Krásné kupé Bentley Petersen 6 ½ Litre Dartmoor s motorem z tanku evokuje konec 30. let

Kupé Bentley Petersen Dartmoor vypadá jako auto ze závěru 30. let minulého věku, skrývá techniku o nějakých patnáct let mladší... a ve skutečnosti vzniklo teprve nedávno. Dá se koupit, ale stojí 20 milionů.

Britský Bentley vyráběl model 6 ½ Litre v prvním období své existence (1927-1930), ještě v časech samostatnosti, tedy předtím, než jej koupil Rolls-Royce. Krásné kupé Dartmoor je značeno takto, aby vzpomínalo právě na meziválečné časy. Jedinečný kousek vypadá, jako kdyby vznikl těsně před druhým celosvětovým krvavým konfliktem. V době, kdy se karosáři na autosalonech předháněli, kdo na podvozcích luxusních značek představí stylovější a odvážnější auto.

Excelovali hlavně Figoni & Falaschi a Saoutchik, kteří na základech talbotů a delahaye dokázali přivést k životu roztodivné, ale takřka vždy krásné kreace...Zahanbit se ovšem nenechali ani Italové, stačí si vzpomenout, co vytvářely karosárny Pinin Farina, Castagna, Touring a Stabilimenti Farina na podvozcích Alfy Romeo... I když většina jejich děl na čtyřech kolech byla přece jen střízlivější. Nad Evropou se vznášela hrozba války, ale závěr dekády v automobilové branži vynikal velkolepostí.

Moderna v předválečném hávu

Jenže unikátní bentley připomínající styl art deco se nezrodil ani poté, co se starý kontinent vzpamatoval z válečných útrap. Pravda, základ techniky pochází z 50. let minulého věku. A vzhledem se vrací ještě dál do minulosti: dosti připomíná Bugatti Aérolithe na podvozku 57S. Kupé s hliníko-hořčíkovou karoserií vzniklo přímo v molsheimské továrně a debutovalo na autosalonu v Paříži 1935. . V případě britského skvostu se však jedná o novostavbu. Není to kopie klasika, ani replika evokující staré časy, ani restomod, který modernizuje techniku ukrytou pod „šaty“ nějakého historika.

Za jeho zrozením stojí Bob Petersen Engineering z britského Devonu a jedno přání určitě velmi váženého zákazníka. Firma umí nejen zrestaurovat skutečně historické skvosty značky... Ale kupé Dartmoor tak trochu veteránem je. „Střeva“ totiž mají za sebou sedm dekád života. Nebo skoro. Základ tvoří podvozek typu Mark VI z roku 1951, navíc s rozvorem prodlouženým z původních 3048 na 3352,8 mm (tedy z deseti stop na jedenáct). Šasi nese číslo B329LH.

Osmiválec pro armádu

Místo řadových šestiválců 4,3, respektive 4,6 l, se kterými vyjížděly do světa „mark šestky“ jej ještě ke všemu pohání řadový osmiválec Rolls-Royce B81SL objemu 6516 cm3. Aby toho nebylo málo, navíc mírně upravený. Z původních 195 koní (143,4 kW) při 3750 otáčkách si polepšil na přibližně 265 koní, tedy 195 kW. Ostřejší vačkový hřídel, větší ventily a písty, toť hlavní změny.

Nechybí mu proslulá hladkost chodu - a to i přesto, že tento agregát nikdy nebyl určen pro osobní vozy, i když se s civilním použitím zpočátku počítalo. Navrhli jej v roce 1943, objevil se později ve vojenských i letištních speciálech značky Alvis i britských a západoněmeckých tancích. Jediným osobním automobilem, který ho kdy měl pod pod kapotou, se stal Rolls-Royce Phantom IV. Toho bylo postaveno v letech 1950-1956 pouze 18 zakázkových kusů, patnáct s menší 5,7litrovou verzí, poslední trojice pak se zmíněnou 6,5litrovou.

