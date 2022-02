Rozhovor s mechanikem mistra světa superbiků: Toprak je bezva kluk!

Superbiky jsou motocykly stojící podle předpisů na základech sériově vyráběných strojů. V reálu se jejich úpravy hodně blíží závodním speciálům. Jako plnohodnotný seriál na světové úrovni se jezdí od roku 1988.

Máte vystudovanou obchodní akademii. Kudy tedy vedla vaše cesta do světa světových motocyklů?

V roce 2008 jsem se jako majitel Hondy CBR 600 RR vydal podívat se do Brna na testy MotoGP. Kamarád Petr Čížek, který pracuje v současné době v testovacím týmu KTM, mě vzal do boxů a tenhle svět si mě získal. Poprosil jsem Petra, zda neví o nějaké práci, že budu dělat cokoliv, jen abych mohl v tomhle světě působit.

A kamarád zapracoval?

Dostal jsem od něj kontakt na italskou cateringovou společnost a v roce 2009 nastoupil do hospitality (zázemí pro tým a pro hosty) týmu Auto Kelly – Česká pojišťovna, ve kterém jezdil Lukáš Pešek. Měl jsem na starost stavbu a provoz tohoto zázemí a navíc jezdil Lukášovi s obytným vozem. O dva roky později – 2011, když vstupoval Karel Abraham do MotoGP –, přišla nabídka, zda bych nechtěl dělat pro tým Cardion.

Tam jste vydržel jak dlouho?

U Abrahamů jsem působil až do začátku sezony 2016, kdy přestoupil Karel do mistrovství světa superbiků. Britský tým, ve kterém jezdil, koupil hospitality a já byl součástí tohoto obchodu.

Jsme pořád u cateringu. Kdy jste vzal do ruky pneumatiky?

V polovině roku 2016 došlo v týmu k personálním změnám a manažer za mnou přišel, zda bych si netroufl na práci s pneumatikami. Kývl jsem.

Jaká je náplň vaší práce?

Dodavatelem pneumatik pro šampionát superbiků je Pirelli a oni určují, jaké směsi se na konkrétní trati pojedou. Na základě této nominace zvolí šéfmechanik směsi gum pro daný den, počet většinou vyplyne z toho, jak vše probíhá a jaké je počasí. Seznam vezmu a nechám v kamionu Pirelli připravit gumy, ale v průběhu dne za nimi zajdu několikrát. Záleží, jak motorka na dané směsi funguje, nebo počasí je jiné, než se předpokládalo. Moje další práce obnáší kontrolu nazutých pneumatik, vyvážení kol, nastavení požadovaného tlaku a teploty v pneumatikách, kontrola brzdových kotoučů a palivové soustavy, včetně vážení a doplňování benzinu do nádrže.

Máte předepsaný počet pneu?

Na víkend smíme použít maximálně jedenáct předních a třináct zadních pneu matik. Současně také platí pravidlo, že v boxech můžeme mít připravených maximálně patnáct gum najednou, takže tam míváme většinou sedm předních a osm zadních kol. Pneumatiky se označují na levé straně číselnou samolepkou a technici kontrolují u výjezdu z boxů na trať každý stroj. Pokud pneumatika není označená, přichází penalizace.

Co máte na starost vy?

Začíná se výjezdem na trať v prvním tréninku a nastavením pneumatik podle předchozích zkušeností. Závodník přijede po několika kolech a v tu chvíli víme podle dat ze senzoru v pneumatikách, jaká je uvnitř pneumatiky teplota a tlak v ní přímo na trati. Pro mě to jsou, společně s teplotou trati, základní informace pro další práci.

Kdo rozhoduje při volbě gum?

To je záležitost šéfmechanika, který má k dispozici potřebná data od techniků Pirelli a samozřejmě zohledňuje pocity jezdce. Stává se, že přijde za mnou a zeptá se mě na můj názor.

