: ‚Musím ti něco zahrát.‘ A pustil hudbu, co složil. Jak obrovsky slavný je, mi došlo při práci na jednom českém filmu. Měl jsem na starosti Australanku, co si pozval režisér. Povídá mi o Austrálii a já na to, že z Austrálie znám jen Guy Pearce. ‚Cože? Ty znáš Guy Pearce?‘ Ve vteřině jsem byl za hvězdu, že jsem vozil takovou… hvězdu!“

Sung Kang

Osmačtyřicetiletý americký herec s korejskými kořeny se dostal do povědomí diváků především filmem Rychle a zběsile: Tokijská jízda, kde hrál jednu z hlavních postav. Také se objevil jako agent FBI ve snímku Boj a později i v jedné epizodě Knight Rider: Legenda se vrací. „Sunga jsem vezl jenom dvakrát, protože na seriálu, kde se objevil v epizodní roli, jsem vozil jinou herečku. Ale je to jeden z těch, na které nikdy nezapomenu. O čem jiném si s ním povídat než o autech. Když jsem mu řekl, že jsem bývalý motoristický novinář, vrátil se za mnou ze svého karavanu s mobilem a ukazoval mi, jaké všechny vozy má v garáži. S ním jsem chtěl udělat výjimku a říci si o společnou fotku, ale než jsem se k tomu odhodlal, odletěl.“

Rosamund Pikeová

Jednačtyřicetiletá Angličanka se proslavila rolí Bond girl Mirandy v Dnes neumírej. Velké role hrála i ve filmech Pýcha a předsudek nebo Johnny English se vrací. Za Zmizelou byla nominována na Oscara. „V Česku je často, naposledy jsem ji vozil letos v srpnu. Má sice svého řidiče Ondru, ale když nemůže, vyžádá si mě – a já nikdy neodmítnu. Nemůžu. Mám pro ni slabost. Znám se s její rodinou, s dětmi i rodiči. V začátcích se zajímala, jak jsme tady žili za komunistů, nakonec jsme se hodně našli přes auta. Má krásné zelené DS z roku 1972, pořídila si ho ještě coby studentka. Myslel jsem, že ho má už jen na lehké vyjížďky, ale ona s ním teď byla na dovolené ve Slovinsku, najezdila sedmnáct set mil. Neznám jinou ženu, s níž bych si toho tolik řekl o autech.“

Sam Rockwell

Dvaapadesátiletého Američana můžete znát třeba z Charlieho andílků, Zalknutí, Iron mana, Sedmi psychopatů nebo z role George Bushe ve filmu Vice. „Pro mě je jeho nejlepším filmem Tři billboardy kousek za Ebbingem. Také v něm za roli strážníka Dixona získal Oscara. Takže když mi zavolali z produkce, jestli bych nechtěl tři týdny vozit Sama Rockwella, neváhal jsem ani vteřinu. Film Králíček Jojo se točil nejen v Praze, ale také třeba v Žatci či Úštěku. Já ale nejvíc vzpomínám na to, jak jsme mu s jeho asistentem Harrym sháněli boxovací tělocvičnu a pak jsem ho do ní vozil bílým superbem na hodiny s trenérem. Nebo pro zdravou výživu. Vyžadoval ji, ale byl nad věcí. Ptám se, kam jedeme. Někam, kde prodávají ten healthy shit (zdravou s*ačku), odpovídal mi rozjařený.“

Lily Collinsová

Dnes jedenatřicetiletá dcera uznávaného bubeníka a zpěváka Phila Collinse začala s herectvím ve dvou letech, z pozdějších filmů jsou známé třeba snímky Bez dechu, Sněhurka, Pravidla neplatí nebo letošní Mank. „V Česku točila loni v létě jednu reklamu. Tak skromná holka to je. Vyprávěla mi, že je vděčná, že nedělá muziku jako táta. Chtěla si svou životní cestu vyšlapat sama a povedlo se jí to. Tuhle malou drobnou holku jsem vozil obrovským Mercedesem GLS, skoro tam vzadu nebyla vidět. Mám s ní zajímavou fotovzpomínku. Čekám na ni před hotelem a z něj vychází Mika Häkkinen. S ním jsem se vyfotil - a s Lily ne, protože s lidmi, které vozím, je mi hloupé si o společnou fotku říct.

Autor: David Šprincl