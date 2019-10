Konečně elektromobil za lidovou cenu? Dost možná ho nabídne indická Tata

Všední automobilky nám už nějaký čas slibují, že ceny vozů s elektrickým pohonem nebudou tak vysoké, jako tomu bylo v posledních letech. Prvním takovým průkopníkem má být Volkswagen ID.3, tedy kompaktní hatchback velikosti Golfu. Je pravda, že ve srovnání se svým předchůdcem, tedy elektrickým Golfem, bude jeho cenovka výrazně nižší (po přepočtu cca 780.000 Kč v základu), „lidovka“ to ale pořád není.

Tu teď slibuje výrobce, od kterého byste to možná nečekali. Je jím indická společnost Tata Motors, která aktuálně pracuje na svém vůbec prvním elektromobilu. Model Tata Nexon bude posazen na zcela nové platformě Ziptron, slibuje dojezd okolo 300 kilometrů, rychlé nabíjení a osmiletou záruku na technologie včetně baterií.

Ale to jednoznačně nejatraktivnější, čím se chce značka Tata vyšvihnout, je určitě pořizovací cenovka. Automobilka totiž říká, že cena nového elektromobilu by se měla v přepočtu pohybovat mezi 500 a 560 tisíci Kč. Absolutní základ by se dokonce mohl vejít do půl milionu korun!

Nebavíme se přitom o nějakém malém městském vozítku po vzoru Hondy e či Renaultu Zoe. Rozměry a technické podrobnosti zatím zůstávají tajemstvím, ale z uveřejněného videa je patrné, že Nexon má nejblíže k malým městským crossoverům. Neznámou zatím zůstává rovněž jeho vzhled, auto se totiž v úvodních záběrech objevuje s vrstvou modrého maskování.

„V souvislosti s přípravou nového elektromobilu jsme připravili i rozsáhlou kampaň, v rámci které náš testovací prototyp pojede náročnou cestu těmi nejtvrdšími indickými podmínkami, kde se musí vypořádat s nedostatečnou infrastrukturou i extrémními povětrnostními podmínkami,“ uvádí společnost ve svém oficiálním prohlášení.

Potenciální zákazníci navíc nemusí čekat dlouho. Elektromobil Nexon by se měl u prvních zájemců objevit už v prvním čtvrtletí příštího roku.