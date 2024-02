Konečně dostupná elektrická Škoda! Za půl milionu, ale z Indie

Mladoboleslavská automobilka plánuje levné SUV na elektřinu s cenou do půl milionu korun. Aby nízké ceny dosáhla, vsadí na jinou technologii akumulátorů a výrobu v Indii.

Vysoká pořizovací cena je jedním z hlavních důvodů, které lidé zmiňují v případě překážek rozšíření elektromobility. Situace se sice postupně zlepšuje, ovšem pomalu. Navíc prakticky zcela chybějí vyloženě dostupné elektrické modely, jakými byly ještě nedávno například trojčata Seat Mii Electric, Škoda Citigoe iV a Volkswagen e-Up.

Jistou výjimkou je Dacia Spring, jenže v jejím případě se jedná o velmi malé auto s malým akumulátorem a cenou minimálně 576.400 Kč. Ani tenhle rumunský vůz s čínským rodným listem tudíž ledy neprolomí .

To by se mohlo podařit až chystané trojici koncernových sourozenců od Cupry, Volkswagenu a Škodovky, které budou vycházet z konceptů Cupra Raval a Volkswagen ID.2all. V jejich případě se sice stále počítá s relativně vyšší pořizovací cenou okolo 25 tisíc eur neboli 630 tisíc korun, zákazník by měl ovšem dostat plnohodnotný hatchback s dostatečně dlouhým dojezdem.

Koncern přesto plánuje jít ještě níž. Šéf Škodovky Klaus Zellmer totiž naznačil, že spolu se Seatem a Volkswagenem pracuje na elektromobilech s cenou okolo 20.000 eur, tedy zhruba 500.000 Kč. V případě české značky by se mělo jednat o malé SUV nejen pro méně rozvinuté trhy.

Aby Škoda dokázala prodejní cenu snížit k magickému půl milionu korun, bude muset výrobu přesunout do levnějších destinací. V tomhle případě se mluví o Indii, která má obrovský lidský potenciál. Ještě důležitější jsou ale použité technologie.

Podle Zellmera totiž akumulátor tvoří až 40 % nákladů u elektromobilu. A pokud tohle číslo dokážete snížit na polovinu, což by podle všeho mělo být proveditelné, dostanete se na podobnou cenu jako u spalovacích aut.

Šéf Škody připomíná, že nejen oni se aktuálně soustředí primárně na články NMC (nikl-mangan-kobalt), které nabízejí dostatečnou energetickou hustotu za relativně slušné peníze. Do popředí zájmu se však rychle dostává technologie LFP (lithium-železo-fosfátové články), jež vynikají velmi nízkou cenou, zároveň ovšem mají horší energetickou hustotou. Ta by však v případě městských elektromobilů neměla být překážkou.

Problém v podobě nedostatečného dojezdu totiž inženýři ve Škodě chtějí vyřešit skládáním jednoho článku na druhý, což by zajistilo dostatečnou kapacitu při rozumných rozměrech akumulátoru, které jsou u malého vozu nutné.