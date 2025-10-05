KGM Tivoli 1.5 GDI 4x4 vs. Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid 4x4 – Na chatu co nejlevněji
Pohon všech kol je v určitých kategoriích vozů nepostradatelný, z malých SUV se ale vytrácí. Kdo si vybírá nové levné auto, se kterým by rád jezdil celoročně do hor na chatu, tak nemá moc na výběr. Do srovnání jsme si proto vzali jedny z mála takových vozů u nás, KGM Tivoli a Suzuki Vitara.
Dojem, cena, prostor
Ačkoliv SUV vznikla evolucí z dřívějších rámových teréňáků, dnes si už většina vystačí s pohonem jedné nápravy. V Česku i tak stále máme relativně vysoký podíl prodejů vozů s pohonem všech kol. Svou roli v tom hraje velmi časté vlastnictví chat v horských oblastech, kam se mnohdy dá v zimě dostat opravdu jen se schopnou čtyřkolkou. Ty samozřejmě nejsou levné, pár dostupných modelů ale na našem trhu najdeme. Například KGM Tivoli, donedávna známé pod značkou SsangYong. S pohonem všech kol ho lze pořídit za 499 800 Kč a za dalších 36 900 Kč se dá připlatit za automat. Ten má i kus, který srovnáváme, protože proti němu nastupuje Suzuki Vitara. Na zádi má nápis Hybrid, který v tomto případě znamená 48V mild-hybrid. Od léta se dá pořídit také s automatickou převodovkou a právě takový kus jsme si půjčili. V ceníku taková specifi kace začíná na 662 900 Kč.
DOJEM
Oba modely letos slaví 10 let od uvedení, což z nich zároveň dělá jedny z nejstarších vozů ve své kategorii. Oba už prošly několika menšími modernizacemi, ale věk na nich prostě vidět je. Tivoli se snaží odlišit novou asymetrickou maskou s nápisem Tivoli, název značky samotné na karoserii budete hledat marně. I po letech působí mohutné oblouky nad blatníky hezky a líbí se nám i možná trochu kontroverzní zadní světla, protáhlá do boku. Vitara loni dostala nový přední nárazník, jehož černá střední část plynule navazuje na masku. Vzhled auta to rozhodně osvěžilo, a ačkoliv vitaru potkáváme už fakt dlouho, stále nám přijde pohledná. Minimálně tedy zepředu, protože záď je opravdu nenápaditá, dojem ale vylepšuje dvoubarevná karoserie s černou střechou.
Interiéry už věk tají hůře, a platí to obzvláště pro Suzuki. Usednutí dovnitř je opravdu návratem do minulé dekády v každém ohledu. Což nám obvykle nevadí, protože to znamená tradiční ergonomii, vlastní panel klimatizace a další sympatické detaily. Je tomu tak i zde, ale bohužel nová nařízení nám život trochu znepříjemnila. Systém čtení značek není zrovna spolehlivý, jak je ostatně dnes běžné, a proto po každém startu vypínáme otravný asistent překročení rychlosti. A to se zde dělá kolíčkem v přístrojovém štítu, asistent je schovaný hluboko v menu pod nicneříkající zkratkou. Centrální displej multimédií je velmi jednoduchý, nic moc neumí, ale dokáže bezdrátově zrcadlit mobilní telefon.
