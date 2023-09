Pozornost automobilových fanoušků se v těchto dnech soustředí především na Mnichov, kde se koná letošní ročník tradičního autosalonu IAA Mobility 2023. Automobilka Toyota dnes ale představila zajímavý model ve Velké Británii, kde má závod Toyota Manufacturing UK v Derby.

Zde byl v uplynulých měsících připraven a následně i postaven první prototyp vodíkové Toyoty Hilux, která má být dalším milníkem značky na cestě k budoucnosti bez uhlíkových emisí. Sázka na vodík přitom dává u primárně pracovního vozu smysl, neboť není třeba řešit velké a především těžké baterie.

Video se připravuje ...

Prototyp vodíkového Hiluxu je osazen klíčovými komponenty z nové generace Toyoty Mirai, přičemž pohled na rámovou konstrukci ukazuje vodíkový palivový článek pod kapotou, trojici velkých vodíkových nádrží v rámu pod kabinou a elektromotor umístěný na zadní nápravě. S ohledem na absenci poloos u předních kol lze předpokládat, že jde pouze o zadokolku, stejně jako v případě Toyoty Mirai.

Automobilka sice nezmínila kapacitu vysokotlakých nádrží, odhadovaný dojezd by se však měl pohybovat přes 600 kilometrů. To je podle automobilky výrazně více, než by bylo možné dosáhnout s klasickými akumulátory. Prototyp vodíkové Toyoty Hilux je osazen pouze malou hybridní baterií pod ložnou plochou pick-upu, která ukládá elektřinu vyráběnou vozidlem pomocí palivového článku.

V současnosti bohužel nemáme k dispozici žádné technické parametry prototypu, můžeme však připomenout, že elektromotor u zadní nápravy Toyoty Mirai nabízí nejvyšší výkon 134 kW a 300 Nm točivého momentu. Její nádrže pojmou 5,6 kilogramu vodíku, palivový článek má výkon 123 kW a dojezd je udávaný na úrovni až 650 km.

Toyota, respektive britská pobočka Toyota Motor Manufacturing UK, zahájila projekt vodíkové Toyoty Hilux začátkem roku 2022, a po získání dotace od britské vlády na podporu čistších technologií a nových koncepcí v oblasti mobility se 1. července 2022 pustila do intenzivního programu konstrukce a vývoje s dalšími partnery, se kterými vytvořila nové konsorcium.

Výroba prototypů byla spuštěna 5. června letošního roku, přičemž první kus byl dokončen již po třech týdnech. Do konce roku chce automobilka postavit celkem 10 prototypů, které budou podrobeny náročnému testování s cílem zajistit „bezpečnost, dynamické jízdní schopnosti, funkčnost a odolnost v souladu s vysokými standardy sériového modelu,“ jak uvádí značka v tiskové zprávě.

Naděje na produkční výrobu si neděláme, je však možné, že by mohla vzniknout alespoň menší série pick-upů s vodíkovým pohonem, která by mohla najít uplatnění například u důlních společností. Právě kvůli nim totiž často vznikají různé přestavby pick-upů na elektrický bateriový pohon, oproti kterému by vodík mohl nabídnout řadu výhod. Problémem ale pořád zůstává infrastruktura.