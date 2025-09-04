Předplatné
Jízdy Světa motorů se blíží! Už v sobotu 6. září na vás čeká 120 aut k vyzkoušení zdarma

Nemáte ještě program na tuto sobotu? Dorazte s celou rodinou na jedinečnou akci Jízdy Světa motorů s podtitulem Zažijte elektromobil. V Praze u OC Letňany na vás čekají auta 30 značek k otestování.

Sobota 6. září bude u OC Letňany patřit Světu motorů. Připravili jsme unikátní akci pro všechny, kteří chtějí zjistit, jaké je řídit auto na elektřinu – bez předsudků a z první ruky.

Pro upřesnění – k vidění budou nejen vozy a motorky čistě elektrické, ale i plug-iny hybridy a hybridy.

Jedině tady dostanete možnost usednout za volant a poznat moderní vozy na vlastní kůži.

KdySobota 6. září od 10 do 18 hod
KdeParkoviště OC Letňany, Veselská 5663, Praha 9
Za kolikZdarma

Zcela bezplatně

Všechny testovací jízdy proběhnou zdarma a bez nutnosti jakékoliv registrace dopředu. Jednoduše přijdete na stánek, domluvíte si testovací jízdu a vyrazíte do provozu. Opravdu zcela bezplatně!

Neomezujeme ani testovací trasu, jen doporučujeme podle aktuální dopravní situace v okolí.

Jsme tu pro vás

Že vám nic neříkají auta na baterku, a tudíž to není akce pro vás? Chyba! Na místě samozřejmě nebude chybět bohatý doprovodný program – dětský koutek, ukázky zásahu hasičů, stánky s občerstvením i setkání s redaktory, kteří budou nachystaní na vaše dotazy. A ano, dorazí i Martin Vaculík!

Na pódiu se v průběhu dne objeví řada odborníků se zajímavými tématy, například jak vybrat a koupit ojetý elektromobil, případně co znamená postavit nabíječku a jaká jsou specifi ka pojištění aut poháněných elektřinou.

A nejen to! Zajímají vás novinky ve Světě motorů? Nebo si s námi chcete jenom tak poklábosit? Nestyďte se a kdykoliv se zastavte u nás na stánku. Na viděnou v sobotu

Program dne

  • 10:00 Přivítání hostů a start akce
  • 10:30 Ministr dopravy Martin Kupka
  • 11:00 Michal Dokoupil o elektromobilitě v běžných autech
  • 11:30 PRE o nabíjení elektromobilů
  • 12:00 Kooperativa a pojištění elektromobilů
  • 12:30 Martin Vaculík s Filipem Houžvičkou poradí, jak koupit ojetý elektromobil
  • 13:00 Hasiči demonstrují vytažení hořícího vozu
  • 13:30 Zahájení kampaně ROZBLIKÁME ČESKO
  • 14:00 Michal Dokoupil a čínské elektromobily
  • 15:00 Hasiči demonstrují vytažení hořícího elektromobilu
  • 16:00 Martin Vaculík s Filipem Houžvičkou o technice elektromobilů
  • 18:00 Ukončení akce

Jízdy Světa motorů - mapa

2 – DIAGNOSTIKA A OPRAVY ELEKTROMOBILŮ11 – AUDI26 – LEXUS
3 – SVĚT MOTORŮ21 – BMW AUTO WALLIS27 – MG MOTOR
7 – DĚTSKÁ ZÓNA33 – BYD Louda Auto10 – MITSUBISHI
8 – PRE23 – CITROËN31 – NISSAN
9 – KOOPERATIVA5 – CUPRA32 – OMODA JAECOO
13 – PRIMÁTOR29 – DACIA24 – OPEL
14 – SYX22 – ELEKTROSKÚTRY HORWIN19 – PEUGEOT / LEAPMOTOR
35 – HASIČI15 – FIAT28 – RENAULT
36 – ZDRAVOTNÍCI20 – FORD34 – SWM MOTORS
17 – ABARTH1 – HYUNDAI12 – ŠKODA AUTO
18 – ALFA ROMEO16 – JEEP25 – TOYOTA CENTRAL EUROPE - CZECH
30 – ALPINE4 – KIA6 – VW a VW UŽITKOVÉ VOZY


