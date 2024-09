Kontrola silnic: Vrtáme se v tom

Říká se, že do melounu a do ženy nevidíš. Dalo by se to vztáhnout i na silnici a taky most. Do asfaltu a betonu taky moc nevidíme. Ale stejně, jako se dá do melounu navrtat malá sonda, dá se něco podobného udělat i s povrchem silnice nebo s konstrukcí mostu. A právě na takové vrtání jsme se zajeli podívat. Možná si vzpomenete, jak se řešila kvalita povrchu dálnice D1 u Ostravy. Kontroly pokračují, jen ve Středočeském kraji takto provedou ročně stovky vrtů. Silničáři tak zjišťují, jak kvalitní práci odvedl dodavatel stavby nebo jak moc špatná je silnice, která už od pohledu vypadá dost bídně.

Pokud si na rozbité silnici zničíte auto, škodu vám zaplatí. Ale ne automaticky Matouš Waller Novinky

Vybavení na odběr vzorků asfaltu by se dalo přirovnat k zubní vrtačce, ale tu má asi rád málokdo. A tak celý mechanismus přirovnáme spíš k vývrtce. Jen místo korkového špuntu vytáhne z vozovky na mostě válec s asfaltem a betonem o průměru asi 30 centimetrů. Takovýto vzorek pak putuje do laboratoře, kde ho prozkoumají podle zadání. Záleží na tom, co je potřeba zjistit. My jsme vyrazili na most přes potok Mastník v Sedlčanech na Příbramsku. Tady je třeba vyzkoumat složení odebraného asfaltu, aby se dalo určit, zda půjde případně recyklovat, a použít tedy znovu, nebo bude nebezpečným odpadem.