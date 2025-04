Kontroverzní pick-up Kia chce být drsnější. Může se pustit i do Fordu Raptor

Kia minulý rok poprvé vstoupila do segmentu terénních rámových pick-upů modelem Tasman. Tento při představení šokoval vzhledem, působí totiž jako moderní variace na náklaďáky z první poloviny minulého století, s mnoha prvky dosud nevídanými na vozech Kia.

Na letošním autosalonu v korejském Soulu se ukázal koncept Tasman Weekender, který má být stylovkou pro dobrodruhy. Má totiž rozšířené nápravy, nové a zvýšené odpružení a také terénní pneumatiky. Kromě toho vzhled vylepšuje plno „outdoorových“ doplňků. Na techniku se nicméně nesahalo a pohon je stále stejný.

Kia vstoupila do světa terénních pick-upů. Tasman si rozhodně s ničím nespletete Marek Bednář Novinky

Pro připomenutí, Tasman má v závislosti na trhu pod kapotou buď 2,5l přeplňovaný zážehový čtyřválec s 207 kW a 421 Nm, anebo 2,2l turbodieselový čtyřválec o výkonu 154 kW a 441 Nm. Obě verze jsou k mání s osmistupňovým automatem, zvládnou 185 km/h a mají 80l palivovou nádrž. Diesel je možné mít i se šestistupňovým manuálem a jeho zrychlení na stovku je 10,4 s, kdežto benzin je na stejné rychlosti za 8,5 s. Co do spotřeby je lepší nafta, odhad výrobce je 7,6 l/100 km, zatímco zážehový motor má spotřebu 12,5 l/100 km.

Možná by se ale do produkce mohl Weekender, či jiná verze, dostat i s trochu živější technikou. Na otázku australských novinářů, jestli Kia chystá konkurenta třeba pro Ford Ranger Raptor, totiž odpověděl viceprezident designu Kie Karim Habib slovy „Možná, že to přijde. Pokud australští zákazníci projeví určitý zájem, je to něco, co můžeme zvážit“. Nicméně v současné době není potvrzena výroba ani modelu vycházejícího z konceptu Weekender. Na otázku, jestli by měl větší motor řekl „jsem designér, jasně že by se mi to velmi líbilo!“

Kia Tasman • Kia

Některé prvky z konceptu by se ale v sériovém voze objevit mohly. Jedním z nejvíce kritizovaných prvků designu jsou černé blatníky, Weekender je má ovšem v barvě karoserie. "Hráli jsme si s myšlenkou barevných blatníků, lakovaných ve stejné barvě jako karoserie. Je to něco, co v budoucnu uděláme různými způsoby, v různých tvarech a formách," prozradil k tomu Habib.

Evropa má smůlu tak či tak, neplánuje se zde prodej ani standardního Tasmanu. Vůz je totiž určen pouze pro trhy Afriky, Blízkého východu, Austrálie a domovské Jižní Koreje. Spekuluje se také o vzniku sourozence pod značkou Hyundai, který dnes nabízí pouze pick-up Santa Cruz se samonosnou karoserií. I v tomto případě by ale Evropa jistě ostrouhala.