Takže, jak bude jezdec na pneumatikách zvládat motorku, je vaše práce a zodpovědnost?

Mám jasně dáno, jaké tlaky musí být v pneumatikách a aby vydržely co nejdéle. Jestliže má mít v zadní gumě 1,65, tak tam nemůže být 1,7. Zdá se to jako mizivý rozdíl, ale jsme tovární tým a všechno musí co nejlépe do detailu sedět. Při přípravě pneumatik musím brát také v úvahu, zda jde o trénink, nebo závod.

Proč?

Guma je vždy do posledního okamžiku, než vyrazí jezdec na trať, v zahřívacích dečkách. Ve volném tréninku nebo v kvalifikaci, kdy je závodník na trati sám, nedostává ovšem pneumatika tolik zabrat. V závodě se většinou všichni pohybují na hraně. Velkou roli hraje, zda jede závodník sám, ve skupině nebo jestli jde hodně na brzdy. Když hodně bojuje, tak se guma více kroutí, zahřívá a rostou v ní tlaky. Složitost superbiků spočívá také v tom, že se nejede jeden závod za víkend jako u šampionátu MotoGP. V našem případě se jedná o dva klasické závody a plus sprint o poloviční body. A to všechno za dva dny.

V továrním týmu máte dva jezdce a každý má skupinu inženýrů a mechaniků. Spolupracujete?

Jednoznačně. Lidé si vzájemně vyměňují informace po každém tréninku a řeší, jaké měl kdo nastavení, pneumatiky a podobně. Toprak Razgatlioglu a Andrea Locatelli mají sice různé jezdecké styly, ale to neznamená, že informace od jednoho nemohou být prospěšné pro druhého. Navíc oba jezdci spolu často diskutují v depu nebo na sebe počkají na trati a spolupracují.

Co obnáší být v továrním týmu?

V týmu je nás kolem pětadvaceti, což se může zdát hodně, ale každý má přesně vymezené povinnosti a má na ně dostatek času. Pokud nedojde k výjimečné situaci, kdy pomůžete kolegům, se každý věnuje výhradně své práci.

A co ekonomická stránka?

Dost podstatný rozdíl se projevil v covidové době, kdy se nezávodilo. Všem členům týmu chodil plat jako v běžné sezoně. Podle informací, které mám, na tom byli v jiných týmech lidé hůř. Navíc v týmu se vám při každé cestě na závody snaží najít co nejkratší let a neřeší finanční stránku.

Projevil se ve vaší práci boj o titul?

V týmu bylo znát napětí, protože před námi byla šance porazit šestinásobného mistra světa Jonathana Reu na kawasaki. Sám jsem po sobě zkontroloval připravené pneumatiky ještě třikrát, abych si byl opravdu jistý.

Byl jste svědkem konkurenčního boje od jiných týmů?

V průběhu sezony několikrát lobbovali proti použití většího množství měkkých pneumatik, které vyhovují Yamaze, zatímco u Kawasaki mají raději tvrdší směsi. Několikrát v sezoně nám také kontrolovali rám, kapoty, kyvnou vidlici, ale nikdy nás nenachytali.

Máte v týmu ještě jiné povinnosti?

Pracuji v týmu jako řidič kamionu, takže v pondělí po závodě neletím domů jako ostatní, ale odjíždím s kamionem na okruh, na kterém se jede další závod. Tam vůz nechám a odletím domů. Do dějiště další Velké ceny přiletím v pondělí v týdnu, kdy se jede. Pokud jsou dva závody po sobě, zůstávám na okruhu.

Jaký máte program další dny?

V úterý najíždím s kamionem do paddocku. Od středy se připravují boxy, ve čtvrtek musím mít připravené pneumatiky a od pátku je závodní program.

Existuje něco, co děláte nerad?

Když zaparkuji kamion v boxech, musím ho důkladně umýt, což trvá několik hodin. Chápu, že to musí být, ale je to nejméně zábavná činnost.

