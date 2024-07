Kultovní Porsche 930 Turbo slaví 50 let. Přezdívalo se mu ovdovovač

Historicky první Porsche 911 Turbo oslavuje 50 let. Přišlo na svět jen krátce po začátku ropné krize a umělo zabíjet své řidiče.

Legendární „Widowmaker“ letos oslavuje 50 let. Historicky první Porsche 911 Turbo, tehdy s novým interním pojmenováním 930, se poprvé oficiálně představilo už v roce 1974 na autosalonu v Paříži a Porsche se rozhodlo oslovit potenciální zájemce marketingovým sloganem „Do divadla i na sport“. Jen krátce po vypuknutí ropné krize v předcházejícím roce uvedlo novou „devětsetjedenáctku“, která uměla spalovat benzin po desítkách litrů i krvelačně zabíjet.

Bylo to spojením velkého turbodmychadla s obrovskou turbodírou, motoru za zadní nápravou i krátkého rozvoru, co z prvního Porsche 911 Turbo udělalo automobilovou legendu. Jakmile jste s plynem na podlaze chtěli překlenout prodlevu turbodmychadla ve třech tisíc otáčkách, už jste v rukách museli mít připravené velké kontra. První 911 Turbo vyrazilo do světa s náročnou přetáčivou charakteristikou a umělo pořádně vytrestat, když jste měli pomalé ruce na volantu.

Základem první generace 930 Turbo byl vzduchem chlazený třílitrový šestiválcový boxer 930/50 z Carrery RS s novým turbodmychadlem KKK, jež mu dopomohlo ke 190 kW (260 koním) a 329 newtonmetrům. Standardem tehdejšího turba byl čtyřstupňový manuál a pohon zadních kol. Tehdy ještě byl pohon všech kol modernějších nástupců hudbou budoucnosti.

S maximální rychlostí 250 km/h a akcelerací z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy. První 911 Turbo bylo na svou dobu extrémně rychlé a netrvalo dlouho, aby kvůli řadě smrtelných havárií a nehod dostalo nepříliš uspokojivou přezdívku „ovdovovač“. Pokud si váš manžel jedno s nadšením koupil a nebál se mu „stát na krku“, byla velká šance, že se jednoho dne nemusí vrátit domu.

S modelovým rokem 1978 se Porsche 930 Turbo dočkalo nového silnějšího vzduchem chlazeného šestiválce 930/60 se zdvihovým objemem 3,3 litru, maximálním výkonem 221 kW (300 koní) a vrcholným točivým momentem 412 newtonmetrů. V Porsche jej vybavili i novým pětistupňovým manuálem, zadním stabilizátorem a výkonnějšími brzdami vycházejícími z brzdového systému pro závodní Porsche 917 z vytrvalostní čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans.

S novými vylepšeními, přinášejícími i vyšší hmotnost, se vrcholná „devětsetjedenáctka“, která měla spojit luxus s puristickými jízdními vlastnostmi, konečně trochu uklidnila a byla méně náročná na řízení. V Evropě pak Porsche dokonce nabízelo i tovární „powerkit“ pro dosažení až 243 kW (330 koní) a 432 newtonmetrů. S vylepšením pojmenovaným Werksleistungssteigerung se na 911 Turbo objevil i čtyřtrubkový výfukový systém a přídavný chladič oleje vyžadující předělaný přední spoiler.

Originální Porsche 911 Turbo generace 930 se přestalo vyrábět v roce 1989, když zastaralou platformu G nahrazovala modernější evoluce s interním označením 964. Původní třílitrové varianty se v letech 1975 až 1977 vyrobilo pouze 2819 kusů, pokročilejší varianta s 3,3litrovým boxerem v následujících letech vznikla v 18.770 kusech. Bláznivý třílitr tak mnohem zajímavější sběratelský potenciál.