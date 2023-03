Jezdili jsme vysokozdvižným vozíkem: Řídí se bez volantu!

Vybral jsem vám úplnou letošní novinku, navíc žádnou elektriku, ale „spalovák“ – říká nám Martin Řehák, manažer tréninku pro manipulační techniku. Konkrétně jde o dieselový čelní vysokozdvižný vozík Linde H35. „Když se podíváte dovnitř, napadne vás jako motoristu na první dobrou něco?“ pokračuje Martin Řehák. Chybí volant. Bingo! Pojezd se totiž ovládá speciálním kolečkem u opěrky sedadla, které klasický věnec nahrazuje. Výhody? O parník lepší zorné pole a jednodušší manipulace. Dole nacházíme dva, respektive tři pedály. Pravý slouží k přesunům dopředu, levý k pohybu vzad. „Pak tu máme ještě prostřední, který se vesměs nepoužívá. Jedná se o nouzovou ostrou brzdu,“ popisuje náš dnešní kouč Martin Řehák.

Tam a zase zpět

Jestli je něco pro vysokozdvižné vozíky alias ještěrky charakteristické, je to Řehákovými slovy „jízda dopředu a dozadu na pětníku doslova do zblbnutí“. Proto po chvíli chápeme, jak šikovné a komfortní je dvoupedálové řízení. Naše školení startuje tak, že nás pan Řehák postavil na volné prostranství a nechává dokola jezdit tam a zpět, abychom si vše osahali, respektive odupali. „Představte si, že byste seděl v autě v automatu a neustále přepínal mezi písmeny R a D. Tady máte prostě položené nohy,“ vysvětluje Martin Řehák ze společnosti Linde Material Handling a my mu dáváme za pravdu.

Video se připravuje ...