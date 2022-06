Koncept Toyoty poodhaluje budoucí design. Inspiruje se původním Land Cruiserem

Nejnovější koncept japonské automobilky vznikl pod taktovkou evropského střediska Toyota Europe Design ve francouzském Nice. Pohon konceptu je plně elektrický. Bližší technické údaje Toyota neudává. Snad jen to, že by tato vize měla mít pohon všech kol.

O techniku v případě konceptu (prozatím) tak úplně nejde. Toyota dává nahlédnout do možné budoucí cesty, po které se z hlediska designu zejména na poli elektromobility vydá. Inspirací je tomuto modelu Toyota Land Cruiser první generace z padesátých let minulého století s přenesením původního designu do dnešní doby včetně využití té nejmodernější techniky a výbavy.

Nezbytnou součástí Compact Cruiser EV Concept jsou tak například LED osvětlení vpředu i vzadu, obecně uhlazenější linie pro co nejlepší hodnotu součinitele odporu vzduchu a i když nám nebyl nabídnut pohled do interiéru, dokážeme si představit, že zde bude využita ta nejmodernější technologie ve smyslu digitálních a dotykových panelů.

Jako správný offroad má Compact Cruiser EV Concept přední tažné háky, střešní žebřík, LED svítilny na střeše vozu a střešní nosič ve stylu kolejnic. Minimálně podle fotek působí spíše jako menší crossover, který se dle slov Toyoty soustředí na mladší populaci žijící ve městech s kapkou dobrodružné povahy.

“Náš výzkum elektrických vozidel probíhá již více než 30 let, během kterých jsme ušli dlouhou cestu. Po první fázi seznámení s elektrickými vozy budou chtít lidé auta s nulovými emisemi, která tvoří jejich osobnost a vyjadřují jejich životní styl. Compact Cruiser EV Concept je dokonalým příkladem tohoto trendu,” prohlásil šéf designu Simon Humphries.

Toyota teprve nedávno vyrukovala se svými plány na poli elektromobility, které jsou velkolepé. Historicky prvním samostatným elektromobilem japonské automobilky se stal crossover s označením bZ4X a další modely budou následovat. Zda mezi ně bude patřit i sériová verze, která vzejde z Compact Cruiser EV Concept, si ještě budeme muset počkat. Pokud by ale vypadala takto, svojí klientelu by si zcela jistě našla.