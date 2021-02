Lancia Ypsilon drží slavnou značku při životě díky dalšímu faceliftu

Současná Lancia je jen smutným pozůstatkem zvučné automobilky minulých dekád. Pod křídly nově vzniklé skupiny Stellantis by však mělo dojít k tolik očekávanému zmrtvýchvstání, neboť koncern slučující značky PSA a FCA slibuje, že Lancia, ale také Alfa Romeo a Maserati, zažijí v dalších letech skutečnou renesanci.

Především Lancia to potřebuje jako sůl, vždyť už několik let prodává jediný model Ypsilon , navíc pouze na domácím italském trhu. Auto se teď dočkalo alespoň modernizace, která avizuje prodloužení životního cyklu minimálně na pár let. Co nového přinesla?

Omlazené provedení poznáte na první pohled především díky přepracované masce se svislými lamelami a výraznějším chromovaným rámečkem. Aktualizací prošla také světelná technika s úzkými linkami LED denního svícení. Další novinkou je odstín Elegant Blue, jenž má být jakýmsi odkazem na někdejší ikonickou barvu Lancia Blue.

Uvnitř drobné úpravy pokračují nasazením nové sedmipalcové obrazovky multimediálního systému s podporou Apple CarPlay a Android Auto. Automobil je rovněž vybaven kabinovým vzduchovým filtrem zachycujícím drtivou většinu alergenů a bakterií.

Pozměnila se také skladba pohonných jednotek, i když o detailech Lancia zatím mlčí. Ypsilon se nabízí v Itálii s dvanáctistovkou o výkonu 51 kW a 102 newtonmetry točivého momentu. Zákazníci mohou sáhnout rovněž po 0,9litrovém motůrku se 62 kW a točivém momentu 145 newtonmetrů. Elektrifikované verze zastupuje mild-hybridní litrový tříválec s 51 kW a 92 N.m. Modernizovaný Ypsilon začíná na v přepočtu 390 tisících korunách.