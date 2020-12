Lamborghini i Ducati zůstávají členy VW Group. Co však bude s Bugatti?

Spekulacím je konec. Italský výrobce supersportů Lamborghini, stejně jako výrobce motocyklů Ducati zůstávají členy Volkswagen Group. Oznámila to po jednání dozorčí rada koncernu. Naopak budoucnost Bugatti je v tuto chvíli pořád nejasná.

Dozorčí rada se shodla, že Lamborghini a Ducati zůstanou součástí koncernu Volkswagen, oznámil německý koncern v oficiální tiskové zprávě po jednání dozorčí rady, při němž se řešila další budoucnost koncernu.

Končí tak spekulace, že by Volkswagen mohl tyto italské značky prodat. Spekulovalo se o tom několik měsíců, důvodem měla být snaha získat potřebné finance na další vývoj nových elektromobilů, respektive snížení flotilových emisí koncernu.

Vedle toho se však mluvilo o tom, že by Lamborghini mohlo vstoupit na burzu, podobně jako konkurenční Ferrari nebo Aston Martin. Podle těchto zpráv by si koncern nadále uchoval kontrolní podíl, prodejem části akcií by však zajímavě vydělal. Tento krok však podle zákulisních zpráv měla posunout pandemie koronaviru, nyní by automobilka neobdržela za akcie Lamborghini žádanou sumu. Dozorčí rada nicméně tyto spekulace nijak nekomentovala, a tak není jasné, zda se skutečně zakládaly na pravdě.

Stejně tak dozorčí rada koncernu nijak nekomentovala další budoucnost Bugatti. Také v případě výrobce z Molsheimu se totiž spekulovalo o jeho prodeji, podle nedávných zákulisních zpráv měl být prodán chorvatskému výrobci elektrických superaut Rimac, výměnou za podíl v něm. Ani tento krok však nebyl potvrzen, natožpak vyvrácen, a tak je klidně možné, že Bugatti může skutečně čekat vlastnická změna.

Automobilka nicméně oznámila očekávanou změnu vedení automobilky Bentley. Nově bude v rámci koncernové hierarchie podléhat Audi, podobně jako právě značka Lamborghini, která zase vlastní Ducati. Dozorčí rada tento krok vysvětluje snahou o užší spolupráci v oblasti elektrifikace nabídky. Bentley totiž oznámilo, že do roku 2030 bude nabízet výhradně elektromobily, s čímž má pomoci právě Audi. To vede projekt Artemis, jehož cílem je vytvořit efektivnější proces vývoje aut, který má být užit primárně pro elektromobily. Oficiálně k této reorganizaci dojde k 1. březnu 2021.

Lamborghini se součástí koncernu VW Group stalo v roce 1998, kdy jej oficiálně koupila automobilka Audi. Tehdy se členem koncernu stalo i Bugatti, když Volkswagen koupil právě na používání této ochranné známky. Ducati se pak ke skupině přidalo v roce 2012, kdy jej Audi koupilo právě prostřednictvím Lamborghini.