Ministerstvo dopravy o názoru ministra dopravy Kupky informovalo v tiskové zprávě. Výsledek hlasování přivítalo i Sdružení automobilového průmyslu (SAP), podle něj ale stále trvají obavy z proveditelnosti a dopadů některých požadavků.

Nové nařízení aktualizuje limity pro emise výfukových plynů, jako jsou například oxidy dusíku, pevné částice, oxid uhelnatý a amoniak, a zavádí nová opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd a ke zvýšení životnosti baterií. Zprávu podpořilo 329 europoslanců, 230 jich bylo proti a 41 se zdrželo.

Podle návrhu, který 25. září schválili ministři členských zemí EU zodpovědní za konkurenceschopnost, by automobilky měly snižovat emise nových vozidel proti původnímu plánu méně a zároveň by měly mít na přípravu změn delší dobu. Konkrétně emisní limity pro osobní a užitková vozidla by měly zůstat na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6. Pokud jde o nákladní automobily, tyto limity by měly být o něco přísnější.

„Je to dobrá zpráva i pro evropský automobilový průmysl, který ji může vnímat jako podporu ve své snaze o realistickou proměnu individuální dopravy. Česká republika vyjednávala mírnější podobu normy a ve spolupráci s dalšími státy prosadila zachování dostupnosti individuální mobility pro všechny, zejména prostřednictvím dostupnosti malých a menších vozidel,“ uvedl Kupka.

Sdružení automobilového průmyslu rovněž považuje přijatý text za výrazné zlepšení původního návrhu Evropské komise. „Jedním z příkladů zreálnění požadavků je například otázka vstupu v platnost. Navázání počítání lhůty pro vstup platnost až na přijetí sekundární legislativy je klíčové pro zajištění potřebného času pro výrobce i testovací centra reagovat na nové regulatorní požadavky,“ uvedl výkonný ředitel SAP Zdeněk Petzl. Podle sdružení ale stále panují obavy například z navýšení požadavků na novou palubní diagnostiku vozidel či dalšího zpřísnění emisí z otěru z brzd a pneumatik.

Jaká bude konečná verze nařízení, ukážou příští týdny. Nyní budou následovat jednání zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise a španělského předsednictví Rady EU. Vondra už dříve uvedl, že doufá, že se konečné dohody podaří dosáhnout do konce letošního roku.

Pozice České republiky k zásadním otázkám podle ministerstva dopravy zůstává beze změny i pro nadcházející vyjednávání. Nadále je nejdůležitějším požadavkem prodloužení dat vstupů v platnost a jejich navázání na prováděcí akty. ČR také bude usilovat o jasnější specifikaci a diskuzi nad dalšími částmi návrhu, zejména pokud jde o systém měření emisí přímo na palubě vozidla, nebo takzvané okrajové podmínky měření.

V balíku označovaném jako Fit for 55, kterým chce EU docílit snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990, schválila Evropská unie letos na jaře ukončení prodeje aut se spalovacími motory k roku 2035. Německo se nicméně dohodlo s Evropskou komisí na tom, že i po tomto roce bude možné dále využívat spalovací motory poháněné výhradně syntetickými palivy.