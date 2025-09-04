Jízdy Světa motorů se blíží! Už v sobotu 6. září na vás čeká 120 aut k vyzkoušení zdarma
Nemáte ještě program na tuto sobotu? Dorazte s celou rodinou na jedinečnou akci Jízdy Světa motorů s podtitulem Zažijte elektromobil. V Praze u OC Letňany na vás čekají auta 30 značek k otestování.
Sobota 6. září bude u OC Letňany patřit Světu motorů. Připravili jsme unikátní akci pro všechny, kteří chtějí zjistit, jaké je řídit auto na elektřinu – bez předsudků a z první ruky.
Pro upřesnění – k vidění budou nejen vozy a motorky čistě elektrické, ale i plug-iny hybridy a hybridy.
Jedině tady dostanete možnost usednout za volant a poznat moderní vozy na vlastní kůži.
|Kdy
|Sobota 6. září od 10 do 18 hod
|Kde
|Parkoviště OC Letňany, Veselská 5663, Praha 9
|Za kolik
|Zdarma
Zcela bezplatně
Všechny testovací jízdy proběhnou zdarma a bez nutnosti jakékoliv registrace dopředu. Jednoduše přijdete na stánek, domluvíte si testovací jízdu a vyrazíte do provozu. Opravdu zcela bezplatně!
Neomezujeme ani testovací trasu, jen doporučujeme podle aktuální dopravní situace v okolí.
Jsme tu pro vás
Že vám nic neříkají auta na baterku, a tudíž to není akce pro vás? Chyba! Na místě samozřejmě nebude chybět bohatý doprovodný program – dětský koutek, ukázky zásahu hasičů, stánky s občerstvením i setkání s redaktory, kteří budou nachystaní na vaše dotazy. A ano, dorazí i Martin Vaculík!
Na pódiu se v průběhu dne objeví řada odborníků se zajímavými tématy, například jak vybrat a koupit ojetý elektromobil, případně co znamená postavit nabíječku a jaká jsou specifi ka pojištění aut poháněných elektřinou.
A nejen to! Zajímají vás novinky ve Světě motorů? Nebo si s námi chcete jenom tak poklábosit? Nestyďte se a kdykoliv se zastavte u nás na stánku. Na viděnou v sobotu
Program dne
- 10:00 Přivítání hostů a start akce
- 10:30 Ministr dopravy Martin Kupka
- 11:00 Michal Dokoupil o elektromobilitě v běžných autech
- 11:30 PRE o nabíjení elektromobilů
- 12:00 Kooperativa a pojištění elektromobilů
- 12:30 Martin Vaculík s Filipem Houžvičkou poradí, jak koupit ojetý elektromobil
- 13:00 Hasiči demonstrují vytažení hořícího vozu
- 13:30 Zahájení kampaně ROZBLIKÁME ČESKO
- 14:00 Michal Dokoupil a čínské elektromobily
- 15:00 Hasiči demonstrují vytažení hořícího elektromobilu
- 16:00 Martin Vaculík s Filipem Houžvičkou o technice elektromobilů
- 18:00 Ukončení akce
|2 – DIAGNOSTIKA A OPRAVY ELEKTROMOBILŮ
|11 – AUDI
|26 – LEXUS
|3 – SVĚT MOTORŮ
|21 – BMW AUTO WALLIS
|27 – MG MOTOR
|7 – DĚTSKÁ ZÓNA
|33 – BYD Louda Auto
|10 – MITSUBISHI
|8 – PRE
|23 – CITROËN
|31 – NISSAN
|9 – KOOPERATIVA
|5 – CUPRA
|32 – OMODA JAECOO
|13 – PRIMÁTOR
|29 – DACIA
|24 – OPEL
|14 – SYX
|22 – ELEKTROSKÚTRY HORWIN
|19 – PEUGEOT / LEAPMOTOR
|35 – HASIČI
|15 – FIAT
|28 – RENAULT
|36 – ZDRAVOTNÍCI
|20 – FORD
|34 – SWM MOTORS
|17 – ABARTH
|1 – HYUNDAI
|12 – ŠKODA AUTO
|18 – ALFA ROMEO
|16 – JEEP
|25 – TOYOTA CENTRAL EUROPE - CZECH
|30 – ALPINE
|4 – KIA
|6 – VW a VW UŽITKOVÉ VOZY
