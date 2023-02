Lamborghini oslavuje 60 let od představení prvního supersportu, modelu Miura

Šedesátá léta byla v mnohém průlomová, což platí i pro segment sportovních automobilů. V roce 1963 totiž automobilka Lamborghini představila model Miura, který je všeobecně považován za vůbec první supersportovní automobil na světě. Šedesát let od premiéry se pak automobilka rozhodla připomenout parádním videem, kde ale model Miura není sám.

Na silnici napříč italským městečkem i venkovem se totiž k parádnímu veteránu přidá i modré Lamborghini Aventador, jehož výroba sice skončila v minulém roce, ovšem nyní se čeká představení nástupce. Ve vláčku dalších supersportů se objevuje i McLaren 720S, Porsche 911 Turbo nebo Audi R8.

Video se připravuje ...

Přítomnost modelů Porsche a Audi přitom není žádným velkým překvapením, společně s Lamborghini totiž obě značky patří pod křídla koncernu Volkswagen. Mnozí by ale čekali, že se ve videu, které oslavuje výjimečnost supersportů, objeví i zástupce značky Ferrari. Jenže to by mezi značkami nesměla po desetiletí panovat tak silná rivalita.

Vraťme se ale ještě k modelu Miura, který sice byl představen již v roce 1963, ovšem pouze jako prototyp. Sérová výroba vozu začala až v roce 1966 a pokračovala do roku 1973. Celkem mělo být vyrobeno kolem 764 automobilů, přičemž pod kapotou každého byl 3,9litrový motor V12. Výkon se však s pokračující výrobou neustále zvyšoval.

Motor V12 se pak na mnohá desetiletí stal symbolem automobilky, což připomínají vozy jako Countach, Diablo, Murcielago nebo již zmiňovaný Aventador. Motor V12 by zřejmě mohl přijít i v jeho nástupci, pravděpodobně však s elektrickou asistencí v podobě plug-in hybridu. Elektrifikace pak čeká nejspíš i další modely značky.

Video se připravuje ...

S nedávno odsouhlaseným zákazem prodeje nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035 je však otázkou, jak bude další vývoj značky vypadat. Italští výrobci exkluzivních supersportovních automobilů si sice údajně snaží dojednat výjimky, je však otázkou, zda se jim to podaří.