Díky natažení vzdálenosti mezi nápravami se v případně bentleye vešel podélně až za přední nápravu. Je vybaven hned čtyřmi karburátory SU. Už jenom jejich správné seřízení vyžaduje velmi zručného mechanika s praxí... Pohonná jednotka kdysi běžela na plyn, dnes po rekonstrukci spaluje bez problémů moderní bezolovnatý benzin. Navazuje na ni čtyřstupňová přímo řazená převodovka. Stálý převod daroval Bentley Continental, Zdroje bohužel neříkají který. Osobně předpokládám, že jde o nástupce Mark VI, tedy řadu Mark VII alias R Type, kde se toto slavné jméno objevilo poprvé.

V současném provozu

Tento bentley může dosahovat vysokých dálničních rychlostí a neztratí se prý ani ve městě. I když je vlastně jen dvanáct let starý, leckterý řidič bude překvapen, pokud jeho výkřik moderní techniky pokoří nějaký „veterán“... Výkonu i pro moderní provoz má dost. Spolehlivé auto je prý velmi zábavné řídit, o okruhovou hračku s lehkostí formule a milimetrově přesným řízením pochopitelně nejde. Rozložení hmotnosti se nicméně blíží ideálu 50:50.

Vzhledově opravdu odpovídá autům o 15 let starším. Tmavé kupé v půlnoční modři (ne, není černé) má vystouplé blatníky, velká disková kola s pneumatikami rozměru 700 x 21 a rezervu pod krytem. Interiéru dominuje červená kůže, leštěný hliník na palubní desce s přístroji Jaeger a obří, ale náležitě tenký čtyřramenný volant. Také cestovní tašky uložené na zadním nouzovém sedadle jsou z tohoto materiálu. Stylová zavazadla prostě nesmí chybět, najdeme na nich i slavná loga britské automobilky. Jak jinak?

Bentley původně dostal britskou registrační značku MGJ 897. Vzhledem k tomu, že za něj zákazník zaplatil celých 334 tisíc liber, když mu „nové“ auto dílna dokončila, je nad slunce jasné, že tohle veledílo opravdu nevzniklo ani před nějakými 65 lety. Tehdy měla přece britská měna úplně jinou hodnotu.

Výstavy

Kupé Dartmoor debutovalo v září 2009 na Goodwood Revivalu. Na akci Morwell House Garden Party pořádanou překvapivě Aston Martin Owners Clubem v roce 2010 získalo cenu poroty. Následně se unikát objevil na setkání Bentley Drivers Clubu v Silverstone a na essenské výstavě Techno Classica, tam dokonce dvakrát za sebou (2010 a 2011). Ray Roberts mu věnoval strany 326, 700 a 703 druhého dílu své knihy „Bentley Specials & Special Bentleys“.

Aukce

Nádherné kupé nabídl první majitel v aukci. Bonhams jej 2. února 2012 prodali v pařížské La Halle Freyssinet za 385.250 eur, tenkrát tato částka odpovídala takřka 9,79 mil. korun. Podruhé se dražilo 4. února 2016, znovu v metropoli nad Seinou, v pařížském Velkém paláci. Společnost Bonhams aukci nazvala „Les Grandes Marques du Monde au Grand Palais“. V té době mělo najeto 3.375 km, přičemž od roku 2012 urazilo jen zhruba 320 km a v pořadí druhý vlastník jej uložil do garáže s odvlhčováním a vyhříváním. O servis se starala berlínská Classic Remise Michaela Grosse. Majitele změnilo za 483 tisíc eur, tedy 12,27 milionu korun dle tehdejšího kurzu. Levné nebylo, ale je to prostě mistrovské dílo.

Aktuálně se nachází u protinožců a je od konce srpna 2021 znovu k mání. Classic Throttle Shop v severním Sydney u Pacific Highway jej ovšem nabízí za 1,25 milionu australských dolarů, tedy 19,8 milionu korun. Třetí vlastník s ním zase něco málo najezdil, počitadlo udává těsně nad 3,5 tisíce kilometrů.

Existují firmy, které zákazníkovi splní skoro cokoliv. A původní majitel vozu měl evidentně zatraceně dobrý vkus!

Zdroje: Chris Baldridge, Revivaler.com, Supercars.net, Wikipedia, Ultimatecarpage.com, Bonhams, ClassicThrottleShop.com, ClassicoMotori.com, CarandClassic.co.uk

Foto: Bonhams, Classico Motori