Motocykl superbike se tváří jako blízký produkčnímu stroji. Je tomu opravdu tak?

Běžný stroj, který si můžete koupit, stojí asi dvacet tisíc eur, závodní přes sto dvacet tisíc. V přepočtu na koruny je to půl milionu nebo tři a víc.

Pocházíte z Mostu. Jak jste loni reagoval na informace, že se tam pojede závod mistrovství světa?

Když mi kolega poprvé ukázal lístek, kde bylo napsáno Most, tak se mě zeptal, zda znám tohle město. Já mu řekl, že jsem se tam narodil. On odpověděl: Tak tam pojedeme. Nechtělo se mi věřit, že by něco takového bylo možné.

Měl jste sám obavy?

Řada lidí říkala, že si bude muset dát hodně piv, aby víkend přežila. Po jeho skončení byla drtivá většina příjemně překvapená z prostředí a z toho, jak všechno proběhlo organizačně hladce. Ptal jsem se Topraka, jak se mu v Mostě líbilo, a on byl naprosto spokojený.

Britský jezdec Scott Redding podrobil mostecký okruh tvrdé kritice.

Toho člověka netřeba brát vážně. To je věčný nespokojenec a všude, kde může, si stěžuje a kritizuje. Jestliže se mu něco povede, pak je to vždycky jen jeho zásluha. Jednou chtěl protestovat proti Toprakovi, že ho předjíždí nebezpečně v zatáčkách. Upřímně, kde ale chcete jinde předjíždět? Toprak mu na tiskovce řekl, aby si konečně sedl na motorku a začal jezdit.

Jaký je Toprak v zákulisí závodů, kam běžný fanoušek nevidí?

Ještě před dvěma roky se choval spíše neutrálně, sem tam akorát pozdravil, ale nikdy ne povýšeně. Minulý rok se úplně proměnil a stal se z něj bezvadný kluk. Ačkoliv se nezdá, tak on je hodně plachý a v roce 2020, kdy byl v týmu první rok, si potřeboval zvyknout na prostředí a lidi kolem sebe. Teď jsme všichni jako jedna velká rodina.

A to se projevuje jak?

S každým z týmu se baví, vymýšlí různé vtípky. Často také rozdával trofeje členům týmu. Když jsem měl loni v červenci v Assenu narozeniny, vzal Toprak trofej za třetí místo a napsal mi na to věnování. Když jsme letěli z Argentiny, tak měl skoro každý mechanik trofej, kterou od něj dostal.

Přispěl jeho klid k zisku titulu?

Určitě. Toprak je svými historkami pověstný. Jednou si vzal elektrický skate board, dal přes něj kobereček a před boxem největšího soupeře na něm jezdil vsedě a pózoval jako Aladin na létajícím koberci. Jindy zase odjel závod v botách bez ponožek nebo sedl na motorku a zjistil, že nemá rukavice. Jindy začínala kvalifikace, všichni nervózní a Toprak nikde. Seděl v kamionu a hrál si s telefonem. Pak se zvedl, sedl na motorku a byl nejrychlejší.

Máte představu, jak dlouho byste chtěl tuhle práci dělat?

V týmu mám smlouvu vždy na jeden rok a pořád mě to baví. Uvidíme, jak budou se mnou spokojeni.

Potěšilo vás, že letos nastoupí v šampionátu Čech Oliver König?

Rozhodně. Určitě ho budu sledovat, ale čeká ho zatraceně těžká práce.

Jezdíte na motocyklu v civilním provozu?

Přítelkyni jsem dal slib, že až se narodí dcera, mašinu prodám. Už je to jedenáct let. Jen občas sednu na skútr.

MS superbike 2022

Letos je v kalendáři zapsáno třináct závodů a jeden z nich se pojede poslední víkend v červenci (30.-31. 7.) na okruhu v Mostě. Češi budou mít letos jezdecké zastoupení. V týmu Orelac Racing pojede Oliver König s motocyklem Kawasaki.