Končící Ford Mustang GT350 nahradí Mustang Mach 1. Zamíří i do Evropy?

Automobilka Ford nedávno oznámila, že během letošního podzimu plánuje ukončit výrobu okruhově zaměřeného Fordu Mustang GT350 i jeho sourozence GT350R. Oznámení samozřejmě rozesmutnělo nejednoho milovníka tohohle fantasticky znějícího stroje, pod jehož kapotou byl uložen atmosférický 5.2 litrový motor V8 VooDoo o výkonu 392 kW (533 k). Jenže se vlastně nejedná o nic nečekaného.

Již od začátku produkce se totiž vědělo, že výroba verzí GT350 a GT350R bude omezenou záležitostí. Ford už má navíc za dvojici GTček připravenou náhradu, která by rozhodně neměla být žádným zklamáním. Půjde totiž o Ford Mustang Mach 1 s 5.0 litrovou V8 Coyote, který nabídne až 358 kW (480 k) a 569 N.m točivého momentu.

Náhrada slabšího GTčka modelem Mach 1 by přitom mohla mít pro evropské zákazníky jeden celkem důležitý přínos. „Mach 1 se stane globálním modelem, zatímco GT350 nebyl,“ uvedl v rozhovoru pro magazín Muscle Cars & Trucks marketingový manažer modelu Mustang. Globální poptávka po Mustangu je totiž obrovská, jak vzápětí dodal.

Na domácím trhu by pak současná nabídka modelů GT350/GT350R, Mach 1 a GT500 možná dělala jen neplechu a vozy by si vzájemně konkurovaly, což je to poslední, co by teď Ford mohl chtít. Podle zpráv Muscle Cars & Trucks totiž prodeje Fordu v zámoří klesly o cca 5 procent, přičemž samotný Mustang klesl o cca 17,67 procenta.

Ford pravděpodobně dobře ví, co výměnou GT350 za model Mach 1 dělá. Přesto je trochu smutné, že s GT350 zmizí z nabídky i 5.2 litrový motor VooDoo s plochou klikovou hřídelí, který má naprosto fantastický a nezaměnitelný zvuk. Automobilka přitom zatím ani nenaznačila, zda už má pro motor nové uplatnění.

S modely GT350/GT350R, určenými pouze pro severoamerický trh, ovšem z nabídky automobilky zmizí i globální model Bullit, který se pro velký zájem dostal po omezenou dobu do standardní nabídky značky (a to i v Evropě). Mustang Mach 1, pokud se tedy dostane i na evropské trhy, by tak měl být náhradou hned za dva stroje.

Ve Fordu se ale opravdu snažili, aby Mach 1 nezklamal. Kromě silného motoru s komponenty z GT350 totiž dostal i upravený podvozek a upravenou karoserii s několika funkčními prvky. Nyní tak zbývá jen zodpovědět otázku, kdy a za kolik se objeví na trhu. Na tom severoamerickém ho očekávají na jaře příštího roku.