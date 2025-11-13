Lancer Evolution možná není mrtvý. Bez elektřiny to nepůjde
Mitsubishi nezapomnělo na své rallyové kořeny a sní o jedenáctém „evu“. Inženýr značky naznačil, že by určitě bylo elektrifikované.
Od roku 2016, kdy skončila výroba Mitsubishi Lancer Evolution X, se v podstatě pořád spekuluje o tom, že se jednou vrátí. Bájné evo XI mohlo například stát na základech Renaultu Mégane R.S. poslední generace a využít jeho 1,8l čtyřválec, ovšem nestalo se tak a dnes není nikde na světě v prodeji ani civilní lancer, natož nějaká jeho ostrá verze.
To ovšem neznamená, že by na svou výkladní skříň automobilka zapomněla. Inženýr značky Kaoru Sawase, který je považován za kmotra čtyřkolky Mitsubishi nazvané Super All Wheel Control (S-AWC), učinil pár náznaků pro australská média na tokijském autosalonu. Značka podle něj má cesty, jak ho postavit, pokud vedení něco takového schválí.
Je něco takového na dnešním automobilovém trhu vůbec možné? „Máme po ruce rozmanité technologie,“ řekl Sawase. Jejich součástí je nějaké elektrifikované, např. plug-in hybridní ústrojí. „Pochopitelně, s uvážením globálního prostředí a dnešní doby, touto cestou půjdeme,“ dodal.
Mitsubishi nedávno obnovilo existenci své značky Ralliart, ovšem místo homologačních speciálů pro rallye či aspoň skutečně ostrých aut nabízí vizuální doplňky na některé modely. Společnost si také nechala ve Spojených státech registrovat označení Lancer Sportback, ovšem to má údajně spíš být přeznačkovaná verze elektrického Nissanu Leaf.
Můžeme od Ralliartu očekávat nějaký ostrý model? „Nemůžu nic říct,“ omlouval se Sawase. Podobných slov se od něj novináři dočkali na otázku, zda může přijít nějaký konkurent Fordu Ranger Raptor. „Zvažovali jsme produkty Ralliart v širokém rozsahu, ale co se přesně stane, o tom zatím nejsme připraveni mluvit,“ odpověděl.
zdroj: Drive.com.au | foto, video: Auto.cz