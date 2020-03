Kolumbijské škodovky vás překvapí. U nás je neuvidíte

Cestovatel Jan Macháček odjel do Kolumbie, kde pátral po osudu dědova Fordu Mustang ze šedesátých let. Článek jste si u nás mohli přečíst již před časem. Honza nám z této destinace poslal další postřehy, tentokrát o tamních škodovkách, kterých potkal opravdu nespočet. Následující řádky napsal přímo během toulek:

Vycházím z letiště v Bogotě a hledám autobus. Taxíky většinou nejezdím, není to taková zábava, ale zase na druhou stranu mě baví sledovat s čím jezdí místní. Hyundai i10 (to je takový neoficiální taxík snad celé planety) se střídá s Kií Picanto a čím dál více s vozy čínských výrobců… A pak najednou nevěřím svým očím - přijíždí Škoda Fabia Combi II!

Škoda Fabia II jako taxík na letištích běžně nepotkáte. V Bogotě se ale mezi všudypřítomnými Hyundai vyjímala.

Ošklivka Betty

Jestli jste také chodili do školy na přelomu devadesátých a nultých let, tak jste stejně jako já po příchodu domů zahodili tašku za dveře a zapnuli televizi. Já nejvíce miloval seriály Knight Rider a Odpadlík. U toho prvního jsem obdivoval černé mluvící auto s prapodivným volantem, u toho druhého na mě dýchla svoboda z Harley-Davidson s plameny na nádrži.

Do teď mi ale nejde do hlavy, že jsem sledoval i telenovely. Tou nejoblíbenější byla Ošklivka Betty. Proč mě tak bavila? V jedné scéně se Betty projížděla Škodou Fabia první generace, a já jsem pak poctivě sledoval díl za dílem a doufal, že ještě nějakou Škodovku uvidím. Fakt, že na druhé straně planety se hlavní hvězda seriálu projíždí s obyčejnou škodovkou mi přišel neobyčejně exotický.

Škoda Fabia první generace je asi tou nejpopulárnější “novější” Škodovkou v Kolumbii. I Ošklivka Betty si ji zvolila jako své vozidlo.

Kolumbie formanům a feldám zaslíbená

Po skoro 20 letech od Ošklivky Betty jsem se vypravil do Kolumbie a zažíval škodovky na vlastní kůži. Rozhodně jich tu není tolik jako všudypřítomných renaultů, chevroletů a hyundaiů, ale na druhou stranu je jich tu daleko více než volkswagenů a seatů. Překvapilo mě, že jsem tam potkával pro nás takřka raritní kusy.

Třeba na takovou Škodu Forman už u nás skoro nenarazíte, ale v Kolumbii ji vidíte každý druhý den. A to vůbec nemluvím o Škodě Pick-up, u ní si ani nemohu vzpomenout, kdy jsem ji viděl naposledy. V Kolumbii to zas takový problém není.

A co mi vyrazilo dech? V luxusnější části Bogoty jsem objevil legendární Felicii Fun, řidič absolutně nechápal moje nadšení. Jinak právě model Felicia je v Kolumbii nejvíce zastoupený. Některé feldy vypadají, jako by právě včera sjely z výrobní linky a jiné zas, jako by si je vzal na paškál tuner Jarda z Milovic. Dalším oblíbeným modelem je i jedničková Fabia. Když jsem se ptal jednoho z majitelů, proč si ji koupil, odpověděl, že je to prostě dobré auto a že by ji za nic jiného nevyměnil.

A co ty nové?

Nových škodovek po Kolumbii nejezdí tolik, asi jsou moc drahé. Každopádně, kdybyste náhodou v Kolumbii žili, co byste si mohli koupit? Dle webu kolumbijského zastoupení škodovky je nyní dostupná trojková Fabia, trojková Octavia, Kodiaq a u nás již nedostupný Yeti.

Jestli byste si chtěli koupit nového Yetiho, musíte vyrazit až do daleké Kolumbie. Dostanete ho s motorem 1.6 MPI o výkonu 110 koní se šestistupňovým automatem. Připravte si 70 milionů pesos (zhruba 470 tisíc korun).

Autorem je Jan Macháček, spoluzakladatel cestovatelského webu Cestolet.cz a školení Travelakademie.cz.