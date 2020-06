Jezdili jsme na JetSurf: Jak jsem se stal padavkou

Prohánět se po vodní hladině na prkně, aniž byste potřebovali vítr či vlny? Nápad k nezaplacení! A právě takový měl brněnský inženýr a Martin Šula. Do surfu zabudovat spalovací motor, aby se s ním dalo jezdit kdykoliv. Vznikla tak česká specialita JetSurf. Původně mělo jít jen o zábavu pro známé a kamarády, jenže postupem času jeho kouzlu propadalo více lidí, zamilovaly si ho i známé osobnosti a nyní jde o celosvětový fenomén. Firma MSR Engines ho vyrábí ve Střelici u Brna.

Ač jde o tuzemský vynález, proslulost získal JetSurf v zahraničí. Prohánět se po neomezené mořské hladině je jistě zábavnější než po českém rybníce. Navíc provoz motorizovaných prken se u nás řídí přísnými pravidly, takže na něm nemůžete jezdit všude. Pozvánku k testování poblíž Hradce Králové i proto nešlo odmítnout.

Správné geny

Deštivé počasí s teplotou vzduchu kolem patnácti stupňů a vody kolem sedmnácti moc nepřeje. I tak zde stojí hned trojice strojů. „Máme pro vás připraveny tři JetSurfy: cestovní Adventure DFI Plus s prodlouženým dojezdem, závodní model Race a horkou novinku v elektrickém provedení,“ vítá nás Martin Jančálek z týmu JetSurfu. Celokevlarová prkna mají shodnou délku 1800 mm, šířku 600 mm i výšku 150 mm. Nejvíce se nám na nich líbí čisté a fortelné zpracování. Dvoutaktní spalovací motor působí jako krásně sestavený hodinářský strojek. Obdivujeme skvělou výrobu a pan Jančálek vysvětluje: „Máme velké zkušenosti. Firma MSR Engines spolupracovala na projektech ve formuli 1 (K.E.R.S. pro BMW), MotoGP (KTM) či leteckých závodech Red Bull Air Race. S kevlarem to umíme. Spalovací motory jsou vybaveny přímým vstřikováním paliva a splňují emisní nařízení po celém světě. Předtím nic podobného neexistovalo, takže tým kolem Martina Šuly musel vyvinout motor, karbonový korpus, elektroinstalaci i ovládání.“ Motůrek pohání turbínu v zadní části a jako milovníci benzinu kvitujeme jeho čilost, když ho zkoušíme nasucho na stojanu. „Martin Šula dělal také laděné motory pro motokáry a v mládí s agregáty MSR závodil i Lewis Hamilton či Nico Rosberg,“ přidává hned Jančálek. Tak proto tak precizní práce!

Jak na to

JetSurf má proti ostatním motorizovaným vodním dopravním prostředkům výhodu v kompaktnosti. Hodíte ho do kufru, dorazíte k vodě a můžete jezdit – i na skútr musíte mít vozík. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti byste si ho mohli vzít i na záda a k vodě dojet na kole – je lehký skoro jako pírko.

Teď je řada na nás. Navlékáme neopren, vestu a helmu. Ochranné prvky jsou důležité, protože JetSurf jezdí běžně kolem 50 km/h, nejnovější Race Titan dokonce 64 km/h.

„Motor se ovládá pistolovou rukojetí, kterou držíte v pravé ruce. Spouští se přidává plyn. Musíte jet pod plynem, protože prkno začne pořádně fungovat ve vyšších rychlostech. Jinak je vratké. Nejprve ale musíte do rukojeti strčit magnetickou pojistku připevněnou k zápěstí – při pádu se vytrhne a motor zhasne. Jejím zasunutím opět naskočí. Přitom se musíte držet madel vpředu na bocích,“ zní první rady.

