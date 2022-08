Jak zloději z řad dětí kradou auta jen pomocí USB kabelu

Epidemie krádeží ohrožuje Milwaukee. Majitelé korejských značek mohou do minuty přijít o své auto, které snadno způsobí nehodu. Díky USB se ulicemi prohání mladí kriminálníci bez povědomí o dopravních předpisech.

Značky Kia a Hyundai se v očích amerických zlodějů stávají lehkou kořistí. Modely korejského koncernu ztrácí nedotknutelnost částečně kvůli virálním příspěvkům na sociálních sítích. Internet se hemží záběry ukradených vozidel, které odolávaly jednotky minut než je zneužili často mladí zloději.

Nevyzrálí kriminálníci většinou ve věku středoškoláků cílí na korejské verze startované klíčem. Méně vybavené konfigurace usnadňují lup provedený za méně než jednu minutu. Rychlou krádež umí děti během pár sekund pomocí drobného násilí a USB kabelu.

Spolek mladých lupičů „Kia Boys“ terorizuje Milwaukee. Znuděnou mládež sledují média, což zvyšuje počet podobně ztracené generace fanoušků. Okradení jedinci včetně policie a spořádaných občanů odsuzují trávení volného času krádežemi aut a následnými projížďkami bez znalosti dopravních předpisů.

Zloději z řad dětí kradou auta Kia a Hyundai jen pomocí strhnutí krytu sloupku řízení, po odstranění plastů vyhledají otočný výstupek přesně padnoucí do zdířky USB. Nabíječka nebo datový kabel pak slouží jako klíč, který se nasadí na odhalený výstupek, otočí se ve směru hodinových ručiček a auto nastartuje čili může jet. Následují honičky plné nehod.

Zarážející je vyřazení imobilizéru. Elektronický strážce údajně chybí ve starších korejských vozidlech startovaných klíčem. Nezastavitelná epidemie dennodenních krádeží nahrává tomuto znepokojivému tvrzení, absence imobilizéru by vrátila éru kriminality do 80. a 90. let, kdy se auta kradla za pomocí jednoho pevného šroubováku.

Mluvčí za obě automobilky tvrdí, že modely 2022 jsou imunní vůči této metodě odcizení. Dospívající ovšem těžko rozeznají modelové roky, vzhledem k množství okradených majitelů a rozbitých aut je problém rozsáhlejšího charakteru a hrozí šíření kriminální zábavy. V případě zásahu imobilizéru agresoři přesto způsobí poškození než přesednou do vedlejšího Hyundaie, takže majitelé korejských značek nemohou klidně spát ani s nejnovějším autem před domem.

Největší město v americkém Wisconsinu není jediná lokalita mladých lupičů, ale nepochybně patří k těm nejhorším. Korejská auta představují více než dvě třetiny všech evidovaných krádeží vozidel ve městě, meziročně se počty zvýšily o šílených 2.500 %. Radní dokonce zvažovali podání žaloby na výrobce, protože zastupitel Michael Murphy vnímá zranitelnost aut jako škodlivý prvek kvality života místních občanů. Korejci už mají zkušenosti s podobným soudem, loni v červnu byla podána samostatná hromadná žaloba proti podprůměrným bezpečnostním systémům. Konstrukční nedostatky představují značná bezpečnostní rizika a vytvářejí značnou finanční zátěž pro spotřebitele, tvrdí obžaloba.