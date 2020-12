Jantar Team před startem Dakaru 2021: Chceme útočit na první desítku

Zkušení matadoři David Pabiška a Rudolf Lhotský odstartují na Dakaru 2021 na motocyklech KTM 450 Rally Replica 2021, které si tým převzal na konci září. Motocykly jsou identické nejenom po technické, ale i designové stránce. Jezdci vyrazí do závodu se startovními čísly na červeném podkladu, který znamená zařazení do kategorie Original by Motul (malle moto). Pabiška bude mít číslo 37 a Lhotský 67.

Všechno do bedny a tašky

Každý jezdec si musel připravit pneumatiky, náhradní díly, servisní nářadí i osobní věci. A to vše do jedné malé bedny a jedné tašky, které účastníkům jedoucím bez asistence převáží z bivaku do bivaku pořadatelé. „Na Dakar 2021 jsme zvolili pneumatiky Dunlop, které mohou být v soubojích v kategorii bez asistence důležitým faktorem zejména pro svou výdrž. Dali jsme na zkušenosti Honzy Veselého, který na nich závodil minulý rok a chválil si je,“ vysvětluje volbu David Pabiška.

„Bez asistence pojedu poprvé, takže zabalit veškeré vybavení do jedné plechové bedny bylo ze začátku trochu náročné. Chtěl jsem mít všechno, ale postupnou selekcí se to nakonec podařilo,“ doplňuje Rudolf Lhotský.

„Je to stoprocentně nejtěžší třída na Dakaru, kde můžu využít všechny své zkušenosti z předchozích ročníků. Bude to těžké i psychicky, protože v týmu máte vždy podporu svého mechanika a lidí okolo, ale i proto na to budeme s Rudou dva a budeme se podporovat,“ plánuje Pabiška.

Servis nová disciplína

Také Lhotského čeká nová zkušenost: „Účastníky malle moto jsem vždycky obdivoval. Každý rok ukazují, kam až se dají posouvat lidské možnosti. Je to další výzva mého života, kterou si mohu díky Jánu Miloňovi a Jantar Teamu splnit. Servis bude nová disciplína, se kterou se budeme muset vyrovnat. Ale motorky jsou nové a pro všechny případy máme možnost vyzvednout náhradní díly v kamionu KTM. Proto věřím, že budeme dělat převážně pouze základní servis.“

Oba závodníky čeká řada dalších novinek. Ani jeden z nich zatím nestartoval na Blízkém východě a zvykat si budou například také na airbagové bezpečnostní vesty.

„Zkušenosti, které jsme měli z předchozích Dakarů s oblečením, jsme museli totálně přehodnotit a pustit se do vývoje nové bundy. Vše jsme museli sladit s novým elektronickým typem offroad vesty, která vychází z modelu známého třeba z MotoGP. Nebylo to snadné, protože teprve během roku procházely vesty továrním vývojem. Seznam povolených typů byl zveřejněn až v srpnu,“ přibližuje situaci Pabiška. „Na přípravu bylo opravdu málo času, ale díky spolupráci s Bikers Crown ČR se nám podařilo najít optimální řešení. Každopádně doufáme, že v závodních podmínkách nebudeme vesty vůbec potřebovat.“

Testování jenom doma

Závodní příprava nebyla jednoduchá, naplánované závody se postupně rušily, a proto se tým připravoval převážně na českých tratích. „Variant bylo na začátku mnoho, ale situace se měnila doslova každý týden. Chtěli jsme vyrazit do Maroka. V jednu chvíli to vypadalo, že se tam pojedou dvě soutěže během jednoho měsíce, což by bylo skvělé na logistiku a přepravu, ale oba podniky byly nakonec zrušeny. Nezbylo než odjet přípravu v domácích podmínkách. Není to pochopitelně ideální, ale kluci mají zkušenosti, vědí, co je v přípravě potřeba udělat a přizpůsobili si ji tak, aby jim to vyhovovalo,“ vysvětluje majitel týmu Ján Miloň.

Covidem ovlivněná příprava ale nijak nesnížila plány a cíle na umístění na Dakaru 2021. „Chci především zúročit všechny zkušenosti. Ve výsledcích chci figurovat vysoko, ale konkurence bude velká. S umístěním do desátého místa v kategorii budu velmi spokojený,“ říká Pabiška.

Lhotský vidí své cíle velmi podobně: „Pro mě je hlavní metou dojet do cíle, ale věřím, že pokud člověk v této kategorii dosáhne cíle, dostaví se i výsledek. V kategorii nás jede třiatřicet. Pokud se mi podaří být v první polovině startovního pole, budu to považovat za úspěch.“

Bezpečnostní zdravotní pokyny pořadatelů jsou nastavené stejně jako při cyklistické Tour de France. Při závodě vytvoří účastníci bublinu, do níž nebude mít přístup nikdo další. Vstupenkou do bivaku bude samozřejmě negativní test na covid-19, povinné je též očkování proti sezónní chřipce. Proto je už konec roku pro jezdce náročnější. Kvůli maximálnímu snížení rizika nákazy budou muset omezit kontakt s ostatními a držet se ve vlastní dobrovolné karanténě.

Pokud všechny finální procedury proběhnou bez problémů, pak se oba jezdci Jantar Teamu postaví v sobotu 2. ledna na startovní rampu v Džiddě. O den později se Dakar 2021 naplno rozjede úvodní etapou.

Výsledky členů Jantar Motor Dakaru

David Pabiška

2007 42.

2009 65.

2010 26.

2011 31.

2012 12. (kamion)

2013 39.

2014 18.

2015 24.

2016 30.

2017 45.

2018 42.

Rudolf Lhotský