Chyběl kousek

Nejdřív máme ležet, potom si kleknout a následně se postavit. Tak jdeme na to. Po nastartování si motor zabrblá a turbína zabublá. Držíme se madel a přidáváme plyn. Špička se zvedne a po chvilce se prkno narovná. Stačí se nahnout do boku a surf začne zatáčet – jednoduché. Potom si klekneme, což nedělá také žádné potíže, a přidáváme. Jede fakt rychle a připravujeme se na konečnou fázi – postavení. Při prvním pokusu se nám nedaří zastrčit nohy do připravených držáků, takže následuje pád. Doplaveme pro prkno a vracíme se zpět. Po úpravě stupů se vydáváme na druhý pokus, který byl povedenější, ale stejně končíme ve vodě.

„Tak zkuste elektrický. S ním to možná půjde lépe,“ vybízí Martin. JetSurf na baterky běží tiše a ovládání plynu nám připadá jemnější. Teď to musí vyjít, říkáme si. Ale po několika pokusech postavit se opět končíme ve vodě. Třetí pád a plavání pro prkno z nás vysály poslední zbytky energie. Sedíme na břehu a zhluboka oddychujeme. „Už chybělo jen málo,“ povzbuzuje nás Martin Jančálek. „Ještě jste nevyzkoušel závodní verzi. Ta řeže zatáčky mnohem lépe,“ dodává. Jenže nám je jasné, že už se dneska na JetSurf určitě nepostavíme. Chuť by byla, čas také, ale zradilo nás tělo. Fyzička zkrátka chybí, a než se to naučíte, je jízda na motorizovaném prkně náročná – druhý den nás bolí i svaly, o kterých jsme neměli ani ponětí.

Snad někdy příště. Třeba se vydáme do některého z dalších českých center JetSurfu. Kromě Hradce Králové to jsou ještě Valtice nebo Třeboutice u Litoměřic.

Závody mezi bójkami

Se zrozením motorizovaného surfu vznikla i nová sportovní disciplína zahrnující kvalifikaci na čas a potom závod s hromadným startem. První klání zorganizoval Martin Šula v roce 2013. Následně ve Švýcarsku založil vlastní federaci a postupně vytvořil seriál závodů Motosurf Worldcup. Od loňského roku spadá pod mezinárodní asociaci vodního motorismu UIM, která je uznaná Mezinárodním olympijským výborem. Loni se jelo pět závodů. Letos jich bylo naplánovaných šest: v Arabských emirátech, dva v Číně, v Brně, Rusku a ve Velké Británii. Úvodní podniky byly ale kvůli koronaviru zrušeny.

Víte, že…

… JetSurf se prodává na padesáti místech po celém světě?

… první prototyp byl vyrobený v roce 2007?

… JetSurf je zařazen do kategorie vodních skútrů a je potřeba mít průkaz vůdce malého plavidla a surf registrovaný?

… oblíbily si ho i známé osobnosti jako například Sylvester Stallone, Justin Bieber, Lewis Hamilton, Andrea Bocelli, Pedro Piquet, Justin Timberlake, Sebastian Loeb nebo český motocyklový závodník Jakub Kornfeil, mistr světa v hokeji Petr Průcha či světový šampion v leteckých závodech Red Bull Air Race Martin Šonka?

Adventure DFI PLUS Electric Race DFI Proti běžnému modelu Adventure se liší dojezdem až 100 km. Verze Plus proto dostala alternátor, li-ion baterii a držák na přídavnou nádrž na 3,78 litru paliva. Největší novinka. Snaha o co nejnižší zátěž na životní prostředí dala vzniknout i elektrickému provedení. Baterie s kapacitou 3,1 kWh se nabíjejí 2,5 hodiny a vystačí na 35 minut zábavy. Závodní provedení se odlišuje tvarem trupu. Jeho zakřivení umožňuje rychlé otáčení a hbitou manévrovatelnost, což je potřeba pro rychlé projetí vyznačené tratě. Délka [mm] 1800 1800 1800 Šířka [mm] 600 600 600 Výška [mm] 150 150 150 Hmotnost [kg] 22,5 32,9 18,5 Nosnost [kg] 120 100 100 Maximální rychlost [km/h] 55 50 55 Cena bez DPH [Kč] 279 000 269 000 279 000