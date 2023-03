Jak udělat jízdy v autoškole? Vyvarujte se těchto nejčastějších chyb

Závěrečné jízdy v autoškole trvají zpravidla okolo 30 minut. Během těch komisař rozhodne, zda se stanete majitelem řidičáku, nebo si zkoušku zopakujete.

Hlavní je nedopustit se vážné chyby, kdy instruktor musí zasáhnout do řízení (slovně, nebo v horším případě fyzicky). Vyměňte stres za znalost nejčastějších chyb uchazečů o řidičský průkaz skupiny B.

Ještě před jízdou

Bezpečnostní pás: Stres dělá svoje. Pozor, abyste se nezapomněli připoutat.

Železniční přejezd

Každá závěrečná praktická zkouška by měla obsahovat také železniční přejezd.

Na přejezdu a 50 metrů před ním je maximální povolená rychlost 30 km/h .

Kruhové objezdy

Před kruhovým objezdem pro jistotu zpomalte na 20–30 km/h . V klidu vyčkejte na dostatek prostoru.

. V klidu vyčkejte na dostatek prostoru. V Česku jsou před téměř všemi "kruháči" značky "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě." Pokud značka přednosti chybí, platí klasické pravidlo pravé ruky (typicky malé "kruháče" v obytných čtvrtích)

(typicky malé "kruháče" v obytných čtvrtích) Při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat na změnu směru tzv. blikat (řidič musí jet vždy doprava).

Bliká se pouze před výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu a při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu.

a při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu. V případě, že vjíždíte na objezd, který má dva jízdní pruhy, dáváte přednost jen vozidlům v pruhu pravém, tedy vnějším.

Když již na kruhovém objezdu jste a chcete přejet z pruhu do pruhu, musíte dát přednost všem vozidlům v cílovém pruhu.

Zastavte

Před přechodem pro chodce: Pokud je v blízkosti přechodu člověk, raději zastavte, i pokud si nejste jistí, že chce zrovna přecházet.

Pokud je v blízkosti přechodu člověk, raději zastavte, i pokud si nejste jistí, že chce zrovna přecházet. Za autobusem: Když autobus vyjíždí ze zastávky, musí mít zapnutou směrovku a vy mu musíte dát přednost.

Když autobus vyjíždí ze zastávky, musí mít zapnutou směrovku a vy mu musíte dát přednost. Na oranžové: Na oranžovou se nejezdí. Udělejte to pouze v případě, že dobrzďování by již bylo extrémní.

Na oranžovou se nejezdí. Udělejte to pouze v případě, že dobrzďování by již bylo extrémní. Na značce STOP: Na STOPce musíte vždy zcela zastavit, kola se nesmí ani trochu točit. I pokud máte skvělý výhled a volnou silnici.

Rozdíl mezi obytnou a pěší zónou

V obou zónách smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h.

Do obytné zóny není vjezd nijak omezen, zatímco do pěší zóny smějí vjet pouze vozidla uvedená na dolní části značky „Pěší zóna“. Hry dětí na vozovce jsou dovoleny pouze v obytné zóně.

Tramvaje

Pokud jedou vozidla i tramvaj po hlavní silnici a tramvaj odbočuje doprava nebo doleva (kříží cestu), má přednost před vozidly, která přijíždí ke křižovatce ze stejného směru, ale pokračují rovně

Jinak se tramvaj musí řídit stejnými pravidly jako auta. Tedy pokud tramvaj přijíždí po vedlejší silnici ke křižovatce (bez světelných signálů) a chce pokračovat na hlavní, musí dát autům na této hlavní silnici přednost. Tramvaj také dává přednost protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo, pokud není dopravní značkou uvedeno jinak.

Povolené rychlosti (vozy do 3,5t) Místo Omezení rychlosti Na dálnici 130 km/h Na rychlostní silnici 110 km/h Mimo obec 90 km/h V obci 50 km/h Železniční přejezd (s blikajícím bílým světlem) 50 km/h Železniční přejezd 30 km/h Obytná a pěší zóna 20 km/h

Předjíždění

Ani částí pneumatiky nesmíte předjíždět přes plnou čáru. Když je před vámi cyklista a vy se vedle něho bezpečně nevejdete, musíte jet za ním a počkat na přerušovanou čáru.

Předjíždět přes plnou čáru můžete jen objekty, které se (téměř) nehýbou. Tedy např. chodci, stojící auto či jiná překážka. Hlavně nezapomeňte vždy blinkr vlevo a za překážkou vpravo.

Nezapomínejte na blinkry

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích popisuje situace, kdy je řidič povinen dávat znamení o změně směru jízdy:

Přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého

Objíždění stojícího vozidla nebo překážky

Předjíždění

Odbočování

Zajíždění k okraji pozemní komunikace za účelem zastavení a vyjíždění od něj (tedy i při parkování)

Vyjíždění z kruhového objezdu

Nezapomeňte na blinkr v situaci, kdy pokračujete jedete po stáčející se hlavní silnici a rovně vede pouze silnice vedlejší.

Koukejte do zpětných zrcátek

Při závěrečné zkoušce se do zrcátek dívejte nejen pohledem, ale i pootočením hlavy. Jinak vám komisař může říct, že jste se nedívali. A to je vážná chyba. Do zpětných zrcátek se tedy dívejte:

Při změně směru jízdy

Při změně jízdního pruhu

Před předjížděním a objížděním

Při parkování

Před vystoupením z vozu

Úkony při změně jízdního pruhu

Pohled do zrcátka Je-li volno, blinkr Druhý pohled do zrcátka, eventuálně rychlé periferní ohlédnutí přes rameno Zatočení – samotná změna jízdního pruhu

Další tipy

Pozor na kaluže: "Nahodíte" chodce a od zkoušky vás vyhodí. Proto před kaluží zpomalte, nebo se jí vyhněte.

Přednost zprava: Často v úzkých uličkách, nebo na téměř každém parkovišti, platí automaticky přednost zprava, aniž by byla poblíž značka označující takto neřízenou křižovatku.

Někdo vám dává přednost, i když na ní nemáte právo? Toto privilegium nepřijímejte a dejte dotyčnému znamení, aby jel první. Komisař by to jinak mohl brát jako vaší chybu.

Výjezd z jednosměrky: Když vyjíždíte z jednosměrné ulice, tak při odbočení vlevo je nutné si najet na levou stranu vozovky.

Plynulá jízda: Tento poslední bod se lehce říká, ale právě plynulost jízdy klade na čerstvého řidiče nejvyšší nároky. Důležité je se uklidnit, předvídat, neuspěchat řazení a na brzdu a plyn šlapat decentně.