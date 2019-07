Jízdní dojmy s Fordem Focus ST: Super Trefa? Záleží na motoru

Už v minulé generaci peprného focusu se Ford rozhodl oslovit širší skupinu zákazníků, když opatřil logem ST i kombi a nabídl naftovou alternativu. Očividně se vyplatilo, protože obdobně pestrá je i paleta novinky postavené na bázi aktuální, čtvrté generace. Už z technických specifikací je ale zřejmé, že tím jediným „pravým“ Focusem ST pro nás nadšené řidiče zůstává základní hatchback s benzinem v žilách – jen tato verze může mít veškeré lákavé ingredience, jaké Ford Performance připravil. Asi tedy chápete, že nás právě tahle varianta na klikatých okreskách v okolí francouzského Nice zajímala nejvíc.

My rádi fresh juice

Oficiální barvou rychlých fordů je sice hluboká modrá metalíza, nám se ale Focus ST už po tři generace nejvíc líbí v pomerančové oranžové. I ten nejnovější v ní vypadá skvěle, a hlavně na první pohled jinak než běžné focusy. Designéři odvedli standardní kus práce – decentně přepracované nárazníky, prahové nástavce, větší spoiler a výraznější pletivo masky, velká kola. Ale žádná divočina. V méně křiklavé barvě je ST jen takový hezčí focus. Ani zvukově nepoutá víc pozornosti, než musí. Motor hučí trochu temněji, ale dunění, prskání do výfuku a jemné probublávání si schovává, až jej pořádně roztočíte. A také až aktivujete ostřejší jízdní režim, což už známe z Focusu RS, pro ST je však tato možnost novinkou.

Za nás jasná volba

Benzinová varianta si mezigeneračně dost polepšila. Kde byl dosud přeplňovaný dvoulitr, najdeme nyní strojovnu 2.3 EcoBoost, známou z mustangu. Ze 184 kW je rázem 206 kW a z 360 Nm točivého momentu pěknějších 420 Nm – nejvíc v segmentu, do jakého ST míří. Není divu, že na stovce je nováček o 0,8 sekundy rychleji než předchůdce, přesně za 5,7 s. Mimo jiné díky funkci Launch Control pro maximálně efektivní rozjezd a unikátnímu řešení, které dovoluje držet plný plyn a pouze vyšlapávat spojku a sázet tam rychlost za rychlostí. Když pak řadíte dolů, dávkuje si zase focus sám meziplyny, což se naučil opět od mustangu, a podle nás je trefuje ještě lépe.

Zní to skvěle, ale komu se to nelíbí, může tento efekt vypnout. Celkově skvělý cirkus, který nás v serpentinách nad Azurovým pobřežím hodně bavil, stejně jako samotné řazení. Má o 7 % kratší dráhy a naprosto přesný pevný chod. Pokud jsme vás přesto nepřesvědčili, od listopadu se bude nabízet i nový sedmistupňový automat odvozený od osmikvaltu ze standardních focusů. Dostupný bude pouze pro benzin, stejně jako zmíněné meziplyny a elektronicky řízený samosvorný diferenciál Borg Warner se dvěma hydraulicky ovládanými spojkami. Ford jej u předokolky aplikoval poprvé. Umí přenést až 100 % točivého momentu na kolo s lepší trakcí a v ostrých vracečkách nad Nice nás jednoznačně přesvědčil. Bez prokluzu odlehčeného vnitřního kola jsme se krásně pod plynem vyvezli po tom vnějším zatíženém, na výjezdu si volant jen tak z povinnosti trochu zatahal za ruce, to abychom věděli, že řídíme něco víc než rodinný kompakt. Jinak ale mají hoši od Fordu potlačení tohoto nežádoucího jevu už pár let hodně dobře zvládnuté. Řízení proti civilním focusům ztuhlo, je o 15 % strmější a mezi rejdy se volant otočí jen dvakrát. Do serpentin ideál.

Síla točivého motoru je naprosto přesvědčivá, šéf evropské odnože Ford Performance Leo Roeks nám dokonce tvrdil, že ve sprintu na čtvrt míle udrží nový ST krok s minulým RS. Čtyřválec sází na dvoukomorové turbo a jako bonus dostal systém anti-lag, původně vyvinutý pro Ford GT a F-150 Raptor. Po uvolnění plynového pedálu zůstává škrticí klapka až tři sekundy dál otevřená, což udržuje kompresorové kolo turba v otáčkách, a jakmile na to znovu šlápneme, máme k dispozici potřebný plnicí tlak mnohem rychleji.

„Urychlovač“ používá ST také u brzd. Elektrický regulovaný posilovač dává vyšší tlak dříve než ten klasický, navíc odolává teplotním výkyvům, takže naplno pracují brzdy studené i zahřáté. V praxi se není čeho bát, brzdy fungují zcela přirozeně a dobře se dávkují. Jediné, co jsme v horských sjezdech cítili, byla jejich naprostá suverenita. Prý ST brzdí opět lépe než minulé RS.

Bude to znít jako klišé, ale rozplývat se budeme i nad podvozkem. Pokud vsadíte na pětidveřový benzin, dostanete standardně adaptivní tlumiče se třemi úrovněmi tuhosti. Při běžných přesunech nás potěšily komfortem, v režimu Race pevností a oporou. ST se vodí jedna báseň, je čitelný, přesný, a hlavně zábavný! Nic naplat, Ford vždy platil za podvozkového mága hlavního proudu. A zdá se, že je dál ve formě.

Nafta volbou rozumu

Teď co napsat o dvoulitrovém dieselu, který je sice s výkonem 140 kW a krouťákem 400 Nm nejsilnější naftou v historii focusu a je to velmi přijemný svižný cesťák, ale ty grády jako benziňák prostě nemá. Výkonový seskok je značný, místo samosvoru se točivý moment na přední nápravě přesouvá jen pomocí přibrzďování kol a na meziplyny i řazení pod plynem můžeme zapomenout. Je to zkrátka volba pro ty, kterým se Focus ST líbí, rádi si dopřejí trochu peprnější svezení, ale výkonu nežádají zas až tolik a ocení spíš úsporný diesel na dlouhých cestách – podle nás škoda, že nemůže mít automat. Diesel, který nám tak vychází jako poloviční sporťák než benzin, tedy vidíme jako optimální pohon pro rodinné kombi, ke kterému dokonale pasuje. A paradoxně delší záď, jejíž setrvačnost v zatáčkách vyvolává lehké přetáčivé tendence, může někomu připadat dokonce zábavnější než kratší karoserie, jedoucí jak po kolejích.

Tak vybírejte, máte z čeho, první kusy nového Focusu ST už jsou na cestě k českým prodejcům. Benzinové za 779.900 Kč a dieselové za 751.900 Kč.

Plusy

Síla benzinu 2.3 EcoBoost

Precizní podvozek

Cestovní komfort

Krátké a přesné řazení

Dvě karosářské verze

Minusy

Diesel je výrazně slabší než benzin a nemůže mít technologie, které dělají ST ryzím sportovcem