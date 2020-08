Navštívili jsme Autostadt ve Wolfsburgu: Koncern VW Group na jednom místě

Volkswagen už dávno není jen ta německá automobilka sídlící ve Wolfsburgu, ale ohromný koncern, čítající automobilové značky Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Škoda a logicky Volkswagen, které však doplňuje i motocyklový výrobce Ducati a specialisté na nákladní vozidla MAN a Scania. To už žádá velkolepou prezentaci, která si našla místo v domovském městě mateřské automobilky, Wolfsburgu.

Prezentační ploše koncern říká Autostadt, jednoduše automobilové město, a je opravdu velkolepá. Její součástí je totiž nejen muzeum Zeithaus zaměřené na klasické automobily, ale rovněž vlastní pavilony vybraných koncernových značek. Svým způsobem tak jde o jeden obří autosalon a muzeum.

Působivý areál

V dnešní době utahování opasků je až úžasné, že taková výstavní plocha vůbec vznikla. Myšlenka Autostadtu se začala rýsovat v polovině devadesátých let a nestál za ní nikdo jiný než Ferdinand Piëch, muž odvážných a velkolepých nápadů, mezi něž Autostadt rozhodně patří.

Vedení koncernu projekt schválilo v roce 1996, výstavba odstartovala o dva roky později. Práce pak byly dokončeny v roce 2000, kdy se projekt stal externí součástí výstavy Expo 2000 v Hannoveru. Zároveň změnil tvář města Wolfsburg a stal se vlastně jeho novým centrem.

Autostadt se okamžitě stal populární, slavnostně byl otevřen veřejnosti 1. června 2000 a již na podzim téhož roku jej navštívil miliontý návštěvník. Dnes, po dvaceti letech od otevření, historické statistiky evidují více než 42 milionů návštěvníků. Oblíbená je i Piëchova myšlenka převzetí nového vozidla zákazníkem ve zdejším zákaznickém centru. Tímto způsobem bylo ve Wolfsburgu předáno už tři miliony automobilů. Bezprostředně před předáním jsou uskladněny ve dvou 48 metrů vysokých věží, které jsou klíčovou pamětihodností celého areálu. Vejde se sem na 400 automobilů, které jsou vyparkovány pomocí automatického systému.

Svébytné pavilony značek

To je sice důležitá atrakce Autostadtu, automobiloví fanoušci ale ocení spíše jiné části areálu. K vidění rozhodně stojí výstavní pavilony vybraných značek VW Group, ztvárněné dle svébytného stylu každé ze značek. Pavilon Lamborghini (aktuálně bohužel zavřený) je tak jednoduchý černý kvádr, zatímco pavilon Škody sází na množství skla, přesně podle české tradice.

Pavilony primárně prezentují klíčové novinky té které značky. Volkswagen se tak již chlubí modernizovaným Tiguanem nebo Arteonem Shooting Brake, které se oficiálně představily teprve nedávno. Škoda ale zase vedle elektrické přítomnosti v podobě Citigoe iV a konceptu Vision iV lákajícího na příchod očekávaného Enyaqu iV připomíná letošní výročí 125 let od svého založení. Minout byste neměli ani pavilon nazvaný Premium Clubhouse, aktuálně prezentující značku Bugatti. Veyron totiž i po letech dokazuje, kterak je to působivý automobil.

Není to jen o koncernu

Autostadt nicméně není jen o vozech největší evropské automobilky, kterak ukazuje automuzeum ZeitHaus. Zde v pěti patrech uvidíte úžasnou kolekci aut prezentující to nejlepší z historie automobilismu. Kolekce je dnes dělena na dvě části, na Designové ikony, alias ty stylisticky nejzajímavější auta historie, a Související jízdy, jejíž součástí jsou vozy, které mají někdy až nečekaně shodné vlastnosti.

Součástí expozice jsou přitom i opravdové legendy. Bugatti Typ 57 Atlantic jen tak někde neuvidíte, stejně jako tříkolku Karla Benze, která vlastně odstartovala svět automobilového průmyslu. Našince pak potěší vystavení nejen vozidla Laurin & Klement A, alias prvního automobilu mladoboleslavské automobilky, ale také Tatry 87 ze čtyřicátých let.

Aktuálně pak za vidění stojí také expozice Utopie, věnovaná utopickým návrhům spojeným s automobilovým průmyslem. Uvidíte tu tak, nejen jak se měla navrhovat města, ale také jak měla v budoucnu vypadat auta. K vidění je tu přitom i Volkswagen Nils, který už před lety naznačoval nástup mikromobility, o níž se dnes tolik hovoří.

Autostadt je zkrátka areál, kde automobilovým fanouškům bude líbit, a to nejen milovníkům koncernu. Za vstup dáte mimochodem 15 eur, děti od šesti do 17 let zaplatí šest eur. Aktuálně je sice návštěva ovlivněna pandemií koronaviru, uvnitř pavilonů musíte nosit roušku a celkový počet návštěvníků je omezen, od návštěvy Autostadtu by vás to ale nemělo odradit.