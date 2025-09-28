Je dražší v Česku pojistit elektromobil, nebo spalovák? Ptali jsme se přímo u zdroje
Pojištění elektromobilů je v Česku zatím v začátcích a největší neznámou zůstávají trakční baterie. Ty mohou výrazně zvýšit náklady na opravy a často vedou k totálním škodám. Vyzpovídali jsme zástupce pojišťoven Generali, Allianz, Kooperativy a ČPP. Je tedy dražší pojistit elektromobil, nebo spalovák?
Elektromobily tvoří v českých portfoliích pojišťoven zatím jen drobný zlomek. Většina velkých hráčů na trhu mluví o 1–2 % pojištěných vozidel, a tak je i počet škod zatím nízký.
Přesto se už nyní ukazuje, že elektromobilita přináší nová rizika, především v souvislosti s bateriemi. Ty jsou nejdražší částí vozu a v případě vážnější nehody mohou zcela rozhodnout o tom, zda oprava dává smysl, nebo zda se vůz odepisuje jako totální škoda.
Poškozená baterie a totální škody
Generali Česká pojišťovna hovoří o „jednotkách případů“ ročně, kdy se řeší poškození trakční baterie. „U totálních škod EV záleží zejména na tom, zda a jak je poškozena baterie. Dá se realisticky předpokládat, že aktuálně je při stejné nehodě pravděpodobnost totální škody u elektroaut vyšší,“ říká Pavlína Adámková.
Allianz zdůrazňuje podobný problém: většina škod se týká běžných karosářských oprav, ale v okamžiku, kdy je zasažena baterie, může jít o polovinu všech nákladů na opravu. „V takových případech je často ekonomičtější vozidlo označit za totální škodu,“ vysvětluje mluvčí Marie Petrovová.
Kooperativa eviduje desítky případů ročně. „Pokud došlo k poškození baterie, většinou se jedná o totální škodu,“ potvrzuje mluvčí Milan Káňa. Dodává ale, že díky technickému pokroku a možnosti výměny jednotlivých článků místo celé baterie podíl nákladů postupně klesá.
ČPP pak připomíná, že statistiky jsou zatím zkreslené nízkým počtem pojištěných elektromobilů. „Penetrace pojištěných elektrovozidel je kolem 2 %. Pojistných událostí, ve kterých hraje roli poškozená trakční baterie, je velmi málo,“ říká mluvčí Renata Čapková. Odkazuje ale na data německého svazu pojišťoven, podle nichž jsou náklady na škody u elektromobilů v průměru o 25–35 % vyšší než u vozů se spalovacím motorem, právě kvůli bateriím a nejistotě při zacházení s poškozenými elektroauty.
Ceny pojištění: Rozdíly mezi elektromobily a spalováky
Všechny pojišťovny poskytly kalkulace pro kompletní balíček povinného ručení a havarijního pojištění pro reprezentativní příklady vozů. Jedná se o rozdíly ve výsledném ročním pojistném při standardních parametrech (běžné krytí, spoluúčast a průměrný řidičský profil).
Pojistit elektromobil není obecně dražší, vždy záleží na konkrétním případu. U reprezentativního vzorku jsme našli cenově srovnatelné nabídky pojištění pro elektrické ekvivalenty spalovacích aut.
U dvojice Škoda Enyaq iV 60 (ceníková cena 1.015.000 Kč) a Škody Kodiaq 2.0 TSI (ceníková cena 1.205.000 Kč) se ukazuje, že většina pojišťoven ocenila elektromobil o něco hůře, přestože je levnější, ale není to pravidlem. Podle výpočtů Generali je enyaq v pojistném přibližně o 17,5 % dražší než kodiaq, Kooperativa přidává rozdíl kolem 11,6 % a ČPP uvádí navýšení asi o 11,8 %. Výjimkou je Allianz, kde je rozdíl mezi oběma vozy téměř zanedbatelný – enyaq vychází jen o sedm desetin procenta dráž.
Spíše opačný je pohled na menší SUV Hyundai Kona, jehož spalovací a elektrické varianty jsme vybrali jako druhý reprezentativní příklad. Elektrická verze s cenou 799.990 Kč se zde u některých pojišťoven ukazuje jako výhodnější volba. Generali ji kalkuluje o zhruba 15 % levněji než benzinovou konu za 709 990 Kč, Allianz pak o téměř 6 % levněji. Naopak Kooperativa už výsledky obrací: podle její kalkulace je pojistit tento elektromobil zhruba o 13,8 % dražší a ČPP jde ještě dál, když spočítala rozdíl v neprospěch elektrické kony o více než 21 %.
Servisy, repase a zkušenosti z praxe
Právě rozdílný přístup k opravám ukazuje, jak mladá oblast to stále je. Generali spoléhá na kombinaci autorizovaných i neautorizovaných servisů, které řeší běžné opravy, složitější zásahy pak přebírá výrobce. Allianz je přísnější a dovoluje zásahy výhradně v autorizovaných servisech s potřebnými certifikacemi.
Kooperativa vybudovala síť partnerských servisů a dealerů, jejichž technici jsou školeni na opravy elektrovozidel. Některé už spolupracují i se specialisty na repase baterií a dokážou je vracet do druhého života – například jako akumulátory pro domácí solární elektrárny. „Opravené baterie jsou využívány v domácnostech či firmách pro akumulaci energií,“ říká mluvčí Milan Káňa.
ČPP je zatím opatrnější: „V tuto chvíli s opravci nebo specialisty na repase baterií nespolupracujeme,“ uvádí Čapková. Přesto zdůrazňuje, že modulární konstrukce některých baterií umožňuje měnit jen vadné části, což může do budoucna výrazně snížit náklady.
Ekologický rozměr: Recyklace a modulární baterie
Generali zdůrazňuje, že recyklace baterií je energeticky náročná, ale zároveň nutná. „V ideálním případě by se mělo recyklací zachránit až 95 % cenných materiálů, jako je lithium či kobalt,“ popisuje Adámková. Zároveň připomíná, že celý proces je zatím drahý a spojený s vysokou spotřebou energie.
Allianz k tomu dodává, že likvidace probíhá výhradně přes autorizované kanály výrobců, které zaručují bezpečnost i ekologickou šetrnost.
Kooperativa zase upozorňuje na praktický posun: „Až v 90 % případů není nutné měnit celý bateriový blok. Jednotlivé články lze cíleně opravovat či vyměňovat,“ říká Káňa. Tento trend podle něj šetří jak peníze, tak suroviny.
ČPP k tomu dodává, že i z jejich pohledu je repase jasnou volbou, pokud to výrobce dovolí. „Ekonomicky se to vyplatí, protože celá baterie vyjde na stovky tisíc, u některých modelů dokonce na milion korun,“ vysvětluje Čapková.
Pojištění elektromobilů v Česku zatím nemá jednotný trend. Společným jmenovatelem je vysoké riziko spojené s bateriemi, které často vedou k totálním škodám. V samotném pojistném se ale rozdíly liší podle značky i pojišťovny: zatímco u Škody Enyaq vychází elektro u většiny dražší než spalovací kodiaq, u Hyundai Kona je situace opačná a někde je elektromobil dokonce levnější.
Obecná odpověď tak není obecně jednoznačná. Pokud majitelé hledají optimální cenu i podmínky, nezbývá než srovnávat nabídky jednotlivých pojišťoven pro konkrétní vozy.
Zdroje: Allianz; ČPP; Generali; Kooperativa │ Foto: archiv