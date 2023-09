Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Už v minulých dekádách bylo kempování populární aktivitou dobrodružných Američanů. Vzkvétající trend otevřel nové obchodní příležitosti pro výrobce obytných vozů ze všech koutů USA. Vydělat peníze díky „domečkům na kolech“ chtěly i velké automobilky, včetně koncernu General Motors. V Americe však už tehdy byla obrovská konkurence a do specifického segmentu trhu se rozhodli vstoupit i Japonci.

Toyota v sedmdesátých letech zahájila novou spolupráci s výrobcem Chinook, jednou z nejstarších amerických společností v oboru obytných vozů. Ten už tehdy spolupracoval s více automobilkami. Pro japonskou značku byl společný produkt vůbec prvním obytným automobilem v nabídce autorizovaných prodejců Toyoty a obchodním cílem bylo prodat čtyři tisíce vozů v prvním roce. Obě společnosti navíc předpokládaly, že by výroba mohla dosáhnout až deseti tisíc kusů.

Speciální přestavba zakládala na tehdejší nové druhé generaci Toyoty Hilux. Od roku 1973 se obytná nástavba pro pick-up montovala v továrně společnosti Chinook v La Verne v Kalifornii a Toyota novinku nejprve prodávala na západě USA, odkud expandovala dál na východ. S nastávající ropnou krizí navíc chtěla zaujmout příznivější spotřebou benzinu oproti hladovějším americkým osmiválcovým konkurentům.

V letech 1973 až 1974 se obytná Toyota Chinook prodávala s dvoulitrovým čtyřválcem 18R o 81 kW (109 koních) a byla vybavena spaním pro malou rodinu, jídelním koutem, umyvadlem a úložnými schránkami. Toyota postupně pracovala na evoluci a v roce 1975 všechny Hiluxy vylepšila masivnějším ocelovým podvozkovým rámem a současně použila větší 2,2litrový čtyřválec 20R o 72 kW (97 koních).

Oficiální spolupráce Toyoty se specialisty z Chinook byla ukončena v roce 1978, a to znamenalo i konec výrobního cyklu obytných Hiluxů. Během pěti let se vyrobilo přibližně 15.000 kusů, které jsou zajímavým modelem pro nadšence do klasických obytňáků. Jeden z nich se teď objevil na prodej a připomíná, jak to tehdy vypadalo. V Americe to byl jeden z nejmenších obytňáků na trhu, jakému automobilka říkala „světově první micro mini-motorhome".

Na americkém aukčním serveru Bring a Trailer se prodává Toyota Chinook z modelového roku 1976 s objemnějším čtyřválcem a čtyřstupňovým manuálem. Je vybavena moderní výbavou, jako jsou klimatizace, solární panely, lednice, 30litrová nádrž na vodu nebo USB zásuvky pro nabíjení mobilních telefonů. Je to historický obytný vůz, se kterým můžete komfortně kempovat i dnes.