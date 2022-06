Toyota Proace City Verso Long 1.5 D-4D vs. VW Caddy Maxi 2.0 TDI – Vyrovnaní soupeři (+video)

Rodiny s třemi dětmi mají při výběru hlavní požadavek na umístění tří dětských sedaček ve druhé řadě. Velikostí kufru by jim sice stačil kombík, ale kvůli prostoru pro ratolesti potřebují MPV či osobní dodávku. V posledních letech však boom SUV a zároveň tlak na emise CO 2 způsobily značné zeštíhlení nabídky těchto vozů.

Mezi kompaktními MPV použitelnými pro rodinu zůstávají pouze Volkswagen Touran a BMW 2 Gran Tourer (skončí na konci roku), sehnat by se ještě možná dalo pár skladových Citroënů Grand C4 SpaceTourer a Dacií Lodgy. Nabídkou prostoru nekompromisní jsou pak osobní verze kompaktních dodávek, i zde se však počet modelů zredukoval. Hitem posledních let se staly zejména současné generace dodávek od koncernu PSA (nyní Stellantis): Citroën Berlingo a jeho sourozenci, které šlo sehnat i za rozumné peníze. Poté, co přešly výhradně na elektrický pohon, zůstala pouze Toyota Proace City Verso (technicky stejný vůz), která jako jediná zachovává spalovací motory včetně dieselu. Zájemci o původní francouzské dodávky tak paradoxně uspějí pouze u Toyoty, která na vývoji žádný rukopis nenese. Další možností je pak stálice v podobě Volkswagenu Caddy, který se už více než rok prodává v nové generaci na platformě MQB. Právě tyto dva vozy se utkaly v našem testu, a to rovnou v prodloužených verzích.

Pro úplnost musíme zmínit ještě čerstvou novinku v podobě Fiatu Doblo – opět stejná dodávka původem od PSA, přítomnost spalovacích motorů však slibuje jen u užitkové verze. Do party dlouhých dodávek s možností sedmi míst pak ještě v příštím roce přibudou Renault Kangoo s příbuzným Mercedesem třídy T. Caddy má sourozence v podobě Fordu Tourneo Connect, ten se však zatím ještě neprodává.